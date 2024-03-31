Bolu'da yeniden Tanju Özcan rüzgarı

Bolu'da seçim heyecanı sonuçlandı

31 Mart'ta gerçekleşen 2024 Yerel Seçimleri, Bolu ve çevresinde büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye genelinde 61 milyonu aşkın seçmenin katıldığı seçimlerde, Bolu'da da sandıklar yoğun ilgi gördü. İlk kez oy kullanmanın heyecanını yaşayan genç seçmenler de bu önemli günde yerlerini aldı.

Bolu Belediye Başkanlığı yarışında, CHP adayı Tanju Özcan, rakiplerini geride bırakarak koltuğunu korudu. Özcan, %54,03 oy oranıyla Bolu'da ikinci dönemine başlamanın mutluluğunu yaşarken, AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol %28,44, MHP adayı İlhan Durak ise %11,88 oy aldı.

İlçelerde renkli yarış

Bolu'nun ilçelerinde de çekişmeli geçen seçimler, dikkat çekici sonuçlara sahne oldu. Mudurnu'da CHP adayı Doğan Onurlu, Göynük'te ise Ali Oral öne çıkan isimler oldu. Seben'de CHP adayı Uygar Oturakdaş, Kıbrıscık'ta ise birbirine yakın oy oranlarıyla dikkat çeken bir yarış yaşandı.

Güvenlik ve katılım üst seviyede

Seçim süreci boyunca Bolu genelinde 1.785 güvenlik personeli görev yaparken, toplam 1061 sandıkta 239 bin 169 seçmen oy kullanma hakkını kullandı. Oy kullanma işlemi, hem polis hem de jandarma bölgesinde sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

Buna göre Bolu Merkez İlçede Bolu Belediye Başkanlığı için 31 Mart 2024 saat 23.00 itibarıyla

Bolu-Merkez Açılan Sandık: %56,85

CHP adayı Tanju Özcan - Yüzde 54,03 oy

AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol - Yüzde 28,44 oy

MHP adayı İlhan Durak - Yüzde 11,88 oy aldı.

Mudurnu

CHP Adayı Doğan Onurlu Yüzde 37.33

MHP Adayı Necdet Türker Yüzde 28.86

Göynük

CHP Adayı Ali Oral Yüzde 42.02

AK Parti Adayı Mehmet Demiröz Yüzde 22.84

Seben

CHP Adayı Uygar Oturakdaş Yüzde 53.65

AK Parti Adayı Fatih Kavak Yüzde 43.07

Kıbrıscık

CHP Adayı Emin tekemen Yüzde 29.97

AK parti Adayı Kemal Aktaş Yüzde 29.74

Dörtdivan

AK Parti Adayı Hamza Efe Yüzde 52.78

MHP Adayı Kadir Altundağ Yüzde 23.47

Gerede

AK Parti Adayı Mustafa Allar Yüzde 35.59

BBP Adayı Mehmet Akif Allar Yüzde 34.86

Yeniçağa

AK parti Adayı Recayi Çağlar Yüzde 41.87

Saadet Partisi Adayı Muharrem Narin Yüzde 23.34

Mengen

AK Parti Adayı Vural Turan Yüzde 47.07

CHP Adayı Turhan Bulut Yüzde 34.07