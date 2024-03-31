31 Mar 2024 - 23:36- Siyaset G:

CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayıyla, Milletvekili birbirine girdi!

Bolu'daki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) merkezi önünde, seçim heyecanı sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. CHP'nin Bolu İl Genel Meclisi üyeliği için aday olan Hüseyin Yıkılmaz, partinin Bolu Milletvekili Türker Ateş'e yönelik sert sözler eşliğinde elindeki çay dolu bardağı ona doğru fırlattı. Seçim sonuçlarının takip edildiği bu kritik anda yaşanan bu tatsız olay, alandaki atmosferi aniden değiştirdi.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayıyla, Milletvekili birbirine girdi!
CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayıyla, Milletvekili birbirine girdi!
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Seçim Zaferi, Beklenmedik Bir Olaya Sahne Oldu

Bolu'da, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) binası önünde, seçim sonuçlarının coşkuyla takip edildiği anlar, beklenmedik bir olaya ev sahipliği yaptı. Seçim zaferinin mutluluğu içinde bir araya gelen vatandaşlar ve CHP'li yetkililer, büyük bir ekranda sonuçları izlerken, CHP Bolu İl Genel Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Yıkılmaz'ın, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş'e yönelik ani bir çaylı saldırısıyla şaşkınlığa uğradı.

CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayıyla, Milletvekili birbirine girdi!

Ani Gerginlik: Çay Bardağı Fırlatıldı

Seçim sonuçlarını en önden izleyen Milletvekili Türker Ateş, Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Yıkılmaz'ın hedefi oldu. Yıkılmaz, elindeki çay dolu bardağı Ateş'e fırlatarak, "Utanmadan geçmiş en önden izliyorsunuz. Bu zamana kadar ortalıkta hiç yoktunuz!" diyerek tepkisini gösterdi. Bu hareket, alandaki coşkuyu bir anda gerginliğe bıraktı.
CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayıyla, Milletvekili birbirine girdi!

Çatışmadan Uzlaşıya: Çetin Uç Müdahalesi

Olayın büyümesini önlemek amacıyla hızla müdahale eden CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, eline aldığı mikrofonla kalabalığı sakinleştirmeyi başardı. "Kimsenin taşkınlık çıkarıp, zaferimizi gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Herkes sakinliğini korusun." sözleriyle, olaya müdahale eden Uç, gerginliği yatıştırdı ve parti disiplinini ön plana çıkardı.

CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayıyla, Milletvekili birbirine girdi!

Yankılar ve Beklentiler: CHP İçindeki Durum

Hüseyin Yıkılmaz'ın bu ani tepkisi, partide ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Bu olayın, parti içi dinamikleri ve kamuoyu nezdindeki etkileri merak konusu oldu.CHP İl Genel Meclis Üyesi Adayıyla, Milletvekili birbirine girdi!

# seçim, chp

31 Mar 2024 - 23:36 Bolu- Siyaset

Mahreç  Rahmiye Beydili

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Biçare Savar - Chp nin Melih Gokcek inden beklenen hareketler, demokrasiyi sindiremeyip atildigi partinin tetikcisi olmus, mazur gorelim kendisini baska gidebilecek kapısı yok, ne yazık ki

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 05:12

Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

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