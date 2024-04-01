Bolu vefat edenler.. 01 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

RABİA YERLİKAYA
Seben İlçesi Kabak Köyü halkından, merhum Nuri YERLİKAYA’nın eşi, Ayten ÜNAL ve Nilgün YILDIZ’ın anneleri, Tali ÜNAL, Bayram YILDIZ’ın kayınvalideleri, Hasan YILMAZ, Ayşe ALEMDAR’ın kardeşleri;
Cenazesi bugün Sümer Mahallesi Yeni Camii de kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Bolu merkez Kabaklılar Mezarlığına defnedilecektir.
NURİ AHMET ÖZDEMİR
Bünüş Köyü halkından, Fikriye ÖZDEMİR’in eşi, Özcan ve Ercan ÖZDEMİR’in babaları, Asya Lokantası sahibi (Nuri Usta)
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Bünüş Köyü mezarlığına defnedilecektir.
EMİNE ACAR
Güneyfelakettin Köyü halkından, Mehmet ACAR’ın eşi, Kudret ACAR’ın annesi, Hacer ACAR’ın kayınvalidesi;
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Güneyfelakettin Köyü Demirciler Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
NURETTİN DEMİRÖZ
Göynük İlçesi İbrahimdemiröz Köyü halkından;
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Göynük İbrahimözü Köyü mezarlığına defnedilecektir.
KAMİL ÖZGÜR
Göynük İlçesi Bölücekova Köyü halkından;
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Göynük Bölücekova Köyü mezarlığına defnedilecektir.
GÜNGÖR SAK
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Düzce Düverdüzü Köyü mezarlığına defnedilecektir.
DURMUŞ TERCAN
Mengen İlçesi Küçükkuz Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mengen Küçükkuz Köyü mezarlığına defnedilecektir.
AYŞE YAZICI
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Sakarya Akyazı merkez mezarlığına defnedilecektir.
MAKBULE TAŞ
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra İstanbul da defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.