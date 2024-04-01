Kontrolünü kaybedip uçuruma uçtu!

Kontrol Kaybı Sonucu Şarampole Yuvarlanma

Edinilen bilgiye göre, Ali Ö. yönetimindeki 07 MC 4878 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Bu beklenmedik kaza, aracın şarampole yuvarlanmasına neden oldu. Araç içerisinde bulunan Ali Ö. ve Habibe Ö., yaşanan üzücü olay neticesinde hafif yaralandı.

Hızlı Müdahale ve İnceleme Süreci

Kaza mahalline ivedilikle intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Hafif yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, benzer olayların önüne geçmek adına gerekli önlemlerin artırılacağını belirtti.