At üstünde oy kullanmaya gelen adam şaşırttı!

Kocaeli'de Bir Vatandaşın Geleneksel Oy Kullanma Yöntemi Dikkat Çekti

Kocaeli, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında sıra dışı bir olaya ev sahipliği yaptı. Yerel seçimlerin heyecanı tüm Türkiye'yi sarmışken, Kocaeli'de yaşayan Sümmani Yılmaz, atı Rüzgar ile birlikte oy kullanma merkezine gelerek geleneksel bir Türk simgesini günümüze taşıdı. "At Türk'ün kanadıdır" sözleriyle at sevgisinin altını çizen Yılmaz, seçimlere farklı bir boyut getirdi.

Seçimlerde Renkli Anlar: At Üstünde Gelen Vatandaş Merkezde

Türkiye genelinde devam eden seçimlerde, Kocaeli'deki bir oy kullanma merkezi, Sümmani Yılmaz'ın atı Rüzgar ile gelişiyle renkli anlara sahne oldu. Vatandaşlar, özellikle çocuklar, atı büyük bir merak ve sevgiyle karşıladı. Yılmaz, atıyla birlikte yaptığı bu eylemin, 3 yıldır devam eden bir gelenek olduğunu belirtti.

Türk Kültüründe Atın Yeri: "At Türk'ün Kanadıdır"

Sümmani Yılmaz, at sevgisinin Türk kültüründeki derin köklerine dikkat çekti. Atların, Türk tarihinde sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, önemli bir kültürel simge olduğunu vurguladı. Yılmaz, bu geleneksel değerin, Oğuzlar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminden bu yana Türk topraklarında yaşatıldığını ifade etti.

Kocaeli'de Unutulmaz Bir Seçim Günü

Sümmani Yılmaz ve atı Rüzgar'ın oy kullanma merkezine gelişi, Kocaeli'de seçim gününün en unutulmaz anlarından biri oldu. Bu özel gün, geleneksel Türk kültürünün modern demokrasi ile buluştuğu simgesel bir olay olarak kayıtlara geçti. Yılmaz'ın at üstünde oy kullanma geleneği, yerel seçimlerin renkli ve unutulmaz anları arasında yerini aldı.