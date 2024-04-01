Lüks cip TEM otoyolunda alev alev yandı! Milyonluk araç kullanılamaz hale geldi

Alev Topuna Dönen Lüks Araç Panik Yarattı

Edinilen bilgilere göre, A.R. tarafından idare edilen 34 AHR 004 plakalı Land Rover marka cip, TEM Otoyolu Düzce geçişinde motor kısmından yükselen dumanlarla birlikte alevlere teslim oldu. Araç, sürücüsünün hızla emniyet şeridine çekmesiyle birlikte kısa süre içerisinde alev topuna döndü. Görgü tanıkları, olayın korku ve panik içinde izlendiğini belirtti.

İtfaiye Ekipleri Yangına Hızla Müdahale Etti

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın, aracın tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebine dair inceleme başlattı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Yangının ardından, araç sahibi ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvuruldu. Olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür olayların önlenmesi adına alınabilecek önlemler ve lüks araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken güvenlik tedbirleri konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Güvenlik Uzmanlarından Önemli Uyarılar

Trafik ve araç güvenliği uzmanları, bu tür olayların önlenmesi için araçların düzenli olarak bakımlarının yapılması ve olası bir yangın durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda sürücüleri bilgilendiriyor. Araç içerisinde yangın söndürme cihazı bulundurmanın önemi bir kez daha vurgulanıyor.