Kontrolünü kaybedip uçuruma uçtu!

Kontrol Kaybı Sonucu Şarampole Yuvarlanma
Edinilen bilgiye göre, Ali Ö. yönetimindeki 07 MC 4878 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Bu beklenmedik kaza, aracın şarampole yuvarlanmasına neden oldu. Araç içerisinde bulunan Ali Ö. ve Habibe Ö., yaşanan üzücü olay neticesinde hafif yaralandı.
Hızlı Müdahale ve İnceleme Süreci
Kaza mahalline ivedilikle intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Hafif yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, benzer olayların önüne geçmek adına gerekli önlemlerin artırılacağını belirtti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.