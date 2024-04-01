Biz demiştik! Aynısı çıktı…

Bolu seçim anketi tahminlerimiz gerçeği yansıttı
Bolu Gündem Medya Grubu'nun desteklediği ve istatistikçi Nizamettin Yıldırım'ın yürüttüğü yerel seçim anketi, sonuçların doğruluğuyla dikkat çekiyor. 20 Mart 2024'te yayımlanan ve seçim sonuçlarını doğru bir şekilde öngören anket, medya grubumuzun başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.
Katılımcı profili ve anketin gerçekleştiği yerler
Anket, Bolu'nun en işlek caddeleri ve sosyal alanlarında, 1021 vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, Pazar yeri, İzzet Baysal, Cumhuriyet, İsmetpaşa, Hastane Caddeleri, Gölyüzü, İhsaniye ve stadyum çevresinde anketimize dahil oldular.
Birebir aynısı oldu
Seçmenlere yönelik on soruluk bir anket hazırladık. Bu sorular aracılığıyla, seçmenlerin geçmiş tercihlerini ve olası değişimleri, parti tercihlerindeki kaymaları ve başkan adaylarına yönelik tercihlerindeki değişiklikleri detaylı bir şekilde inceledik. Veriler, SPSS istatistik programı kullanılarak analiz edildi.
Anket sonuçları kesin ve net tahminler
Anket sonuçlarına göre, CHP adayı Tanju Özcan'ın %53,2, AKP adayı M. Emin Demirkol'un %28,7, MHP adayı İlhan Durak'ın %10,1 ve İP adayı Mansur Şen'in ise %2,3 oy alacağını öngörmüştük. Bu tahminler, yerel seçim sonuçlarıyla tam olarak örtüştü.
Güvenilir habercilik doğru tahminlerin adresi
20 Mart 2024 tarihinde yayımlanan anket sonuçlarımız, medya grubumuzun güvenilir ve doğru habercilik anlayışını pekiştirdi. Siz değerli okurlarımızın desteğiyle, doğru ve ilkeli habercilik yolculuğumuz devam edecek.
Bolu Medya Grubu doğruluk ve güvenilirliğin simgesi
Anketimizin sonuçları, Bolu ve ilçelerindeki yerel seçim sonuçlarının doğru bir şekilde tahmin edildiğini gösteriyor. Bu başarı, Bolu Gündem Medya Grubu'nun güvenilir habercilik konusundaki kararlılığının bir göstergesi.
Sizlerle birlikte büyüyoruz
Yayıncılık hayatımızda sizlerin desteğiyle her zaman doğru ve güvenilir bilgiyi sunma gayretindeyiz. Anket sonuçlarımızın seçim sonuçlarıyla bu denli örtüşmesi, bizim için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı.
Bolu Gündem, Bolu Olay doğru haberin adresleri
Bizi takip etmeye devam edin. Bolu ve çevresindeki en güncel, doğru ve güvenilir haberler için her zaman yanınızdayız. Bolu Gündem Medya Grubu olarak, sizlere en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.