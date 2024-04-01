- Gündem

Seçim heyecanı kimlik kartı kayıplarını arttırdı: Nüfus müdürlükleri akına uğradı!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde, kimlik kartını kaybeden vatandaşlar oy kullanabilmek için nüfus müdürlüklerine koştu. Geçici kimlik kartı hizmeti ile seçim süreci kolaylaştırıldı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Seçim heyecanı kimlik kartı kayıplarını arttırdı: Nüfus müdürlükleri akına uğradı! mask
Seçim heyecanı kimlik kartı kayıplarını arttırdı: Nüfus müdürlükleri akına uğradı!
Seçim heyecanı kimlik kartı kayıplarını arttırdı: Nüfus müdürlükleri akına uğradı!
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye genelinde gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi, kimlik kartlarını kaybeden seçmenlerin oy kullanabilmesi için nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı. Seçim heyecanıyla birlikte, vatandaşlar geçici kimlik kartı alabilmek için adeta nüfus müdürlüklerinin kapısını aşındırdı.

Seçim heyecanı kimlik kartı kayıplarını arttırdı: Nüfus müdürlükleri akına uğradı!

Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, oy kullanma hakkını kaybetmek istemeyen vatandaşlar, kaybettikleri veya zarar gören kimlik kartlarının yerine geçici kimlik belgesi almak üzere nüfus müdürlüklerine akın etti. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, nüfus müdürlüklerinde oluşan yoğunluk dikkat çekici seviyelere ulaştı.Seçim heyecanı kimlik kartı kayıplarını arttırdı: Nüfus müdürlükleri akına uğradı!

Vatandaşlara oy kullanma kolaylığı

Seçim sürecini kolaylaştırmak ve vatandaşların oy kullanma haklarını etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, nüfus müdürlükleri 30-31 Mart tarihlerinde hizmet verdi. Bu özel düzenleme sayesinde, kimlik kartını kaybeden veya zarar gören vatandaşlar, geçici kimlik belgesi alarak oy kullanma işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebildi.Seçim heyecanı kimlik kartı kayıplarını arttırdı: Nüfus müdürlükleri akına uğradı!

Vatandaşların tepkileri ve memnuniyeti

Nüfus müdürlüklerinde görevli personel, seçmenlere geçici kimlik kartları düzenleyerek, seçim sürecinde önemli bir kolaylık sağladı. Bu hizmetten faydalanan vatandaşlar, seçimlere katılma konusundaki kararlılıklarını ve nüfus müdürlüklerindeki hizmet kalitesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

# türkiye, seçim

01 Nis 2024 - 15:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL