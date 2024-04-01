- Gündem

Bolu Seçimlerinde son durum

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Bolu 1 Nisan 2024 saat 12.00 itibarıyla kesin olmayan resmi sonuçlara göre;

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Bolu Seçimlerinde son durum mask
Bolu Seçimlerinde son durum
Bolu Seçimlerinde son durum
+7
Haber albümü için resme tıklayın

BOLU MERKEZ İLÇE;

Bolu Seçimlerinde son durum

BOLU GEREDE;

Bolu Seçimlerinde son durum

BOLU MUDURNU;

Bolu Seçimlerinde son durum

BOLU SEBEN;

Bolu Seçimlerinde son durum

BOLU GÖYNÜK;Bolu Seçimlerinde son durum

BOLU KIBRISCIK;Bolu Seçimlerinde son durum

BOLU MENGEN;Bolu Seçimlerinde son durum

BOLU YENİÇAĞA;Bolu Seçimlerinde son durum

BOLU DÖRTDİVAN;Bolu Seçimlerinde son durum
# mudurnu

01 Nis 2024 - 12:23 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL