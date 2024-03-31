Bolu’da oy verme işlemi bitti! Oylar sayılıyor

Seçim Süreci Nasıl İşledi?
Bolu'da, seçmenlerin oy kullanma işlemi için atanan saatler arasında, yani 08.00'den 17.00'ye kadar sandıklara akın ettiği görüldü. Bu süre zarfında, vatandaşlar yerel yönetimlerde söz sahibi olabilmek adına demokratik görevlerini yerine getirdi. Kent genelindeki bin 61 sandık, oy kullanma işlemi için hazır hale getirilmişti. Oy verme işleminin bitimiyle birlikte, sandık görevlileri tarafından dikkatli bir şekilde oy sayım işlemlerine geçildi.
Oy Sayımı Başladı
Oy verme işleminin tamamlanmasıyla birlikte, Bolu'da sandık görevlileri, oy sayımı için hazırlıklarını tamamladı. Saat 17.00 itibarıyla başlayan oy sayım işlemi, şeffaflık ve adalet prensipleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bolu'daki bu önemli demokratik süreç, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirleyecek.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.