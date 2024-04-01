- Gündem

At üstünde oy kullanmaya gelen adam şaşırttı!

Kocaeli'de Sümmani Yılmaz, atı Rüzgar ile oy kullanma merkezine gelerek seçimlere geleneksel bir dokunuş kattı. 'At Türk'ün kanadıdır' diyerek, at sevgisinin ve Türk kültüründeki önemini vurguladı.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
At üstünde oy kullanmaya gelen adam şaşırttı! mask
At üstünde oy kullanmaya gelen adam şaşırttı!
At üstünde oy kullanmaya gelen adam şaşırttı!
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli'de Bir Vatandaşın Geleneksel Oy Kullanma Yöntemi Dikkat Çekti

Kocaeli, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında sıra dışı bir olaya ev sahipliği yaptı. Yerel seçimlerin heyecanı tüm Türkiye'yi sarmışken, Kocaeli'de yaşayan Sümmani Yılmaz, atı Rüzgar ile birlikte oy kullanma merkezine gelerek geleneksel bir Türk simgesini günümüze taşıdı. "At Türk'ün kanadıdır" sözleriyle at sevgisinin altını çizen Yılmaz, seçimlere farklı bir boyut getirdi.

At üstünde oy kullanmaya gelen adam şaşırttı!

Seçimlerde Renkli Anlar: At Üstünde Gelen Vatandaş Merkezde

Türkiye genelinde devam eden seçimlerde, Kocaeli'deki bir oy kullanma merkezi, Sümmani Yılmaz'ın atı Rüzgar ile gelişiyle renkli anlara sahne oldu. Vatandaşlar, özellikle çocuklar, atı büyük bir merak ve sevgiyle karşıladı. Yılmaz, atıyla birlikte yaptığı bu eylemin, 3 yıldır devam eden bir gelenek olduğunu belirtti.

At üstünde oy kullanmaya gelen adam şaşırttı!

Türk Kültüründe Atın Yeri: "At Türk'ün Kanadıdır"

Sümmani Yılmaz, at sevgisinin Türk kültüründeki derin köklerine dikkat çekti. Atların, Türk tarihinde sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, önemli bir kültürel simge olduğunu vurguladı. Yılmaz, bu geleneksel değerin, Oğuzlar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminden bu yana Türk topraklarında yaşatıldığını ifade etti.

At üstünde oy kullanmaya gelen adam şaşırttı!

Kocaeli'de Unutulmaz Bir Seçim Günü

Sümmani Yılmaz ve atı Rüzgar'ın oy kullanma merkezine gelişi, Kocaeli'de seçim gününün en unutulmaz anlarından biri oldu. Bu özel gün, geleneksel Türk kültürünün modern demokrasi ile buluştuğu simgesel bir olay olarak kayıtlara geçti. Yılmaz'ın at üstünde oy kullanma geleneği, yerel seçimlerin renkli ve unutulmaz anları arasında yerini aldı.At üstünde oy kullanmaya gelen adam şaşırttı!

# türkiye, seçim

01 Nis 2024 - 12:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL