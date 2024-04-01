- Gündem

Bolu vefat edenler.. 01 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 01 Nisan 2024 Bugün 9 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 01 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
Büyütmek için resme tıklayın

RABİA YERLİKAYA

Seben İlçesi Kabak Köyü halkından, merhum Nuri YERLİKAYA’nın eşi, Ayten ÜNAL ve Nilgün YILDIZ’ın anneleri, Tali ÜNAL, Bayram YILDIZ’ın kayınvalideleri, Hasan YILMAZ, Ayşe ALEMDAR’ın kardeşleri;

Cenazesi bugün Sümer Mahallesi Yeni Camii de kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra  Bolu merkez Kabaklılar  Mezarlığına defnedilecektir.

NURİ AHMET ÖZDEMİR

Bünüş Köyü halkından, Fikriye ÖZDEMİR’in eşi, Özcan ve Ercan ÖZDEMİR’in babaları, Asya Lokantası sahibi (Nuri Usta)

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Bünüş Köyü mezarlığına defnedilecektir.

EMİNE ACAR

Güneyfelakettin Köyü halkından, Mehmet ACAR’ın eşi, Kudret ACAR’ın annesi, Hacer ACAR’ın kayınvalidesi;

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Güneyfelakettin Köyü Demirciler Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

NURETTİN DEMİRÖZ

Göynük İlçesi İbrahimdemiröz Köyü halkından;

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Göynük İbrahimözü Köyü mezarlığına defnedilecektir.

KAMİL ÖZGÜR

Göynük İlçesi Bölücekova Köyü halkından;

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Göynük Bölücekova Köyü mezarlığına defnedilecektir.

GÜNGÖR SAK

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Düzce Düverdüzü Köyü mezarlığına defnedilecektir.

DURMUŞ TERCAN

Mengen İlçesi Küçükkuz Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mengen Küçükkuz Köyü mezarlığına defnedilecektir.

AYŞE YAZICI

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Sakarya Akyazı merkez mezarlığına defnedilecektir.

MAKBULE TAŞ

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra İstanbul da defnedilecektir.

# istanbul, düzce, sakarya

01 Nis 2024 - 11:08 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL