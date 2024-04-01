Ambulansta oy kullanma işlemi!

İsmail İnce'nin Oy Kullanma Serüveni

Yeşil Mahalle'de yaşayan İsmail İnce, sağlık durumu nedeniyle evinden çıkamasa da oy kullanma hakkından vazgeçmedi. Sağlık görevlileri, İnce'yi üçüncü katındaki evinden sedyeyle indirerek ambulansa yerleştirdi. Ardından, Anayasa İlkokulu'na doğru yol aldılar. İnce, 1229 numaralı sandıkta oyunu kullanmak üzere okula ambulansla getirildi.

Ambulansta Oy Kullanma İşlemi

Seçim Kurulu görevlileri, İnce'nin oy kullanabilmesi için gerekli tüm düzenlemeleri ambulans içerisinde sağladı. Oy pusulaları ambulansa getirilirken, sağlık görevlisi de İnce'ye oy kullanma sürecinde yardımcı oldu. Bu sayede, İnce oyunu rahatlıkla kullanabildi ve demokratik hakkını yerine getirdi.

"Oyumuzu Verdik, İnşallah Hayırlara Vesile Olur"

İsmail İnce, oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra, "Oyumuzu verdik, inşallah hayırlara vesile olur" diyerek, umutlu ve pozitif düşüncesini ifade etti. Oy kullanma işlemi sonrasında İnce, sağlık görevlileri tarafından tekrar ambulansla evine taşındı.