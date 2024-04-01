1 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Dörtdivan, Mudurnu, Yeniçağa dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

1 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MUDURNU
|DEDELER, MERKEZ
|DEDELER KÖYÜ, DEDELER KÖYÜ YOLU
|01.04.2024
|10:00
|12:00
|BOLU
|MUDURNU
|KARAÇOMAK
|MADAM PAŞA KÜME EVLER
|01.04.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MERKEZ
|ELMACIK
|ELMALIK MAH
|01.04.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|DEĞİRMENBELİ
|DEĞİRMENBELİ KÖYÜ YOLU
|01.04.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|TOKMAKLAR
|TOKMAKLAR KÖYÜ MERKEZ MAH, TOKMAKLAR KÖYÜ YOLU
|01.04.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|ÇİLİNGİRLER
|KÖY SOKAĞI
|01.04.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|ARAP
|DEĞİRMENBELİ KÖYÜ ARAPLAR MAH
|01.04.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|BAĞIŞLAR, BAYRAMLAR
|BAĞIŞLAR KÖYÜ YOLU, BAYRAMLAR, BAYRAMLAR MAHALLE YOLU
|01.04.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|SAGLIK, SAĞLIK
|BOLU İZZET BAYSAL HASTANESİ KÖ, CENGAVER SK., ÇETIN, ÇETİN SK., EKER SK., GÜRGEN SK., HEKIM, HEKİM SK., OKUR SK., ŞEHİTLER CD.
|01.04.2024
|13:00
|15:00
|BOLU
|YENİÇAĞA
|CAMİATİK, ORTA
|10. SK., YAMANLAR KÖYÜ ORTA MAH
|01.04.2024
|14:30
|17:00
|BOLU
|YENİÇAĞA
|MERKEZ
|YAMANLAR KÖYÜ YOLU, YAMANLAR MERKEZ MAHALLE YOLU
|01.04.2024
|09:30
|13:30
|BOLU
|DÖRTDİVAN
|KARGIBAYRAMLAR, SEYITALILER MERKEZ
|IŞIKLAR CD., SEYITALILER MERKEZ KÖY YOLU
|01.04.2024
|10:00
|17:00
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.