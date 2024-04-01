01 Nis 2024 - 12:23- Spor G:

Boluspor maçı öncesi şok: Rakip takımın yıldızı skandalların ardından intihar etti!

Gençlerbirliği'nin yıldızı Kayode, eşi ve çocuklarıyla yaşadığı skandal sonrası kariyerine ara verdi. Dolandırıcılık, zina ve çocuk kaçırma suçlamaları futbol dünyasını sarsıyor.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor maçı öncesi şok: Rakip takımın yıldızı skandalların ardından intihar etti! mask
Boluspor maçı öncesi şok: Rakip takımın yıldızı skandalların ardından intihar etti!
Boluspor maçı öncesi şok: Rakip takımın yıldızı skandalların ardından intihar etti!
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Türkiye futbol camiası, Gençlerbirliği'nin Nijeryalı yıldız oyuncusu Olanrewaju Kayode'nun içinde bulunduğu skandal ile sarsıldı. Üç farklı kulüpte top koşturan tecrübeli futbolcunun hayatı, eşi Ezinne Dora Kayode'nun adının karıştığı büyük bir skandal sonrası altüst oldu.

Boluspor maçı öncesi şok: Rakip takımın yıldızı skandalların ardından intihar etti!

Aile içi kriz ve suçlamaların gölgesinde

Olanrewaju Kayode'nin eşi, dolandırıcılık, zina ve adam kaçırma gibi ciddi suçlamalarla gündeme geldi. Papaz Adegboyega ile olan ilişkisi ve sonrasında evi terk etmesiyle başlayan olaylar zinciri, Kayode'nin futbol kariyerini ve kişisel yaşamını derinden etkiledi.

Boluspor maçı öncesi şok: Rakip takımın yıldızı skandalların ardından intihar etti!

Akıl almaz suçlar

Ezinne Dora Kayode'nin, lüks yaşam sürdüren Papaz Adegboyega ve arkadaşlarının masraflarını karşılamak amacıyla eşinden iki adet Mercedes SUV araç çaldığı iddia edildi. Bu durum, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ayrıca, emlakçı Ugochukwu Igboanugo ve suç ortakları ile mülkiyet dolandırıcılığı yapmak ve Gençlerbirliği'nde de oynayan Kayode'nin mülklerini kendilerine devretmeye zorlamakla suçlanıyor.
Boluspor maçı öncesi şok: Rakip takımın yıldızı skandalların ardından intihar etti!

Kaçırılan çocuklar ve intihar girişimi

Skandalın boyutları, Kayode'nin üç çocuğunun 24 Mart'ta kaçırılmasıyla daha da büyüdü. Nijerya Polisi dahil olmak üzere çeşitli kolluk kuvvetlerine yapılan başvuruların sonuçsuz kalması, bu dramatik hikayeye trajik bir boyut ekledi.

Boluspor maçı öncesi şok: Rakip takımın yıldızı skandalların ardından intihar etti!

İntihara teşebbüs etti

Yaşananlar karşısında büyük bir baskı altına giren Olanrewaju Kayode, iki kez intihar girişiminde bulundu ve sonunda Gençlerbirliği ile olan sözleşmesini feshetti. Bu olaylar, futbolcu üzerindeki psikolojik baskının boyutlarını gözler önüne serdi.

Boluspor maçı öncesi şok: Rakip takımın yıldızı skandalların ardından intihar etti!

Sonuçsuz kalan mücadele

Futbolcu ve ailesi adına yapılan çok sayıda şikayet ve dilekçe, çalınan mülklerin ve kaçırılan çocukların kurtarılması için yürütülen çabaların sonuçsuz kaldığını gösteriyor. Bu durum, Türkiye'deki futbol camiasında ve Gençlerbirliği kulübünde derin bir üzüntü yarattı.

Boluspor maçı öncesi şok: Rakip takımın yıldızı skandalların ardından intihar etti!

 

 

 

 

 

 

# türkiye, aile, araç, iddia

01 Nis 2024 - 12:23 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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