Tanju Özcan, Boluluları, seçim zaferini kutlamak için belediye önüne davet etti

Bolu'da, CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, yerel seçimlerde elde ettiği büyük zaferin coşkusunu paylaşmak üzere vatandaşları belediye binası önünde bir araya gelmeye çağırdı.

Yapılan yerel seçimlerde oyların yarısının sayılmasına rağmen en yakın rakibine büyük bir fark atarak öne çıkan Özcan, bu kutlama davetini Bolu CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç ile birlikte gerçekleştirdi. Seçim başarısını ve gelecek planlarını kutlamak için düzenlenecek olan bu özel etkinlik, Özcan'ın liderliğinde Bolu halkını bir araya getirecek.