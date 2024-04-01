01 Nis 2024 - 11:35- Spor G:

Boluspor – Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri: Maçı izle!

Boluspor - Gençlerbirliği, 2 Nisan'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda. Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi ve canlı yayın bilgileri burada.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Boluspor – Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri: Maçı izle! mask
Boluspor – Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri: Maçı izle!
Boluspor – Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri: Maçı izle!
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Trendyol 1. Lig'de nefesleri kesecek bir karşılaşma futbol tutkunlarını bekliyor. Boluspor ve Gençlerbirliği, 2 Nisan Salı günü, Bolu Atatürk Stadyumu'nda tarih yazmaya hazırlanıyor. Saat 17.00'de başlayacak olan bu müthiş mücadele, sporseverleri ekran başına davet ediyor.

Boluspor – Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri: Maçı izle!

Play-off yolunda Boluspor'un iddiası

Ligde dikkat çekici bir performans sergileyen Boluspor, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile toplam 43 puan toplayarak play-off yarışında iddialı konumda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, iç sahada gösterdiği üstün performans ile zirveye doğru emin adımlarla ilerliyor.

Boluspor – Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri: Maçı izle!

Gençlerbirliği dengeli grafiğini koruma peşinde

Ankara'nın köklü takımlarından Gençlerbirliği, ligde dengeli bir performans sergileyerek 9. sırada yer alıyor. 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle, deplasmandaki maçlarda sergilediği istikrarlı performans dikkat çekiyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Boluspor karşısında alınacak galibiyet ile play-off potasına yaklaşmayı hedefliyor.
Boluspor – Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri: Maçı izle!

Tarihi rekabette son perde

İki takım arasında bugüne kadar yapılan 22 maçta, Gençlerbirliği'nin 8 galibiyeti bulunurken, Boluspor 5 kez sahadan zaferle ayrıldı. 9 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. İki takımın gol sayılarına bakıldığında, Gençlerbirliği 26 gol atarken, Boluspor 18 gol kaydetti. Son karşılaşmaları, tarafların 0-0'lık eşitliği ile sona erdi.

Boluspor – Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri: Maçı izle!

Canlı yayın ayrıntıları

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT Spor ve Bein 1 Max kanalları üzerinden canlı olarak izleyebilecekler. Mücadele, sporseverler için unutulmaz anlar vaat ediyor.

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01 Nis 2024 - 11:35 Bolu- Spor

Mahreç  Osman Aykan

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