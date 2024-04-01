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Erzurumspor kaptanı Mustafa Yumlu’dan Vali Çiftçi’ye anlamlı hediye

Erzurumspor Kaptanı Mustafa Yumlu, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek, 22 numaralı formasını hediye etti. Bu anlamlı buluşma, spor ve yönetimin güç birliğini ve Erzurumspor'un toplumdaki yerini vurguluyor.

İhlas Haber Ajansı
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Erzurumspor kaptanı Mustafa Yumlu’dan Vali Çiftçi’ye anlamlı hediye mask
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Erzurum’un gözde futbol takımı Erzurumspor’un tecrübeli kaptanı Mustafa Yumlu, bir örnek davranışa imza atarak Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti. Bu ziyaret, sadece spor ve yönetim arasındaki köprüleri güçlendirme adına önemli bir adım olarak değil, aynı zamanda sporseverlerin ve Erzurum halkının takımlarına olan bağlılığını pekiştiren bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

Erzurumspor kaptanı Mustafa Yumlu’dan Vali Çiftçi’ye anlamlı hediye

Spor ve yönetimin buluşma noktası

Erzurumspor’un kaptanı Yumlu’nun, Vali Çiftçi’ye gerçekleştirdiği ziyaret, 1. Lig’de mücadele eden mavi-beyazlı takımın başarılarına dikkat çekerken, spor ve yerel yönetimler arasındaki sinerjiyi de ortaya koyuyor. Vali Çiftçi, Yumlu’yu makamında ağırlayarak, Erzurumspor’un şehrin sosyal ve kültürel yaşamına kattığı değeri vurguladı.

Yumlu’dan anlamlı hediye

Mustafa Yumlu’nun, Vali Çiftçi’ye hediye ettiği 22 numaralı forma, takımın ve kaptanın başarılarına olan inancın bir simgesi olarak kabul ediliyor. Bu jest, mavi-beyazlı ekibin sadece sahada değil, saha dışında da birlik ve beraberlik mesajları verdiğinin altını çiziyor. Formanın takdimi, iki Mustafa arasında güçlü bir bağ kurulmasına vesile oldu.

Erzurumspor ve Valilik arasındaki güç birliği

Bu ziyaret, Erzurumspor’un toplum içindeki rolünün çok ötesinde, spora olan desteği ve sporcunun toplum içindeki yerini pekiştiren bir örnek teşkil ediyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurumspor Kaptanı Mustafa Yumlu arasındaki bu buluşma, yerel yönetimlerin spora ve sporculara verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

# spor, ziyaret

01 Nis 2024 - 10:05 Erzurum- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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