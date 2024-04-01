İŞKUR’dan EGM’ye KPSS'siz Personel

EGM'den KPSS'siz iş imkanı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Fethiye Polisevi'nde görevlendirilmek üzere KPSS şartı aramadan bulaşıkçı, servis elemanı ve temizlik görevlisi kadrolarında personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yapılan bu alımlar, geniş bir aday kitlesine yeni iş fırsatları sunuyor.
Başvurular için son tarih
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan EGM Fethiye Polisevi için düzenlenen personel alımında başvurular devam ediyor. Adayların bu fırsattan yararlanabilmeleri için son başvuru tarihi 1 Nisan 2024 olarak belirlenmiştir. Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi, 170 numaralı telefon hattı ve İŞKUR hizmet noktaları üzerinden yapılabilecek.
Kimler başvurabilir?
EGM'nin açtığı bu pozisyonlar için başvuru koşulları şu şekildedir:
En az ilkokul mezunu adaylar başvurabilir.
En fazla lisans düzeyinde eğitim almış adaylar değerlendirilecek.
Adayların 18 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.
Hem kadın hem de erkek adaylar başvuruda bulunabilir.
İş Pozisyonları
Adaylar, aşağıdaki pozisyonlar için İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirler:
Bulaşıkçı (Stevard) için İŞKUR İş İlan No: 00008180096
Servis Elemanı (Garson) için İŞKUR İş İlan No: 00008180213
Temizlik Görevlisi (Kat Hizmetleri Elemanı) için İŞKUR İş İlan No: 00008180244
Başvuru yöntemleri
İlgilenen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden veya 170 numaralı telefon hattını arayarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca, Türkiye genelinde bulunan İŞKUR hizmet noktalarına şahsen giderek de başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.