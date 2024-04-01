Bolu ŞOK Mağazalarında 9 Nisan 2024'e kadar sürecek bahar kampanyasında yok yok!

ŞOK Bolu Marketlerinde Bahar Fırsatları

Her sezon olduğu gibi bu baharda da ŞOK, müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 9 Nisan 2024'e kadar geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunda, mutfaktan elektroniğe pek çok ürün indirimli fiyatlarla yer alıyor.

Mutfakta Bahar Temizliği ve Yenilenme Zamanı

ŞOK, mutfak ihtiyaçlarınızı yenileme fırsatı sunuyor. Sinbo Dijital Airfryer 2.499 TL, Arzum AR3141 Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL gibi elektronik mutfak aletlerinden, Cem Galaxy 28 cm Karnıyarık Tenceresi 299 TL, 30 cm Tava 199 TL gibi pişirme gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. Özellikle büyük boy çelik cezve 229 TL ve süzgeç 99,95 TL gibi ürünlerle mutfaklarınızı bahara hazırlayabilirsiniz.

ŞOK'tan Elektronik Ürünlerde Bahar Fırsatları

ŞOK, elektronik ürünlerde de cazip indirimlerle dikkat çekiyor. Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL, Sinbo Kahve & Süt Köpürtücü 119 TL gibi ürünlerle kahve keyfinizi ikiye katlayın. Ayrıca Sinbo Dijital Airfryer ile sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.

Dekorasyonda Bahar Yeniliği

Ev dekorasyonunuza bahar tazeliği katmak için ŞOK'taki fırsatları değerlendirin. 6'lı Sahil Su Bardağı seti 49,50 TL, kahve desenli siyah tepsi 59,95 TL gibi ürünlerle evinizin havasını değiştirebilirsiniz.

Sinbo Dijital Airfryer 2.499 TL

Sinbo Kahve & Süt Köpürtücü 119 TL

Arzum AR3141 Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL

Arzum Monomix Çubuk Blender 699 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL

Arzum Lusso El Blender Seti 1.299 TL

Cem Galaxy 28 cm Karnıyarık Tenceresi 299 TL

30 cm Tava 199 TL

22 cm Sahan 149 TL

20 cm Sahan 139 TL

18 cm Sahan 129 TL

Kütahya Porselen 18 Parça Yemek Takımı 899 TL

Sos Tavası 89,95 TL

Köfte Tepsisi 129 TL

Süzgeç 99,95 TL

Büyük Boy Çelik Cezve 229 TL

Orta Boy Çelik Cezve 199 TL

El İmalatı Drajelik 149 TL

Kare Cam Tatlı Kasesi 32,95 TL

6'lı Sahil Su Bardağı 49,50 TL

6'lı Sahil Çay Bardağı 38,75 TL

Kahve Desenli Siyah Tepsi 59,95 TL

ŞOK mağazalarında bu bahar, hem bütçenizi koruyacak hem de ihtiyaçlarınıza ve zevklerinize uygun birçok ürün sizleri bekliyor. 9 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olan bu fırsatları kaçırmayın!