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Tanju Özcan, Boluluları, seçim zaferini kutlamak için belediye önüne davet etti

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolulu hemşerilerini "Büyük Seçim Zaferini" kutlamak üzere belediye önüne davet etti. Bugün gerçekleştirilen yerel seçimlerde sandıkların henüz yarısı açılmışken en yakın rakibine 28 puan fark atan Özcan, kutlama çağrısını Bolu CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç ile yaptı.

Tanju Özcan, Boluluları, seçim zaferini kutlamak için belediye önüne davet etti mask
Tanju Özcan, Boluluları, seçim zaferini kutlamak için belediye önüne davet etti
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Bolu'da, CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, yerel seçimlerde elde ettiği büyük zaferin coşkusunu paylaşmak üzere vatandaşları belediye binası önünde bir araya gelmeye çağırdı.

Tanju Özcan, Boluluları, seçim zaferini kutlamak için belediye önüne davet etti

Yapılan yerel seçimlerde oyların yarısının sayılmasına rağmen en yakın rakibine büyük bir fark atarak öne çıkan Özcan, bu kutlama davetini Bolu CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç ile birlikte gerçekleştirdi. Seçim başarısını ve gelecek planlarını kutlamak için düzenlenecek olan bu özel etkinlik, Özcan'ın liderliğinde Bolu halkını bir araya getirecek.

Tanju Özcan, Boluluları, seçim zaferini kutlamak için belediye önüne davet etti
# seçim, belediye, tanju özcan, chp

31 Mar 2024 - 21:32 - Siyaset

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