- Gündem

1 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Dörtdivan, Mudurnu, Yeniçağa dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

1 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Merkez, Dörtdivan, Mudurnu, Yeniçağa dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
1 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Dörtdivan, Mudurnu, Yeniçağa dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

1 Nisan 2024 Pazartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLU MUDURNU DEDELER, MERKEZ DEDELER KÖYÜ, DEDELER KÖYÜ YOLU01.04.202410:0012:00
BOLUMUDURNU KARAÇOMAK MADAM PAŞA KÜME EVLER01.04.202410:0013:00
BOLUMERKEZ ELMACIK ELMALIK MAH01.04.202409:0011:00
BOLUMERKEZ DEĞİRMENBELİ DEĞİRMENBELİ KÖYÜ YOLU01.04.202411:3013:30
BOLUMERKEZ TOKMAKLAR TOKMAKLAR KÖYÜ MERKEZ MAH, TOKMAKLAR KÖYÜ YOLU01.04.202414:0015:30
BOLUMERKEZ ÇİLİNGİRLER KÖY SOKAĞI01.04.202414:0015:30
BOLUMERKEZ ARAP DEĞİRMENBELİ KÖYÜ ARAPLAR MAH01.04.202409:0011:00
BOLUMERKEZ BAĞIŞLAR, BAYRAMLAR BAĞIŞLAR KÖYÜ YOLU, BAYRAMLAR, BAYRAMLAR MAHALLE YOLU01.04.202411:3013:30
BOLUMERKEZ SAGLIK, SAĞLIK BOLU İZZET BAYSAL HASTANESİ KÖ, CENGAVER SK., ÇETIN, ÇETİN SK., EKER SK., GÜRGEN SK., HEKIM, HEKİM SK., OKUR SK., ŞEHİTLER CD.01.04.202413:0015:00
BOLUYENİÇAĞA CAMİATİK, ORTA 10. SK., YAMANLAR KÖYÜ ORTA MAH01.04.202414:3017:00
BOLUYENİÇAĞA MERKEZ YAMANLAR KÖYÜ YOLU, YAMANLAR MERKEZ MAHALLE YOLU01.04.202409:3013:30
BOLUDÖRTDİVAN KARGIBAYRAMLAR, SEYITALILER MERKEZ IŞIKLAR CD., SEYITALILER MERKEZ KÖY YOLU01.04.202410:0017:00
# mudurnu, nisan, elektrik, tarih

01 Nis 2024 - 11:27 Bolu- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL