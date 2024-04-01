01 Nis 2024 - 12:36- Siyaset G:

Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı Karabük'ten çıktı!

Karabük, Türkiye siyaset sahnesinde dikkat çeken bir başarıya imza attı. AK Parti'nin genç ve dinamik adayı, 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, kesin olmayan sonuçlara göre Karabük Belediye Başkanlığı koltuğunu kazandı. Bu zaferle birlikte Çetinkaya, Türkiye'nin en genç belediye başkanı unvanını elde etti.

İhlas Haber Ajansı
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Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı Karabük'ten çıktı! mask
Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı Karabük'ten çıktı!
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Gençlik Rüzgarı: Çetinkaya'nın Yükselişi

Özkan Çetinkaya'nın seçim zaferi, gençlik ve yenilik rüzgarlarının siyasete nasıl yön verebileceğinin canlı bir örneğini teşkil ediyor. AK Parti'nin genç adayı, seçim sürecinde yoğun bir kampanya yürüterek, Karabük halkının güven ve desteğini kazanmayı başardı. Çetinkaya, seçim kampanyası boyunca sosyal medya ve saha çalışmalarıyla öne çıkarken, dinamizmi ve enerjisiyle genç seçmenler başta olmak üzere tüm Karabük halkını etkilemeyi başardı.

Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı Karabük'ten çıktı!

Projeler ve Hedefler: Çetinkaya'nın Vizyonu

Özkan Çetinkaya, seçim vaatlerinde Karabük için büyük ve yenilikçi projeleri hayata geçirme sözü verdi. Altyapıdan eğitime, yeşil alanların artırılmasından kent estetiğine kadar birçok alanda kapsamlı iyileştirmeler yapmayı hedefleyen Çetinkaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ve halkımızın teveccühü ile bu göreve geldik. İlk beş yılımızda vaat ettiğimiz projeleri hayata geçirerek, Karabük'ü model bir kent haline getirmek için çalışacağım" şeklinde konuştu.
# ak parti, seçim, Medya, kampanya, karabük

01 Nis 2024 - 12:36 Karabük- Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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