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Dünyanın en değerli baharatı! Safranbolu safranı

Dünyanın en pahalı baharatı Safranbolu safranı, 510 bin liften elde edilen 1 kg ile sağlık ve lezzet sunuyor. Safranın tarihi, üretimi ve faydaları hakkında detaylar burada.

İhlas Haber Ajansı
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Dünyanın en değerli baharatı! Safranbolu safranı mask
Dünyanın en değerli baharatı! Safranbolu safranı
Dünyanın en değerli baharatı! Safranbolu safranı
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Safranın Altın Değeri

1 kilogram safran üretimi için gereken 510 bin lif, bu baharatın neden bu kadar değerli olduğunu gözler önüne seriyor. Yemeklerden kozmetiğe, ilaçlardan boyalara kadar birçok alanda kullanılan safran, aynı zamanda sağlık açısından da birçok fayda sunuyor. Hücre yenileyici, hafıza güçlendirici, astım ve solunum yolu hastalıklarına iyi gelen özellikleri ile bilinen safran, Ağustos ayında ekilip, Ekim-Kasım aylarında hasat ediliyor.

Dünyanın en değerli baharatı! Safranbolu safranı

Tarihi ve Kültürel Miras: Safranbolu Safranı

Safranbolu safranının 3 bin 500 yıllık geçmişi, Bizans ve Osmanlı dönemlerindeki ticari önemi, ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaret alması, bu özel baharatın değerini artırıyor. Safranbolu, safranın 'milli bitki' ünvanını almasında büyük rol oynuyor.Dünyanın en değerli baharatı! Safranbolu safranı

Safran Üretimi: Zorlu Bir Süreç

Safran üreticisi İsmail Yılmaz'a göre, safran soğanı Ağustos ayında dikilir ve ideal dikim tarihleri 15-30 Ağustos arasıdır. 1 kilogram safran elde etmek için yaklaşık 170 bin çiçekten, her birinde üçer lif olmak üzere, toplamda 510 bin lif toplanması gerekiyor. Bu, safran üretiminin ne kadar emek ve sabır isteyen bir iş olduğunun altını çiziyor.Dünyanın en değerli baharatı! Safranbolu safranı

Safranın Şifalı Yönü

Safran, tadından çok sağlık için tercih edilen bir baharat. Hücre yenileyici, metabolizmayı hızlandırıcı, vücut direncini artırıcı özellikleriyle öne çıkan safran, aynı zamanda kanser ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor. Safranbolu safranı, içindeki etken maddelerin daha yüksek olması sebebiyle diğer safran türlerinden ayrılıyor.Dünyanın en değerli baharatı! Safranbolu safranı

# avrupa

01 Nis 2024 - 12:31 Karabük- Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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