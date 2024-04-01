- Asayiş

İnşaat alanı alevlere teslim oldu!

Kastamonu Abana'da inşaat halindeki binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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İnşaat alanı alevlere teslim oldu! mask
İnşaat alanı alevlere teslim oldu!
İnşaat alanı alevlere teslim oldu!
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Yangının Merkezi: İnşaat Alanındaki Malzemeler

Edinilen bilgilere göre, yangın Abana ilçesinin sakinlerini tedirgin eden gece saatlerinde başladı. İnşaat halindeki bir binanın zemin katında bulunan inşaat malzemeleri, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Alevlerin yükseldiği bu bölge, kısa sürede yangının merkez üssü haline geldi.

İnşaat alanı alevlere teslim oldu!

Hızlı ve Etkili Müdahale

Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından büyük bir profesyonellikle ele alındı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi, yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı. İtfaiye ekiplerinin cesurca yürüttüğü bu operasyon, bölge sakinlerinin takdirini topladı.İnşaat alanı alevlere teslim oldu!

Soruşturma Başlatıldı

Yangının neden çıktığına dair soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla detaylı bir inceleme yürütüyor. İnşaat alanındaki güvenlik önlemlerinin ve yangın tedbirlerinin gözden geçirilmesi bekleniyor.

01 Nis 2024 - 13:00 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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