2024 Ramazan’ın son 10 gününde Bolu’da itikafa girilebilecek camiler

2024 Ramazan Ayında Bolu'da itikaf deneyimi

Ramazan ayının huzur ve maneviyatını Bolu'da yaşamak isteyenler için, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bolu İl Müftülüğü, itikaf yapılacak camilerin listesini yayımladı. Bu özel ayda, Bolu merkez ve ilçelerindeki seçilmiş camilerde itikaf yapma fırsatı sunuluyor, böylece bireyler ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilecek.

Bolu Merkezinde itikaf için seçilmiş camiler

Bolu'nun merkezinde, itikaf için özenle seçilmiş camiler, ruhani bir arayış içinde olanlara kapılarını açıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu bu camiler, itikaf süresince gerekli tüm imkanlarla donatılmıştır, böylece ibadetlerinizi en uygun şartlarda gerçekleştirebilirsiniz.

İlçelerdeki camilerde itikaf imkanı

Bolu'nun çeşitli ilçelerinde de itikaf için hazırlıklar tamamlandı. Her bir ilçenin kendine has özellikleri, itikaf deneyimini daha da unutulmaz kılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen ilçe camileri, itikaf için ideal ortamlar sunar.

Bilmeniz gerekenler

Diyanet İşleri Başkanlığı, itikafa girecekler için kapsamlı bir rehber hazırladı. Bu rehberde, itikaf sürecinde uyulması gereken kurallar, ihtiyaç duyulacak malzemeler ve ibadetler hakkında detaylı bilgiler yer almakta. Rehber, itikafı sorunsuz ve verimli bir şekilde geçirmenize yardımcı olacak.

Bolu'da manevi bir yolculuk

Ramazan ayı, Bolu'da manevi bir yolculuğa çıkmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. İtikaf için ayrılan camiler, bu kutsal ayın ruhunu en derin şekilde yaşamanıza olanak tanır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı rehberle, itikaf ibadetinizi en iyi şekilde yerine getirebilirsiniz.

Bolu YENİGÜNEY KY. KAYI MH.C.

Bolu YUMRUKAYA KY. AKŞEMSETTİN C.

Bolu YENİKÖY KY.C.

Bolu AŞĞ. ÇIKINLAR C.

Bolu ALPAĞUTBEY MH.C.

Bolu SACCILAR KY. IĞDIR MH.C.

Bolu HACI MAHMUT ERİCEK C.

Bolu BALTALI KY.C.

Bolu YK. SOKU MH. YK.C.

Bolu YENİSEFA KY.C.

Bolu ÖMERLER KY.C.

Bolu YEŞİL C.

Bolu GÖVEM KY. TATARLAR MH.C.

Bolu ÇOBANKAYA KY. SARIAHMETLER MH.C

Bolu ULUMESCİT KY. ORTA MH.C.

Bolu KOZLU KY.C.

Bolu İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ MERKEZ ÜNİTE MESCİDİ

Bolu KARAMANLI C.

Bolu ÇİVRİL MH. YK.C.

Bolu RÜZGARLAR KY.HACI HASANLAR MH.C.

Bolu OVADÜZÜ MH.C.

Bolu YAKABAYAT KY. APALAR MH.C.

Bolu KARACASU BLD. YENİ C.

Bolu ASLAHADDİN C.

Bolu BÜNÜŞ KY.C.

Bolu BELKARAAĞAÇ KY.C.

Bolu SUSUZKINIK KY.C.

Bolu SEMERCİLER KY. KOFALAKLAR MH.C.

Bolu AFŞAR KY. AFŞAR MH.C.

Bolu MESCİÇELE KY. GÖKLEMEZLER MH.C.

Bolu ÇÖMLEKÇİLER KY. DOĞU MH.C.

Bolu ÇİVRİL MH.YENİ C.

Bolu AŞĞ. SOKU MH.C.

Bolu ÇAMYAYLA KY.C.

Bolu Dörtdivan CEMALLER KY.C.

Bolu Dörtdivan YALACIK KY.C.

Bolu Dörtdivan GÜCÜKLER KY. KARSLAR MH.C.

Bolu Dörtdivan YAYALAR KY.C.

Bolu Dörtdivan ADA KY. NAHÇİVAN MH.C.

Bolu Gerede BÜNÜŞ KY.C.

Bolu Gerede YENİ C.

Bolu Gerede GÜNEYDEMİRCİLER KY. GAZİLER MH.C.

Bolu Gerede ABDULHAMİT C.

Bolu Gerede GÖYNÜKÖREN KY. AYVATLAR MH.C.

Bolu Gerede BİRİNCİAFŞAR KY.C.

Bolu Gerede ADALIGİL C.

Bolu Gerede KARAPINAR C.

Bolu Gerede YUNUS EMRE C.

Bolu Gerede ÇALAMAN KY. YAMAN MH.C.

Bolu Gerede SALUR KY.C.

Bolu Gerede TOKİ AKSA C.

Bolu Gerede SAMAT KY.C.

Bolu Gerede YAKAKAYA KY.C.

Bolu Göynük BÖLÜCEKOVA KY. ÇATAK MH.C.

Bolu Göynük AŞĞ. KINIK KY. SAFALAR MH.C.

Bolu Göynük KIZILKUYU KY. GÖBELLER MH.C.

Bolu Göynük GÜRPINAR KY. FAKILAR MH.C.

Bolu Göynük BEKİRFAKILAR KY. AYVATLAR MH.C.

Bolu Göynük DEDELER KY. KESİMHANE MESCİDİ

Bolu Göynük KILAVUZLAR KY.C.

Bolu Göynük ÖRENCİK KY. KOZDERE MH.C.

Bolu Göynük ÇAYKÖY KY.C.

Bolu Göynük EKİNCİLER KY. YENİ MH. ARİFLER C.

Bolu Göynük SOFUALİ C.

Bolu Göynük AŞAĞIKINIK KY. ÇATACIK MH.C.

Bolu Göynük KÜRNÜÇ KY.C.

Bolu Göynük AHMETBEYLER KY.C.

Bolu Göynük GAZİ SÜLEYMAN PAŞA C.

Bolu Göynük HİMMETOĞLU KY. ORTA MH.C.

Bolu Göynük YK. KINIK KY. ELMACILAR MH.C.

Bolu Göynük KUYUPINAR KY.OVABOYU MH.C.

Bolu Göynük ÇATACIK KY.C.

Bolu Göynük KOZCAĞIZ KY. AŞĞ. KOZCAĞIZ MH.C.

Bolu Göynük BÖLÜCEKOVA KY.C.

Bolu Göynük GÖKÇESARAY KY.C.

Bolu Göynük ÇAYLAK KY.C.

Bolu Göynük SARILAR KY.C.

Bolu Göynük ÖRENCİK KY. KABAKULAK MH.C.

Bolu Göynük MUSTANLAR KY.C.

Bolu Göynük ÇEŞME C.

Bolu Göynük UMURLAR KY.C.

Bolu Göynük GÖKÇESARAY KY. ARABACILAR MH.C.

Bolu Göynük AKCAALAN KY.C.

Bolu Göynük KUMCUK KY.C.

Bolu Göynük KAYALIDERE KY. TURGUTLAR MH.C.

Bolu Göynük BAYINDIR KY. ILICA MH.C.

Bolu Göynük KÖYBAŞI KY.C.

Bolu Göynük GERİŞLER KY.C.

Bolu Göynük HACI MAHMUT KY.C.

Bolu Göynük BULANIK KY. KUMARLAR MH.C.

Bolu Göynük CEYLANLI KY.C.

Bolu Göynük DEDELER KY. KARŞIYAKA MH.C.

Bolu Göynük SARICALAR KY.C.

Bolu Göynük ÖRENCİK KY. KABAKULAKALTI MH.C.

Bolu Göynük ARIKÇAYIRI KY.C.

Bolu Göynük KAŞIKCIŞEYHLER KY.C.

Bolu Göynük YK.KINIK KY. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER C.

Bolu Göynük BULANIK KY. BEYCİLER MH.C.

Bolu Göynük DEĞİRMENÖZÜ KY.C.

Bolu Göynük KAŞIKCIŞEYHLER KY. BEKİRLER MH.

Bolu Göynük KIZILKUYU KY.C.

Bolu Göynük TEPEBAŞI KY.C.

Bolu Göynük KUMCUK KY. HACIMAHMUT C.

Bolu Göynük YEŞİLYAZI KY. CONLAR MH.C.

Bolu Göynük İBRAHİMÖZÜ KY. SAFRANLARALTI MH.C.

Bolu Göynük HİMMETOĞLU KY. KÖMÜROCAKLARI C.

Bolu Göynük İBRAHİMÖZÜ KY. DEPO MH.C.

Bolu Göynük GÖKÇESARAY KY. NASIFLAR MH.C.

Bolu Göynük SOĞUKÇAM KY.C.

Bolu Göynük BOZCAARMUT KY.C.

Bolu Göynük YENİKÖY KY. ALANCIK MH.C.

Bolu Göynük HACIMAHMUT KY. ÇİFTLİK MH.C.

Bolu Göynük İBRAHİMÖZÜ KY. BOYALICA MH.C.

Bolu Göynük DEMİRHANLAR KY.C.

Bolu Göynük DAĞHACILAR KY. KABALAR MH.C.

Bolu Göynük BULANIK KY. ORTA MH.C.

Bolu Göynük MUSTANLAR KY. KİLLER MH.C.

Bolu Göynük DAĞHACILAR KY.C.

Bolu Göynük KAYALIDERE KY.ÖMER ÖZTOP C.

Bolu Göynük KUYUPINAR KY.C.

Bolu Göynük ÇAYLAK KY. SEFERLER MH.C.

Bolu Göynük TEKİRLER KY.C.

Bolu Göynük AŞĞ. KINIK KY. HALILAR MH.C.

Bolu Göynük PELİTÇİK KY.C.

Bolu Kıbrıscık BELEN KY.C.

Bolu Kıbrıscık BELEN KY. ÇUKUR MH.C.

Bolu Kıbrıscık MERKEZ C.

Bolu Kıbrıscık DEVEÖREN KY. AŞĞ.MH.C.

Bolu Mengen BÜRNÜK KY.C.

Bolu Mengen TURNA KY.C.

Bolu Mengen RUKNETTİN KY. OSMANKADILAR C.

Bolu Mengen KUZGÖL KY.C.

Bolu Mengen KADILAR KY.C.

Bolu Mengen ÇORAKKADİRLER KY. TOPLAR MH.C.

Bolu Mengen İLYASLAR KY.MRK.MH.C.

Bolu Mudurnu TAŞKESTİ BLD.SAROT TERMAL C.

Bolu Mudurnu KOĞUCAK KY. BEŞLİ MH.C.

Bolu Mudurnu KARAPINARKAVAĞI KY.C.

Bolu Seben AKŞEMSETTİN C.