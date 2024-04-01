Seçim heyecanı kimlik kartı kayıplarını arttırdı: Nüfus müdürlükleri akına uğradı!

Türkiye genelinde gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi, kimlik kartlarını kaybeden seçmenlerin oy kullanabilmesi için nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı. Seçim heyecanıyla birlikte, vatandaşlar geçici kimlik kartı alabilmek için adeta nüfus müdürlüklerinin kapısını aşındırdı.
Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk
31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, oy kullanma hakkını kaybetmek istemeyen vatandaşlar, kaybettikleri veya zarar gören kimlik kartlarının yerine geçici kimlik belgesi almak üzere nüfus müdürlüklerine akın etti. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, nüfus müdürlüklerinde oluşan yoğunluk dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Vatandaşlara oy kullanma kolaylığı
Seçim sürecini kolaylaştırmak ve vatandaşların oy kullanma haklarını etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, nüfus müdürlükleri 30-31 Mart tarihlerinde hizmet verdi. Bu özel düzenleme sayesinde, kimlik kartını kaybeden veya zarar gören vatandaşlar, geçici kimlik belgesi alarak oy kullanma işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebildi.
Vatandaşların tepkileri ve memnuniyeti
Nüfus müdürlüklerinde görevli personel, seçmenlere geçici kimlik kartları düzenleyerek, seçim sürecinde önemli bir kolaylık sağladı. Bu hizmetten faydalanan vatandaşlar, seçimlere katılma konusundaki kararlılıklarını ve nüfus müdürlüklerindeki hizmet kalitesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.