Ünlüler sandık başında

Sezen Aksu Beykoz'da Oy Kullandı

Türkiye'nin duayen sanatçısı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Saat 13.45'te okula varan Aksu, 1291 numaralı sandıkta oyunu verdi ve selamlaşma sonrası okuldan ayrıldı. Seçimin önemine dikkat çeken Aksu, seçim atmosferindeki birlikteliğin önemini vurguladı.

Murat Boz'un Seçim Temennisi

Pop müziğin sevilen ismi Murat Boz, Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokulu'nda oyunu kullanarak, "Hayırlı olsun ülkemiz için, yerel seçimlerimizde en güzeli olsun inşallah" dedi. Boz, oy pusulasının uzunluğuna dikkat çekse de, beklemenin vatani bir görev olduğunu belirtti.

Candan Erçetin Sandık Kurulu Üyesi Oldu

Yerel seçimler, ünlü sanatçı Candan Erçetin'i de sandık kurulu üyesi olarak karşımıza çıkardı. Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda görev yapan Erçetin, seçmenleri sandık başında sürpriz bir şekilde karşıladı. Erçetin'in bu özel görevi, seçim sürecine olan katkısını ve demokrasiye verdiği önemi gösterdi.

Hülya Avşar Sarıyer'de Oy Verdi

Sinema ve müzik dünyasının ünlü ismi Hülya Avşar, Sarıyer'deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Avşar, oy verme işlemi sonrasında Beşiktaş tezahüratlarına eşlik ederek, seçim gününün coşkusuna ortak oldu.

Bu seçim, ünlülerin de aktif katılımıyla renklenirken, onların demokratik süreçteki rolleri ve mesajları, toplumsal bilinci artırma noktasında önemli bir yer tutuyor. Seçimlerin barış ve huzur içinde tamamlanması, tüm adaylara ve vatandaşlara hayırlı olması dileğiyle.