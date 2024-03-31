İslam Memiş’ten altın ve döviz piyasaları için stratejik analizler ve yatırım tüyoları

Piyasa dinamiklerini yakından takip eden ve analizlerini yatırımcılarla paylaşan Memiş, özellikle gram altın fiyatları için gelecek dönemde beklenen değişiklikler hakkında konuştu. İşte İslam Memiş’in piyasalar ve altın fiyatları üzerine yaptığı değerlendirmeler ve öneriler:

Borsa İstanbul’un Nabzı

Memiş, Borsa İstanbul’un mevcut durumunu ve beklentileri ile ilgili bilgi verirken, borsanın 9040 puanda yüzde 2.66’lık bir yükseliş gösterdiğine dikkat çekiyor. Ancak bu yükselişin "tepki yükselişi" olduğunu ve asıl kritik noktanın borsanın 9400 puan üzerinde istikrarlı bir şekilde kalıp kalamayacağı olduğunu vurguluyor. Memiş, 9400 seviyesinin üzerinde bir kapanışın sağlanamaması durumunda satış baskısının devam edeceği uyarısında bulunuyor.

Dolar ve Euro Ne Durumda?

Dolar/TL kuru konusunda stabil bir beklenti içinde olduğunu belirten Memiş, yıl içerisinde 40-45 TL aralığında bir döviz bandı öngörüsünü koruduğunu ifade ediyor. Ayrıca Euro/TL kurunun 35.07 seviyesinde olduğunu ve Euro/Dolar paritesinde 1.0750 desteğinin altına düşülmesi durumunda Euro’nun dolar karşısında değer kaybına uğrayacağını dile getiriyor. Memiş, dolar endeksi 104 seviyesinin üzerine çıkarken paritede yaşanan düşüşü de not düşerek, elinde dolar olanların Euro’ya yönelmesini öneriyor.

Altın Fiyatları ve İslam Memiş’in Öngörüleri

Memiş, ons altın fiyatlarındaki son durumu da değerlendiriyor. 2208 dolar seviyesinde seyreden altın fiyatlarının kısa sürede 2216 dolara kadar yükseldiğini belirtiyor. Beklentisinin 2125 dolar olduğunu ve bu beklentinin değişmediğini vurguluyor. Ancak dolar endeksindeki yükselişe rağmen altının beklenmedik bir şekilde yükseliş göstermesini merak konusu olarak değerlendiriyor. Merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik riskler nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini, ancak bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve "balon" olduğunu ifade ediyor. Memiş, altın fiyatlarının bu yükselişi ardından geri çekileceği tahmininde bulunarak, yatırımcıları satışa hazırlıklı olmaya çağırıyor.