Seçim heyecanı kimlik kartı kayıplarını arttırdı: Nüfus müdürlükleri akına uğradı!

Türkiye genelinde gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi, kimlik kartlarını kaybeden seçmenlerin oy kullanabilmesi için nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı. Seçim heyecanıyla birlikte, vatandaşlar geçici kimlik kartı alabilmek için adeta nüfus müdürlüklerinin kapısını aşındırdı.

Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, oy kullanma hakkını kaybetmek istemeyen vatandaşlar, kaybettikleri veya zarar gören kimlik kartlarının yerine geçici kimlik belgesi almak üzere nüfus müdürlüklerine akın etti. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, nüfus müdürlüklerinde oluşan yoğunluk dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Vatandaşlara oy kullanma kolaylığı

Seçim sürecini kolaylaştırmak ve vatandaşların oy kullanma haklarını etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, nüfus müdürlükleri 30-31 Mart tarihlerinde hizmet verdi. Bu özel düzenleme sayesinde, kimlik kartını kaybeden veya zarar gören vatandaşlar, geçici kimlik belgesi alarak oy kullanma işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebildi.

Vatandaşların tepkileri ve memnuniyeti

Nüfus müdürlüklerinde görevli personel, seçmenlere geçici kimlik kartları düzenleyerek, seçim sürecinde önemli bir kolaylık sağladı. Bu hizmetten faydalanan vatandaşlar, seçimlere katılma konusundaki kararlılıklarını ve nüfus müdürlüklerindeki hizmet kalitesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.