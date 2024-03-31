CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayıyla, Milletvekili birbirine girdi!

Seçim Zaferi, Beklenmedik Bir Olaya Sahne Oldu
Bolu'da, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) binası önünde, seçim sonuçlarının coşkuyla takip edildiği anlar, beklenmedik bir olaya ev sahipliği yaptı. Seçim zaferinin mutluluğu içinde bir araya gelen vatandaşlar ve CHP'li yetkililer, büyük bir ekranda sonuçları izlerken, CHP Bolu İl Genel Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Yıkılmaz'ın, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'e yönelik ani bir çaylı saldırısıyla şaşkınlığa uğradı.
Ani Gerginlik: Çay Bardağı Fırlatıldı
Seçim sonuçlarını en önden izleyen Milletvekili Türker Ateş, Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Yıkılmaz'ın hedefi oldu. Yıkılmaz, elindeki çay dolu bardağı Ateş'e fırlatarak, "Utanmadan geçmiş en önden izliyorsunuz. Bu zamana kadar ortalıkta hiç yoktunuz!" diyerek tepkisini gösterdi. Bu hareket, alandaki coşkuyu bir anda gerginliğe bıraktı.
Çatışmadan Uzlaşıya: Çetin Uç Müdahalesi
Olayın büyümesini önlemek amacıyla hızla müdahale eden CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, eline aldığı mikrofonla kalabalığı sakinleştirmeyi başardı. "Kimsenin taşkınlık çıkarıp, zaferimizi gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Herkes sakinliğini korusun." sözleriyle, olaya müdahale eden Uç, gerginliği yatıştırdı ve parti disiplinini ön plana çıkardı.
Yankılar ve Beklentiler: CHP İçindeki Durum
Hüseyin Yıkılmaz'ın bu ani tepkisi, partide ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Bu olayın, parti içi dinamikleri ve kamuoyu nezdindeki etkileri merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Biçare Savar - Chp nin Melih Gokcek inden beklenen hareketler, demokrasiyi sindiremeyip atildigi partinin tetikcisi olmus, mazur gorelim kendisini baska gidebilecek kapısı yok, ne yazık ki
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.