Ambulansta oy kullanma işlemi!

İsmail İnce'nin Oy Kullanma Serüveni
Yeşil Mahalle'de yaşayan İsmail İnce, sağlık durumu nedeniyle evinden çıkamasa da oy kullanma hakkından vazgeçmedi. Sağlık görevlileri, İnce'yi üçüncü katındaki evinden sedyeyle indirerek ambulansa yerleştirdi. Ardından, Anayasa İlkokulu'na doğru yol aldılar. İnce, 1229 numaralı sandıkta oyunu kullanmak üzere okula ambulansla getirildi.
Ambulansta Oy Kullanma İşlemi
Seçim Kurulu görevlileri, İnce'nin oy kullanabilmesi için gerekli tüm düzenlemeleri ambulans içerisinde sağladı. Oy pusulaları ambulansa getirilirken, sağlık görevlisi de İnce'ye oy kullanma sürecinde yardımcı oldu. Bu sayede, İnce oyunu rahatlıkla kullanabildi ve demokratik hakkını yerine getirdi.
"Oyumuzu Verdik, İnşallah Hayırlara Vesile Olur"
İsmail İnce, oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra, "Oyumuzu verdik, inşallah hayırlara vesile olur" diyerek, umutlu ve pozitif düşüncesini ifade etti. Oy kullanma işlemi sonrasında İnce, sağlık görevlileri tarafından tekrar ambulansla evine taşındı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.