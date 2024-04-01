Bakan Şimşek'ten seçim ve enflasyon mesajları

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten kararlılık vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mahalli seçimlerin ardından Türkiye'nin ekonomik rotasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Eylül 2023'te duyurulan Orta Vadeli Program'ın (OVP) daha da güçlendirilerek uygulanacağını belirten Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlı bir tutum sergileneceğini vurguladı.

Tek haneli enflasyon hedefi öncelikli amaç

Bakan Şimşek, ana hedeflerinin enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda, sıkı para politikası, seçici kredi ve gelir politikalarının yanı sıra, kamuda harcama kontrolü ve tasarruf önlemlerinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Yapısal reformlar ve ekonomik dönüşüm

Şimşek, OVP kapsamında belirlenen takvime uygun olarak gerçekleştirilecek yapısal reformlarla ekonomide bir dönüşüm sağlanacağını ve bu sayede verimlilik ile rekabet gücünde artış hedeflendiğini belirtti. Bakan, bu adımların sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunacağını ve toplumun tüm kesimlerince paylaşılacak kalıcı bir refah artışı sağlayacağını ifade etti.

Azim, kararlılık ve sabır vurgusu

Bakan Mehmet Şimşek, başarıya ulaşmanın azim, kararlılık ve sabır gerektirdiğini belirterek, "Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye'nin ekonomik geleceğine yönelik güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi.