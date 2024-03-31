Tanju Özcan, Boluluları, seçim zaferini kutlamak için belediye önüne davet etti

Bolu'da, CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, yerel seçimlerde elde ettiği büyük zaferin coşkusunu paylaşmak üzere vatandaşları belediye binası önünde bir araya gelmeye çağırdı.
Yapılan yerel seçimlerde oyların yarısının sayılmasına rağmen en yakın rakibine büyük bir fark atarak öne çıkan Özcan, bu kutlama davetini Bolu CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç ile birlikte gerçekleştirdi. Seçim başarısını ve gelecek planlarını kutlamak için düzenlenecek olan bu özel etkinlik, Özcan'ın liderliğinde Bolu halkını bir araya getirecek.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.