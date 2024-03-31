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Bolu’da oy verme işlemi bitti! Oylar sayılıyor

Bolu'da Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Seçmenler sabah 08.00'de oy kullanmaya başladı, bin 61 sandıkta demokratik görevlerini yerine getirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu’da oy verme işlemi bitti! Oylar sayılıyor mask
Bolu’da oy verme işlemi bitti! Oylar sayılıyor
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Seçim Süreci Nasıl İşledi?

Bolu'da, seçmenlerin oy kullanma işlemi için atanan saatler arasında, yani 08.00'den 17.00'ye kadar sandıklara akın ettiği görüldü. Bu süre zarfında, vatandaşlar yerel yönetimlerde söz sahibi olabilmek adına demokratik görevlerini yerine getirdi. Kent genelindeki bin 61 sandık, oy kullanma işlemi için hazır hale getirilmişti. Oy verme işleminin bitimiyle birlikte, sandık görevlileri tarafından dikkatli bir şekilde oy sayım işlemlerine geçildi.

Bolu’da oy verme işlemi bitti! Oylar sayılıyor

Oy Sayımı Başladı

Oy verme işleminin tamamlanmasıyla birlikte, Bolu'da sandık görevlileri, oy sayımı için hazırlıklarını tamamladı. Saat 17.00 itibarıyla başlayan oy sayım işlemi, şeffaflık ve adalet prensipleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bolu'daki bu önemli demokratik süreç, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirleyecek.
# seçim, Oy sayımı

31 Mar 2024 - 17:19 Bolu- Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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