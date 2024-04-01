Karabük Safranbolu’da dünya rekortmeni oy kullandı

Safranbolu'nun gururu Rumeysa Gelgi oy kullanıyor

Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu, dünyanın en uzun kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi'ye ev sahipliği yapıyor. 27 yaşındaki Gelgi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanarak, demokratik bir vatandaşlık görevini yerine getirdi. Gelgi, 2 metre 15 santimetrelik boyuyla sadece fiziksel olarak değil, toplumsal katılımıyla da dikkat çekiyor.

Evine gelen seyyar sandıkla oy kullanma deneyimi

Safranbolu İlçe Seçim Kurulu, Gelgi'nin özel durumunu göz önünde bulundurarak, oy kullanabilmesi için evine seyyar sandık getirdi. Bu uygulama, Gelgi'nin oy kullanma işlemini büyük ölçüde kolaylaştırdı ve engelli bireyler için seyyar sandık uygulamasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gelgi'den önemli öneriler

Oy kullanmanın mutluluğunu yaşayan Gelgi, seçim kurulu yetkililerine teşekkür etti. Ancak, seyyar sandıkla muhtar adayı için oy kullanamamış olmanın hüznünü de dile getirdi. Gelgi, seyyar sandık uygulamasının geliştirilmesi için belirli oy kullanma saatlerinin atanmasını önererek, bu sürecin daha verimli hale getirilebileceğini belirtti.

Dünya rekorlarının sahibi

Rumeysa Gelgi, "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı", "dünyanın en uzun boylu kadını", "dünyanın en büyük ellere sahip kadını", "dünyanın en uzun parmaklara sahip kadını" ve "dünyanın en uzun sırtına sahip kadını" olmak üzere beş farklı kategoride dünya rekorlarına sahip.

Seyyar sandık uygulamasının fiziksel engelliler için önemi

Gelgi'nin tecrübesi, seyyar sandık uygulamasının fiziksel engelliler için sunduğu kolaylıkları ve önemi vurguluyor. Bu uygulama, engelli bireylerin oy kullanma süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor ve onlara demokratik haklarını kullanma fırsatı sunuyor.

Gelecek seçimler için öneriler

Gelgi'nin belirttiği gibi, seyyar sandık uygulamasının daha da iyileştirilmesi adına belirli saatlerin atanması, engelli seçmenler için oy kullanma sürecini daha da kolaylaştırabilir. Bu öneri, gelecek seçimlerde dikkate alınarak, herkesin oy kullanma hakkının daha erişilebilir hale getirilmesine katkıda bulunabilir.