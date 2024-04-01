Boluspor – Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri: Maçı izle!

Trendyol 1. Lig'de nefesleri kesecek bir karşılaşma futbol tutkunlarını bekliyor. Boluspor ve Gençlerbirliği, 2 Nisan Salı günü, Bolu Atatürk Stadyumu'nda tarih yazmaya hazırlanıyor. Saat 17.00'de başlayacak olan bu müthiş mücadele, sporseverleri ekran başına davet ediyor.

Play-off yolunda Boluspor'un iddiası

Ligde dikkat çekici bir performans sergileyen Boluspor, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile toplam 43 puan toplayarak play-off yarışında iddialı konumda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, iç sahada gösterdiği üstün performans ile zirveye doğru emin adımlarla ilerliyor.

Gençlerbirliği dengeli grafiğini koruma peşinde

Ankara'nın köklü takımlarından Gençlerbirliği, ligde dengeli bir performans sergileyerek 9. sırada yer alıyor. 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle, deplasmandaki maçlarda sergilediği istikrarlı performans dikkat çekiyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Boluspor karşısında alınacak galibiyet ile play-off potasına yaklaşmayı hedefliyor.

Tarihi rekabette son perde

İki takım arasında bugüne kadar yapılan 22 maçta, Gençlerbirliği'nin 8 galibiyeti bulunurken, Boluspor 5 kez sahadan zaferle ayrıldı. 9 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. İki takımın gol sayılarına bakıldığında, Gençlerbirliği 26 gol atarken, Boluspor 18 gol kaydetti. Son karşılaşmaları, tarafların 0-0'lık eşitliği ile sona erdi.

Canlı yayın ayrıntıları

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT Spor ve Bein 1 Max kanalları üzerinden canlı olarak izleyebilecekler. Mücadele, sporseverler için unutulmaz anlar vaat ediyor.