Astrolog Mine Ölmez, bu hafta için yıldızların bizlere neler fısıldadığını açıklıyor.1 Nisan - 7 Nisan 2024 haftasında her bir burcu nelerin beklediğine dair detaylı ve özgün yorumlarla dolu bir rehber sunuyor. Mine Ölmez, zikirli burç yorumları..

İŞTE ASTROLOG MİNE ÖLMEZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU 1 - 7 NİSAN 2024

Vallahi öylesin. Neden en değerli sensin? Gerçekten Koç Burcu kendi doğasının dışına çıkacak kadar yoruldu. Onun o enerjik, cesur, hayattan zevk alan, neşe alan doğası özellikle son bir yıldır biraz olumsuz etkilendi.

Satürn'ün Balık Burcu'na geçmesiyle beraber geçmişle uğraşmak, kayıplar vermek, ruh hem daralmak, birçoğunun hayatında sağlık sorunlarıyla uğraşmak onları yordu.

Sevgili Koç şu anda gerçekten bu söyleyeceklerimi iyice anlaman gerekiyor. İki arada bir derede kaldıysan bir taraf gel, bir taraf git diyorsa kendini olduğun yerde ben buraya ait değilim diye hissediyorsan yerine yerleşemiyorsan, rahatça kurulamıyorsan birinin gönlünde, birinin kalbinde, evinde şöyle yatıp da ya burası da benim alanım diyemiyorsan artık lütfen hatayı kendine aramayı bırak, oradan gitmenin zamanı gelmiştir.



Çünkü önümüzde bir tutulma var, güneş tutulması Koç Burcu'nda etkisini çok yaşıyorlar. Bu Nisan ayında hayatında en önemli değişimleri yaşayacak olan bu Koç Burcu en başta.

Şu Nisan'a doğru giderken hayatınızda en büyük değişimleri yaşayacaksınız. Ruhunuz, bakış açınız, hiçbir şeyiniz değişmese bile bedeninizin içinden adeta ruhunuz çekilip çıkarılacak gibi düşünün. Ben değiştim diyeceksiniz.



Eskisi gibi olamayacaksınız. Bazı şeyleri hazım edemeyeceksiniz. Şimdi Merkür Reço'su da Koç Burcu'nda. Dolayısıyla yanlış hesapların Bağdat'tan döndüğü, hatalarınızla yüzleştiğiniz, insanların sizi zor anladığı bir süreç olabilir. Bu süreci en kolay nasıl geçirebilirsin sevgili Koç? Herkese kendini anlatmaya çalışma.



Böyle zamanlarda bakın çırpınmayın. Çırpınıyorlar, çırpınma. Boşanacağım, yapacağım, edeceğim deme, yapma çırpınma. Ruhuna dön, içine dön. Merkür’ün retroya girmesi demek, zihnin sessizleşmesi demek. Duyguların daha yüzeye çıkması demek. Dolayısıyla sessizleş ve gözlem yap.

Benim başıma çok geliyor mesela hiç tartışmıyorum. Peki sen bilirsin diyorum. Uğraşıyor benle tartışayım diye. Lütfen diyorum nasıl inandığın seni ilgilendirir benle tartışma. Yani insanlara fikirlerinizi anlatmak, doğru yolu göstermek için bile tartışmayın. Baktınız ki çok yoruluyorsunuz, asla anlamaya niyet yok. Onun anlaması zamana kalmıştır diye düşünün.



Bu eşiniz olur evladı ayrı tutuyorum. Evlat tabii ki insan böyle bırakıp arkasını dönüp gidemez ama eşiniz olur, kardeşiniz olur, iş arkadaşınız olur, kankanız olur. Zorla kendinizi ifade etmeye çalışmazsanız inanın ömrünüz uzuyor. Laf anlamayan birine laf anlatmaktan vazgeçtiğin zaman ömrün uzuyor.



Çok samimi söylüyorum bakın ömrünüz uzar. Duruma göre değişir belki 10 yıl kurtarırsın, belki 5 yıl ama ömrün uzar boşuna nefes tüketmeyin. Değerli toplu, planlı olmanız gereken bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Uyumuyorum, yemiyorum, iyi hissetmiyorum demeyin. Lütfen bedensel ihtiyaçlarınızı, mesela uyku ihtiyacınızı, beslenme ihtiyacınızı doğru düzgün giderin.



Bir diyete, bir spora başlamanız gerekiyorsa bunu ihmal etmeyin. Sağlık kontrolleriniz varsa bunu ihmal etmeyin. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum ama sebebini de bilmiyorum. Belki de bir terapi almanın zamanı gelmiştir. Bu arada size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Eğer vücudunuzda bir yerinizde bir ağrı oluyorsa aslında o hayatınızdaki olayların vücudunuzda size alarm verilmesi anlamına geliyor.



Mesela kadınlardaki en çok rahim problemlerinin yaşanma sebebi ya da göğüslerinde sorun yaşanma sebebi duygusal güvencedir. Su elementi enerjisi duygusal olarak kendini güvende hissetmeyen kadınların rahimleri ile ilgili problemleri çok olur. Çünkü rahim duygusal güvencedir. Allah'ın rahim ve koruyucu ismiyle de alakalı bu.



Böyle zamanlarda acaba hayatımda kime güvenmiyorum? Neye güvenmiyorum? Ya da kendimi güvende mi hissetmiyorum? Bunu düşünmek lazım. Koçlar bu ara kadınlar rahim yumurtalıklar, göğüsler, erkekler de yine benzer genital bölgelerle ilgili birazcık dikkat etsinler. Acaba duygusal olarak kendinize yerinize yerleşemiyor musunuz diye ben kendinize bir sorun diyorum. Ben kendimi buraya ait hissediyor muyum?



Yani hakkımmış gibi, evet isteniyorum burada gibi oturuyor muyum bu gönülde, bu evde, bu ailede gibi. Evet, bütün eksik parçaları bulma ve tamamlanma zamanı kaçan fırsatlar geri geliyor. Bu çok iyi dezavantajın boş sözler ya da ihmal edilmiş işler yorabilir.

Sevgili Koç derli toplu planlı ve düzenli olun. Fedakârsın ve arkana baktığında hiç değer görmeyen göze görünmeyen iyiliklerin canını yakıyor. Yani yapmışım ama hiç olmuş, canını yakıyor. Oysa şimdi vefasızlar onunla ağlamak değil kendi merkezine dönmek zamanın. Kimse için üzülme.

Herkes kendine yakışanı yapıyor sevgili Koç. Allah’ın Ya Hafiz, Ya Selam isimlerini sana tavsiye ediyorum. Bol bol zikret… Ve şunu unutma diyeceksin ki aşkta ne olacak? Kaderin çok devrede. Her şey olabilir. Duygun, bakış açın ilişkin her şeyin değişebilir. Medeni dahi durumun her şeyin değişebilir.

Hep bildiğim bir şey var şu hayatta. Vallahi de billahi de giden için üzülme biten için de üzülme. Çünkü Allah sana daha güzel bir alan açar. Gerçekten bitenin yerine daha güzeli geliyor, daha iyisi gelir. Hayatımdan kim gitse, bir çalışan bir arkadaş, gitse bereketim açılır, bolluğum açılır uyumum açılır.



Çünkü size göz koyan, olumlu ya da olumsuz gözü sizin üstünüzde olan ve sizi yoran insanlar sizin kısmetinizi kapatıyor. Bak bunu yaşayın göreceksiniz, deneyin bunu, cesaret edin. Hayatınızın daha iyi olduğunu göreceksiniz.

BOĞA BURCU (1-7 NİSAN)

Evet, için için öfkeli ya da fevri hissediyorsan bil ki bu öfke seni doğru bir yola, doğru bir ize götürecek.

Yani mesela durduk yere her şey bu ara canımı çok sıkıyor, çok sinirleniyorum, basit şeyler bile beni sinirlendiriyor diyorsan hayatında bir değişim dönemine gelmişsin demektir.

Bazı şeylerin değişeceğinin işaretini alıyorsun aslında. Hayatında, arkadaş çevrende, sosyal çevrende birkaç alanda birden değişimler yaşandığını göreceksin.

Ya da mesela birini görüyorsun. Aslında sana bir zararı olmadığını düşünüyorsun. Onu görünce sinirlerin bozuluyor. Enerjin değişiyor. Onunla aranda bir negatif frekans oluşuyor ama sebebini bilemiyorsun.

İşte bütün bunları öğreneceğin bir zaman diliminden geçiyorsun.

Retro sürecinde ne yapmalı? Evet, az önce söyledim, diyetisyen görüşmeleri, psikolog görüşmeleri, beslenme alışkanlıklarını düzenleme, yapmış olduğu beslenme, uyku, sağlıkla ilgili hatalardan dönme zamanı olacak.

Diyelim ki siz bir boğa olarak sağlığınızı hiç önemsemiyorsunuz. Bu retroda bazı sağlık sorunları patlak verebilir. Ya da ‘yok ben çok önemsiyorum sağlığımı’ dersiniz, belki yeni bir sağlıkla alakalı farkındalık yaşayabilirsiniz.

Tarzınızda, tavrınızda, beslenmenizde bir şeyleri değiştirme ihtiyacında olabilirsiniz. Bu retroda boğaların başları çok ağrıyabilir, gözleri, yüzlerindeki azalar, baş, alın, burun, burun içi, dişler, bu bölgelerde problem yaşama ihtimalleri var.

Evet. Mesela bu konularda destek almak zamanı boğa için. Neden? Çünkü koçbaşı temsil ediyor. Boğanın 12. evine, yükselen boğaların özellikle 12. evinde kaldığı için böyle akut enfeksiyonlar, bahar alerjilerinin aşırı yoğun hissedilmesi, başta ve gözde ağrılar.

Mesela belki gözünüzde alerji var, farkında değilsiniz. Belki güneş gözlüğü kullanmaya başlamanız gerekiyor. Bir farkındalık yaşayacaksınız gibi görünüyor.

Aynı zamanda arkanızdan konuşan, şurada burada sizi çekiştiren, efendim, boş boş konuşanlar, hepsi ortaya çıkacaktır bu retroda, onu da söyleyeyim. Sizden gizlenen bir şeyler varsa, bunlar ortaya çıkacaktır.

Ama dikkat edin, sizin de gizlediğiniz bir şey varsa ortaya çıkabilir.

Sırların çünkü böyle bir patavatsızca pat diye, aniden ortaya çıktığı bir zaman dilimi olabilir, uyarmakta fayda var. Yani mesaj yanlış yere gider, bir şey olur. Aman dikkat edin. Özellikle sır olarak gördüğünüz mesela, eşiniz hiç telefonunuza bakmıyordur.

Kardeşinizle aranızda özel bir mesele vardır. Hani olur ya, annenizin bildiği, sizin bildiğiniz ama eşinizin bilmediği bir durumunuz vardır.

Söyleyemiyorsunuzdur. Aile içi bir sorundur.

Çat diye eşiniz onu görebilir mesela. ‘Niye benden sakladın diyebilir. Eğer varsa hani, bence insan tabii ki eşinden bir şey saklamamalı ama bazen sizin sırrınız olmuyor. Kardeşinizin bir sırrı oluyor. Annenizin bir olayı oluyor.

Bu şeylerle ilgili de dikkat edin. Hani kime ne mesaj attığınıza, ne söylediğinize dikkat edin diye söyleyeyim. Bu arada kardeşleriyle ilgili bir takım problemler olabilir boğaların Nisan ayı içerisinde.

Kardeşlerinin bir takım sorunlarında onların yanında olmaları da gerekebilir. Peki, olumlu anlamda bakınca ne olacak? Kesinlikle kaybettikleri önemli eşyaları, önemli bilgileri...

unutmuştum iyi ki hatırladım diyecekleri bir dönem olacak. Ya da ben bunu kaybetmiştim çok şükür buldum diyecekleri bir dönem olacak bu dönem, onların işine yarayacak ve daha çok fikir üretecekler. Kafaları o kadar çok çalışacak ki çok fikir üretecekler, ben bu fikirleri bir yere mutlaka not etmelerini tavsiye ediyorum.

Çünkü çok güzel bir şekilde o fikirleri üretecekler çok yaratıcı olabilecekleri, becerikli olabilecekleri bir dönemden geçiyorlar. Özel ilişkilerde belli başlı bir sıkıntı yok. Sadece Nisan ayının ilk 10 günü çok fazla tutku, sevgi, kıskançlık, kavgalar olabilir.

Bunun dışında evlilik ve ilişkilerle ilgili çok şanslı, çok iyi gidiyorsunuz. Yani şu anda hayatınızda ne sorun varsa da asla üzülmeyin. Çünkü Nisan ayı sizi bir şeylere hazırlıyor ve Mayıs ayı size ilişkilerle ilgili, genel hayatınızla ilgili çok güzel bir şanslı gebe, yani onu getiriyor gibi gözüküyor.

Konsantre olarak iş hayatını, dolaplarını, evini ve hayatını düzene sokmalısın. İşine yaramayan her şeyden arınma zamanı. Terapi düşünüyorsan en harika dönem. İçindekileri konuşarak ya da yazarak mutlaka dökmen lazım.

Yazmak, proje üretmek için çok verimli bir süreçtesin. Kendini bir eğitime adamak, bir şeyleri değiştirmek için sinsi düşmanlara dikkat et.

Boğaların 12. evinde Merkür Retrosu, bu en çok kime etkileyecek? Yükseleni boğa olanları, güneş boğaların, Merkür güneşlerinin arkasında ama bu sembolik bir şey. En çok yükseleni etkiliyor bu söylediklerim.

Önce yükselen. Ya şafi, ya kafi, ya muafi. Bu sefer Sufi zikrini size uygun bulduk. Bunu zikredin. Ya şafi, ya kafi, ya muafi. Allah'ım bana şifa ver.

Allah'ım beni ihya et, dirilt. Allah'ım bana sen yetersin. Bana afiyet ve sağlık ver diye niyet edebilirsiniz. Çok faydasını görürsünüz. Çok da güzel bir zikir bu.

İKİZLER BURCU (1-7 NİSAN)

Hadi bakalım. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Özlediğin ne varsa yaz, sıraya koy ve yapmaya başla. Çünkü senin için şahane bir dönem geldi. Bir şey söyleyeyim mi İkizler? Ben bu sefer bittim.

Ya bu ilişki bitti. Bu iş bitti artık. Ben burada tıkandım dediği bir noktada her şey lehine dönebilir.

Son bulduğu yerde can buluyor yani.

Son bulduğu yerde. Neler ya işte bak Merkür İkizler olunca insan böyle zeki oluyor.

Bu arada asaletli Merkür senin etkinde ama şimdi gerçekten son bulduğu yerde can buluyor. Ne kadar güzel bir cümle. Öyle olacak ikizlerin de hayatında.

Muhteşem bir slogan atıldı, muhteşem, tam olarak ikizlerin hayatında böyle bir şey olabilir. Son bulduğu yerde can bulabilir.

Bir şeyler olumlu anlamda değişmeye başlayabilir. Sosyal çevresinde davetler, organizasyonlar aşırı artabilir.

İhmal ettiği, özlediği dostlarıyla görüşmeye başlayabilir. Unuttuğu, kaybettiği arkadaşlarını tekrar bulmaya başlayabilir.

Unuttuğu, vazgeçtiği, artık bu olmaz dediği hayalleri tekrar hayata geçmeye başlayabilir. Bu anlamda son derece şanslı.

Ama bazı arkadaşları ikizler burcunu bu aralar anlamakta zorluk çekebilir.

Arkadaşlarınızın beynine reset atılmış gibi olabilir. Zeki insanlar zor tahammül eder böyle şeyleri.

Zor tahammül edebilirsiniz arkadaşlarınıza. Yani bunun beynine bir format atılması lazım dediğiniz insanlarla uğraşmak durumunda biraz kalabilirsiniz tabi ki.

Ayrıca sosyal çevrenizde çok enteresan, ani, böyle beklenmedik haberler yayılabilir. Arkadaşlarınız hakkında bilmediğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz.

İkizlere bir uyarım var. Bu ara kimseye kefil olmayın. Hiçbir bakımdan, ne maddi bakımdan ne manevi bakımdan. Yok canım yapmaz, hayatta yapmaz, çok sıkı dostunuzdur.

Ben çok sıkı dostumu her türlü savunurum da. Siz de öylesinizdir ama kefil olmayın. O şöyle biridir, o harika biridir. Çünkü sizin övdüğünüz kişi, mesela iyi bir evlat, iyi bir arkadaş olabilir ama iyi bir eş olmayabilir, iyi bir partner olmayabilir.

İnsanlara kefil olmadan önce iyi düşünün. Yani benim için çok iyi bir insan ama sen bilirsin seninle nasıl enerjisi tutacak bilemem deyin. Kimseye kefil olmayınca sonrasında sıkıntı çıkabilir, bunu söylemiş olayım.

Davetlerin parlayan yüzü olabilirsin. Her davette boy gösterebilirsin.

Ortamların şen şakrak ve en çılgın kişisi sen olabilirsin. Enerjin bu anlamda son derece yükselebilir. Bu ara sana tavsiyem, hobilerine yönel. Kendini tam da olduğun gibi kabul et. Yani evet hatalarınla da yüzleş.

Ben böyle bir insanım, daha iyi olabilirim diye düşün. Kendine kusur bulma ve yaşlanma. Yalnızlık ya da yetersizlik duygularıyla kendini savurma. Böyle kendini durdum, artık bittim, yoruldum gibi duygulara kaptırdığını hissettiğin anda bunların hepsini bir kenara bırak ve nasıl enerjini yükseltiyorsan, hangi hobilerle, hangi çalışmalarla enerjini yükseltiyorsan ona yönel.

İkizler Burcu Nisan ayında aşk haberleri, bebek haberleriyle gündemde olacak hep. Çocuğu olabilir. Mesela ünlü ikizlerin baba olma, anne olma haberlerini çok alabiliriz Nisan ayı boyunca.

Özellikle ikizler Burcu'nun. İşte karısı hamile veya kendisi hamile diye haberler alabiliriz.

Bunun dışında aşk hayatlarında bir takım skandallar da duyabiliriz.

İkizler Burcu'nun sansasyonel ilişkilerden kaçınması gerekiyor. Ya bu duyulursa, ben rezil olurum dediğiniz bir şey varsa bak duyulur, kaçının. Çünkü terazi burcu'nda ay tutulması oldu. Güneş ay diyeyim orada.

Hiç affetmez. Bu duyulursa rezil olurum. Bu ilişki bana yakışmıyor dediğiniz bir ilişkiniz varsa hemen bitirin bak.

Çok samimi söylüyorum. Çünkü ortaya çıkabilir. Sansasyonlara da açıksınız. Çok büyük aşklara da açıksınız.

Aşkınızın yeşermesine de açıksınız. Evlat sahibi olmaya da açıksınız. Ünlenmeye ve parlamaya da açıksınız. İnşallah sizi hep iyi taraflarından bulur.

Yalnız skandallara dikkat. Skandallara dikkat. Çünkü sosyal çevrenizde ya sizden kaynaklı ya çok yakınlarınızdan kaynaklı bomba haberler.

Yükselen ikizlere ne oluyor? Şimdi yükselen ikizleri ve güneş ikizleri tek tek anlatalım. Caziben çok yüksek. Frekansın çok yüksek. Parlaklığın çok yüksek. Işığın çok parlak. Herkesin gözünü kamaştırıyorsun. Işıl ışıl parıldayan bir ışıksınız.

YENGEÇ BURCU (1-7 NİSAN)

Ve yengeçlere geçiyoruz. Yükselen yengeçler, güneş yengeçler. Hadi bakalım. Vay!

Kariyer! Yengeç de kariyer. Şimdi mesela özellikle ev hanımlar da dinliyor, bana kızıyorlar.

Diyorlar ki hep kariyer diyorsun, ben evde oturuyorum. Haklılar.

İkinci kelime ne? Sorumlulukla. Onca ev benim, sadece iş kariyerim değil. Toplum beni nasıl anıyor? Ben kimim? Bu ara Yengeç Burcu bunun derdine düşecek. Kimisi evlenerek medeni hali değişiyor, kimisinin ayrılarak medeni hali değişiyor, kimisi toplumda bir misyon edinmek için çaba gösteriyor.

Nisan boyunca kariyerinizde biri, bir şey, bir marka olmak için mücadele vereceksiniz. Bir kariyer mücadeleleri var ve yengeçler bu ara, öğrenci yengeçler özellikle, ya ben acaba hangi mesleği seçsem? Hangi mesleği yapsam? İşte ben hangi dalda başarılı olurum? Gibi çok büyük karmaşaya girebilirler.

Ona da girmelerine gerek yok. Bittikten sonra söyleyeceğim. Kariyer ve meslek seçimi konusunda karmaşa yaşayan herkes ve yengeçler evde de yapabileceğiniz şeylere odaklanabilirsiniz bu ara.

Ya ben evden ne yapabilirim acaba? Yani dışarıdan kariyerimi nasıl yönetebilirim acaba diye.

Bu ara yengeçler bir gelecek kaygısına veya gelecek planlamasına girişebilir.

Gelecekte kendinizi nasıl görmek istiyorsanız sevgili yengeçler, işte kaç kilo, nasıl beden ölçülerinde, nasıl bir görünümde, nasıl bir maddi konumda, manevi konumda görmek istiyorsanız sürekli bunu düşünün.

Korku yerine ben böyle bir noktaya geleceğimi biliyorum, ben çok iyi bir noktaya geleceğimi biliyorum deyin. Bir markalaşma, değişim, statü değişikliği dönemi yaşıyorlar.

Evdeki sorumluluklarıyla da ilgili, mesela ev hanımı ise eğer ‘ya zaten evle uğraşıyordum, bir de annemin hastalığı çıktı veya zaten evle uğraşıyordum, bir de şimdi eşimin ailesiyle de ilgilenmem gerekiyor’ diyecekleri sorumlulukları artabilir.

Veya işte ailelerine kendilerini anlatmakta zorlanabilirler. Benim tavsiyem yengeçler, tüm Nisan boyunca kayınvalidenize, kayınpederinize, annenize, babanıza, kendinize, anlatamıyorsanız sakinliğinizi korumaya gayret edin.

Çünkü sizi muhtemelen anlamayacaklar. Belki size gereksiz şeyler söyleyecekler. Belki hassas kalbinizi incitecekler.

Bir yengece de bir şey söylerken yüz kere düşün, asla unutmuyor çünkü. Unutmaz, kalbi çok kırılır. Yani intikamcılıktan bahsetmiyorum ama asla unutamıyor. İstediği kadar sizi affetsin, unutamaz yengeç. Kalbi yaralanıyor. O yüzden yengeçlerle konuşurken dikkat edelim.

Kuru gürültüye de pabuç bırakmamak lazım. Her şeyde bir şey söylememek lazım. Biraz kendinizi düşünün. Kendi geleceğinize odaklanın. Çünkü tam öyle bir zamandan geçiyorsunuz.

Kariyer hayatınızda çok sürpriz, çok önemli başarılarınız olabilir. Yıllardır size evlenme teklifi etmeyen partneriniz size evlenme teklifi edebilir. Siz yine tekrar 8 Mayıs'ta bir daha ettirin, etti diyelim retroda, 8 Mayıs'ta bir daha ettirin lütfen.

Bunun dışında sizi sevdiğim için söylüyorum. Yoksa bu bilgileri ben yakın çevreme daha çok anlatırım ama 8 Mayıs'ta bir daha eder misin diye rica edin. Ama sevgiliniz evlenme teklifi edebilir, siz evlilik hazırlıklarına girebilirsiniz, sorumluluk alma bilincine girebilirsiniz.

Biraz daha yaşamınızı planlama ve geleceğinizi düşünme noktasında olacaksınız. Birçoğu tayiniyle, atamasıyla kutlamalar yapabilir. Birçoğu evliliğiyle, parlayışlarıyla kutlamalar yapabilir. Böyle bir düzen oluşturma zamanındasınız.

Problem olarak da aile büyükleriyle belki anlaşmazlıklar olabilir.

Cümlelerimize dikkat edelim. Bayram özellikle çok sert. Zaten onu ayrıca konuşacağız.

Çok sert bir kavuşum var bayramda. Hem kazalar açısından hem kavgalar açısından hem gönül kırgınlıkları açısından tekrar tekrar uyaracağım ama çok dikkat edilmesi lazım. Acele giden ecele gider. Trafik kazaları konusunda özellikle. Ailemin yanına gideceğim diye acele etmeyin.

Bir saat geç git. Beş saat geç git. Hiçbir şey olmaz. Sağlığın yerinde olsun sağ salim git. Sakın ha, bu bayram trafik kazaları konusunda çok dikkat ediyorsunuz.

Özellikle uyarıyorum bakın. Şimdiden uyarmış olayım. Evet, ya mukaddim ya melik tavsiyemle sana bu zikirleri zikrettikten sonra iş hayatına ve sorumluluklarına odaklan.

Düzenini oluşturmak için planlı ilerle. Önce iş hayatında ve aile hayatında şöyle bir düzen oluştur. Annenle aranı düzelt, babanla aranı düzelt, eşinle aranı düzelt. Sonra kariyerine odaklan. Bu ikisi sende aynı ilerliyor.

Sen evinde mutsuzsan işinde de mutlu olamıyorsun. Çünkü duygusal bir yapın var. Nisan sonuysa aşk ve evlilikle ilgili çok güzel başarıların olabilir ama Nisan'ın başında birazcık hayatını düzenlemeye odaklan. Ya Mukaddim, ya Melik.

ASLAN BURCU (1-7 NİSAN)

Aslanlara geçiyorum. Canlarım, ciğerlerim. Ay ay aslana bak. Çok güzel haberler var size.

Evet. Bir kere yepyeni bir yol açılabilir önünde. Süper. Yeni bir iş, yeni bir ülke, yeni bir şehir, yeni bir tayin, atama, başarılar, yükseliş, eğitim başarısı, akademik başarılar.

Bunların hepsi Aslanlar'ı bekliyor olabilir. Yeni yollar deneme, adeta konuşmayı yeni baştan öğrenme zamanı Aslanlar için. Yani bir şeyi söylemenin kırk türlü yolu vardır derler ya. Aslanlar konuşma sanatını öğrenecekler bu retroda.

Ve bu konuda uyarmak istiyorum. Mesela sözünüzün size çok iyi geri dönüşü de olabilir, çok kötü geri dönüşü de olabilir.

Bazen de unuttuğumuz bir şey de bizi zor durumda bırakabilir. Mesela bir şey yazarsın, sözünü söyleyenini unutursun, başın ağrır.

Bir şey söylersin, her karşımızdaki insan da nazik olmayabilir özellikle retroda şimdi.

Konuşmalarımıza dikkat etmeye başlayalım, düşüncelerimizi kontrol altına almaya başlayalım. Sinirli, agresif, patavatsızca konuşmalar yapmamaya çalışalım.

Pasaport, vize işlemleri çok seyahat edebileceğiniz bir dönem çünkü. Bavullarınıza, valizlerinize, eşya, evrak kayıplarınıza bunlara karşı dikkatli ve tedbirli olun. Öğrenciyseniz hocalarınızla aranızın bozulmasına vesile olacak hatalar yapmamaya çalışın.

Sınavlarda kaydırmalar, belki hani sınavı olanlar olacaktır Nisan ayı içerisinde. Sınavlarda kaydırmalar, işte sınavlarda hatalı bildiğiniz soruyu yapmama, böyle hatalar yapabilirsiniz.

Öğrenci olanlarınız özellikle, biraz daha dikkatli olsun. Ama bu retro sürecinde ve bugün itibariyle bu etki çok yoğunlaşıyor.

Öğrendikleriniz size çok öğretici olabilir. Lütfen geri dönüşü olmayan hatalar yapmayın, geri dönüşü olmayan yollara girmeyin.

Merkür'ün Koç burcu'ndaki seyri, güneş tutulmasının burada olması, sizin tavrınızda, tarzınızda, sevme biçiminizde, ilişki kurma biçiminizde, iletişim kurma biçiminizde çok hızlı değişiklikler olmasını sağlayacak.

Duyduğunuz bir söz, aldığınız bir eğitim bile sizi bambaşka bir insan haline dönüştürebilir. Gerçekten de rüyalarınız çok rehber olabilir.

Bu arada normalden daha çok rüya görmeye başlayabilirsiniz. Daha çok sezgileriniz hareketlenmeye başlayabilir.

Rüyalarınızı da bana yazmayın lütfen. Bunun için çok güzel uygulamalar var.

Rüyanızı bana yazmayın. Ben rüya yormuyorum. Kendi rüyamı yorarım bir tek. Dolayısıyla lütfen güzel uygulamalardan faydalanın.

Rüyalarınız aşırı artabilir. Hisleriniz aşırı yükselebilir. Bu anlamda da lütfen kendinize, o iç sesinize kulak verin. Çünkü ruhunuzun sizinle konuşacağı bir süreç. Yapma, gitme, bu sözü söyleme gibi iç güdülerinize güvenin.

İçinizdeki ses ‘sus, tut kendini, söyleme’ diyorsa dikkate almanızda yarar var. İlişkilerinizle ilgili gerçekten güzel bir süreçtesiniz. Gelen de hayrınıza giden de hayrınıza. Olaylar sizin hayrınıza gelişiyor özel hayatınızla ilgili.

Özellikle Nisan'da sabırlı olan aslanlar Nisan sonuyla beraber hem kariyerde hem yuva kurmak için, aile olmak için çok güzel adımlar atabilirler.

Ben size Ya Latif esmasını tavsiye ediyorum.

Eşiniz de o gerilimle, korkunç, kavgalı günlerde geride kalıyor eğer evliyseniz. Veya eşinizin zorluk yaşadığı günler geride kalıyor. Daha bir güçleniyorsunuz iki taraflı da.

BAŞAK BURCU (1-7 NİSAN)

Yükselen başaklar, başaklar, güneş başaklar. Gelir gider dengeni incele diyorsun. Başak hep inceler zaten. Yani işte duruma göre değişir. Benim güneşi, başakı hiç incelemem ben hayatımda. Nereye paylayacağımı bilmiyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum.

Param kaybolsa haberim olmaz. başak aynı değil maalesef. Benim ilgi alanım daha farklı şeyler bilgiye mesela, ben öyle açım, aşığım hep bilgiyi hiç kaçırmam hemen yazarım.

Başaklar bu ara paranıza dikkat edin eğer savurgan, müsrif bir başaksanız paranızın hesabını yapmıyorsanız nereye gittiğini bilmiyorsanız, borcunuz varsa ödemiyorsanız, verginiz varsa ödemiyorsanız, bu konularla ilgili problemler yaşayabilirsiniz.

En basiti bak ben kartımı kaybettim mesela parayla ilgili bir şey değil mi, hesap kartımı kaybettim hesap kartınıza cüzdanınıza banka hesaplarınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreç.

Vergi ödemeyen veya vergi cezası olan borç ödemeyen ne bileyim bir şekilde masraflarını ödemeyen başaklar için zor bir süreç olabilir.

Oturun neyiniz var? Mesela borcunuz varsa da yapılandırın ya da işte ödeyemiyorsanız da bir çaresine bakın. Çünkü bu aralar masraflarınızla ilgili ve para durumunuzla ilgili dengeleri toparlamanız gerekecek.

Nisan size en çok para dengesi ile ilgili konular getirecek. Yeni gelir kapıları var olan iş kapılarını düzenlemek paranızda pulunuzda dikkatli atılımlar yapmak konusunda en çok sizin insana iyi geliştirecek gibi gözüküyor.

Dezavantajınız daha çok maddi sıkıntılar ,olabilir inşallah olmaz ya da ne bileyim normalden çok daha fazla harcama yapabilirsiniz.

Yani normal harcadığınızın çok ,üstüne çıkabilirsiniz, para kayıplarına da ekstra dikkat etmeniz lazım. Kaçaklara hak edip alamadığınız bir paranız varsa tersine avantajınız da bu mesela nafaka bekliyorsunuz bağlanmıyor, miras istiyorsunuz gelmiyor, hep hakkınız olan bir şey var ama bir türlü alamıyorsunuz.

Tersine bunların da size çok hızlı bir şekilde gelebileceği bir süreçtesiniz başak burçları. Sizlerin bu süreçte ufak bir operasyonunuz veya bir tedavi süreciniz olabilir. 8. ev size bazı konularda iyileşmeye, yenilenmeye değişim fırsatı sunuyor.

Mesela ufak tefek estetik dokunuşlar düşünüyorsunuzdur. Doktorunuza güveniyorsanız ve bilinçli bir kişiyseniz korkmaya mahal yok. Retroda estetik yaptırabilir miyim? Doktorum harika, her şey yolunda, kendinden emin.

Ben ne yaptıracağıma eminim, kendimden eminim, yaptırabilirsin ama böyle hiç aklında yoktu birden burnuma mı yaptırsam işte bir değişiklik mi yapsam derseniz belki sonradan pişmanlık getirebilir.

Bilinçli olanları ayırıyorum bu süreçte bir kenara, bunun dışında ödeme, borç, vergi, alacak bunlara çok dikkat ediyorsunuz. Özel hayatınızda da şöyle bir ilişkilerinizi masaya yatırmanız gerekecek, nereye gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Kim alma-verme dengesini bozuyor? Ben mi çok emek veriyorum, o mu çok veriyor? Ne kadar ilgili bir eşim, partnerim, sevgiliyim? Ya da neden yalnızım? Niye benim bir ilişkim olmuyor? Bunları böyle oturup bir masaya yatırmanız gerekiyor sevgili Başaklar.

İlişkilerle ilgili şu anda iyi. Ama önümüzdeki bir hafta birkaç, iki hafta kadar sonra tam tarih söyleyeyim, biraz zorlanabilirsiniz, onu söyleyeyim.

Dikkat. Esmaları da Ya Fettah, Ya Rezzak.

Çünkü para lazım. Peki herkes için mesela para lazım olan herkes Ya Fettah, Ya Rezzak'ı çekebilir mi? Evet, tabii ki her zaman. Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Muni özellikle. Dilediğine veren, zengin eden.

Bu isimleri mesela zor durumda kaldığınızda zikredebilirsiniz. Dükkanınızı açarken zikredebilirsiniz. Çok faydasını da görürsünüz.

Hayatınıza o enerjiyi çekiyor. İlaç gibi düşünün yani. Enerjisini sizin hayatınıza çekiyor.

O yönüyle Allah'a sesleniyorsunuz. Zaten kime hangi yönünden kapısını çalarsan, o yönüyle karşılaşırsın.

Melek gibi bir insana kötü söz söylersen, o da sana kötü davranır. Allah'a hangi yönüyle size gelmesini istiyorsunuz, o yönüyle seslenin.

TERAZİ BURCU (1-7 NİSAN)

Terazi, orada mısın?

Evet, onun da özel ilişkilerinde görmediği detayları görme vakti. Sadece özel ilişkilerinde değil. Aynaya bak. Tam öyle diyemeyiz.

Yakınlarımdan, teraziler bazılarının hayatlarında çok önemli farkındalıklar oldu. Maalesef aldatılanlar oldu. Görenler, yakalayanlar oldu. Evet, çok enteresan bir şekilde.

Hem tutulma günü, sunma gününden bir gün önce. Dün yani terazilerde bu bazı şeyleri fark edenler oldu tutulmayla beraber. Tabii ki bu etki hemen değil, bütün Nisan ayı boyunca sizi takip ediyor.

Bazıları da evlenecekler, onun hazırlığını yapıyorlar. İşte nasıl olur, nasıl eder, onu düşünüyorlar. Çünkü niye? Hayatlarında hem kendileriyle ilgili hem ilişkileriyle ilgili kadersel bir değişim sürecinden geçiyorlar. Mevcut durumlarını bir testten geçiriyor.

Yani bugüne kadar evliydiniz. Acaba bundan sonra evli kalacak mısınız? Mutlu musunuz gerçekten? Yoksa birbirinize yalan mı söylüyorsunuz? Bir yüzleşin bakalım diyor hayat.

Gerçekten hayatımızdan gitmesi gereken, bakın gerekenin altını çiziyorum kırmızı kalemle. Gerekenin gittiği bir süreç olur. O insan senin hayrına geleceğinde olmaması gereken birisi ise Allah onu senin hayatından çıkartır.

Ama evlenmen gerekiyorsa artık vakit geldiyse biriyle bir sınav vereceksen o sana sen ona öğreteceksen insan insanla öğrenir ya. Hayatına o insanın gelme zamanı oluyor. Tutulmalarda kesin şöyledir diyemememizin sebebi bu.

Herkes mevcut durumuna ve kader yoluna göre etkileniyor. Ama biz şunu biliyoruz. Siz ilişkilerinizle ilgili çok önemli bir süreçten geçiyorsunuz.

Artık sizin bahtınıza ne düştüyse. Yükselen mi daha çok etkileniyor güneş mi?

Bundan ikisi de etkileniyor. Hatta ay burcu terazi olanlar da bu ay tutulmasından çok etkilendiler. Hayatlarında bir yeni dönem başladı çünkü ay dönüşlerini tutulma etkisiyle aldılar. Bu tutulma sürecinde terazi etkili haritalar çok etkilenecekler tabii ki.

Dış görünüşün, sesin, tavrın, duruşun, bakışın, ben daha farklı olmalıyım dediğin her konuda çok hızlı gelişmeler yaşayabilirsin.

Özel hayatınla ilgili de çok hızlı gelişmeler yaşayabilirsin. Tek tavsiyem şu olur, harika bir ilişkin var, çok mutluyuz, çok iyi bir evliliğimiz var, 25 yıllık evliyiz, 20 yıllık evliyiz, 5 yıllık sevgiliyiz, çok mutluyuz diyenler, retro'nun azizliğine uğramamak adına her tartışmayı büyütmemeye her konuşmanın üstünde çok durup da kırıcı ve yıkıcı olmamaya dikkat etsinler.

En çok bu olur ama ne olacak eşleriyle ya da sevgilileriyle alakalı? Hızlı haberler alacaklar. Hızlı gelişmeler yaşayacaklar, gerçekleri öğrenecekler. Belki çok kavga edecekler. İşte bunu yapmamanızı tavsiye ediyorum.

Yani ya da içinizde tuttuğunuz şeyleri söyleyecekseniz de kibarca söylerseniz zamanıdır. Kavga etmeyin demiyorum da kibarca söyleyin, içinizi dökün. Çünkü dökecekler zaten yani. Döksünler. Döksünler.

Dökün içinizi dökün. Şu iki hafta içinizi dökün. Sonra sussun. İki hafta dökün içinizi.

Dikkatli ve önemli bir şey bu sizin için. Dikkatli olmak. Bu arada dış görünüşleriyle ilgili de değişiklikler yapabilirler. Saç, baş, tavır, tarz. Bu bir güdülenme. Retro var.

Bilinçliyse dediğim gibi. Bilinçliyse, planlıysa, yaban kişiye güveniyorsa korkmasın. Bu çünkü denenmiş bir şey. Çok güveniyorum ben yapana, korkma. Ya rahman, ya rahim.

Çünkü bu ara en çok duygusal kararlar, duygusal konulardan desteklenmen gerekiyor. Kendini güvende hissetmiyorsan, ben çok seviyor beni sanmıştım dedi bana bir terazi arkadaşım. Aslında ona çok aşık değildim ama çok güveniyordum dedi. O yaralamış mesela.

Güven çok önemli. Aşktan daha üstündür bence. Dolayısıyla böyle şeyler olabilir. Hepsi için geçerli değil ama dikkatli olmakta yarar var.

Esmaları Ya Rahman, Ya Rahim.

AKREP BURCU (1-7 NİSAN)

Evet. Dikkat dikkat sevgili Akrep. Nihayet, nihayet gözün aydın. Gizli, açık, seni yoran ne varsa içinde hissettiğin sıkıntı artık arkanda kalıyormuş. Allah'ım akrepler adına şükürler olsun yarabbim. Çok zorlandılar onlar da.

Akreplerde ne görüyorum? Son birkaç gündür yükselen akreplerde bilmedikleri şeyler açığa çıkıyor. Bazı sırları öğreniyorlar, bazı dedikoduları öğreniyorlar. Sağlık sorunları olanlar oldu. Yani şöyle bir arınma yaşadılar.

Şu anda da önleri çok açıldı bu arınma sebebiyle. Eğer kafanızı bir şeye taktınız, ona saplantı yaptınızsa vay halinize. Yani gitti deyip hala ağlıyorsan, aldattı beni deyip hala ona takılıyorsan vay haline.

O senin problemin. Ama eğer ben yok geçmişi geçmişte bırakıyorum diyorsan önün çok açık.

Önünde başka aşklar, başka sevgiler, başka işler, başka ihtimaller var. Sen önündeki başka ihtimallere odaklan. Şu önümüzdeki 15 gün akreplerin birazcık sağlık gelgitleri olabilir. İşte doktora çok gidebilir ya da bir diyete başlayabilir, spora başlayabilir, beslenmesini düzenleyebilir.

Bunlar var. Ama geçmişi geçmişte bırakan akrepler için harika bir süreç zamanı. Her şeyi teşhis ve tedavi ediyorsun. Sadece sağlık değil. İlişkilerinde de bu şekilde.

İş yoğunluğun ve para beklentin artıyor. Özel yaşamın olumlu ilerliyor. Ancak bu aralar önceliği kendine vermen gerekiyor. Yani aşk hayatın gayet iyi gidebilir. İşte iş hayatın gayet iyi gidebilir.

Çok iş bolluğu alabilirsin retro boyunca. Mesela hiç iş gelmiyorsa birdenbire iş yoğunluğun artabilir. Özellikle tamir işlerinde uğraşan, bakım onarım işlerinde uğraşan akrepler çok güzel paralar kazanabilirler bu retro sürecinde.

Ev hanımı olanlar evi şöyle bir tadilattan bir düzenden geçirebilirler bu süreçte. Ama en çok ne yapması gerekiyor biliyor musun?

Önceliği kendine vermesi gerekiyor. Bu senin, nisan senin resetlenme zamanın. Şöyle bir durup bedeninde, ruhunda, hayatında neyi değiştirmen gerekiyor? Neden arınman gerekiyor? Bunları düşünmen gerekiyor.

Geçmişe takıldın kaldın, yardım al. Bak akrebin en büyük hatası ve en bezdiren, mesela ben akreplerin bu yönünden beziyorum. Bir şey hesaplanıyor, orada kalıyor.

Hayır ben unutmak istemiyorum ki diyor ben vazgeçmek istemiyorum ki diyor ama sana hayrına hizmet etmiyor bu konu artık yani değiştirmen lazım işte bu noktada ikizler burcu ve yay burcu gibi olmalı akrepler lütfen terapi alın ve saplantı duyduğunuz şeylerden kendinizi arındırın.

Eğer geçmişi geçmişte bırakabilirseniz önünüz var ya Jupiter-Venus kavuşumu Mayıs'ta Nisan sonuyla beraber.

Retro da bittikten sonra aşk döneminiz, mutluluk döneminiz.

Ben aşk aramıyorum, ortak arıyorum. Harika bir ortak, harika bir iş anlaşması. Kendinizi öyle bir beğeneceksiniz, öyle bir özgüveniniz artacak ki birazcık kendinizi düşünün.

Hem geçmişin zorluklarına takılmayın, hem de geçmişin güzelliklerine de takılmayın. Çünkü bazı insanlar var ya, geçmişte ben şöyleydim, geçmişte bu kazancım olmuştu, şu an başka bir sensin.

Geçmişin rüzgarıyla, bugünün çamaşırlarını kurutma diyorum akreplere. Önleri o kadar açık ki. Özgüvenleri, parlayışları o kadar fazla ki yani hiç gerek yok geçmişi düşünmüyorsun artık.

Bir de kendine ayırıyorsun zamanını. Önce sen, sağlık sorunun varsa, bir problemin varsa, ruhsal bir problemin varsa hemen kendini tedaviye alıyorsun.

Gördüğüm her akrebi uyaracağım. Bugün sokağa çıktığımda akrep misin uyaracağım. Geçmişin rüzgarıyla bugünün çamaşırını kurutmuyorsun akrep. Çalışkansın, üretken olmaya devam ediyorsun.

Akrepler çalışkan olun. Üretken olun, çok faydasını göreceksiniz.

Gönül işleri nasıl akreplerin? Gayet iyi. Şu anda ama, dediğim gibi bir arınma süreci neyse ayrıldıysa falan hiç üzülmesin. Nisan onun kendine ayırması gereken bir ay. Bak böyle bir şey var biliyor musun? Her burcun bir zamanı var. Mayıs ise hatta Nisan'ın sonu 26'sından sonra yavaş yavaş retoloj üzeri. Mayıs senin ayın, müthiş bir zaman, çiçekler açıyor, bahar geldi, gözün aydın.

YAY BURCU (1-7 NİSAN)

Yaylar ve yükselen yaylar, sıra sizde. Evet, sevgi dolu paylaşımlar. Bol bol gezmek, keyifli aktiviteler yapmak , daha ne olsun? Böyle bir zamandan geçiyorsun. Bir kere aşkta coşacağın bir zamandan geçiyorsun.

Mesela hep sevgilinle tatile gitmek isterdin. Eşinle tatile gitmek isterdin. Çocukları alayım şuraya gideyim derdin. İşte bu retroda sürekli bir yerlere gidebilirsiniz. Çocuklarla tatil yapılabilir.

Eşle tatil yapabilir. Sevgiliyle tatil yapılabilir. Her hafta sonu bir yere kaçayım diyebilirsiniz.

Ama yayları özel olarak bir konuda uyarmak istiyorum. Bu hafta sonu Perşembe ve Cuma günü ay yay burcunda olacak ve açılar çok sert ilerliyor. Özellikle hemen şimdiden uyarayım.

Cumartesi, pazar kavgadan, tartışmadan, negatif insanlardan kendinizi koruyun. Özellikle aile içinde bazı sıkıntılar olabilir. Ev içinde, evle ilgili bazı sıkıntılar olabilir.

Onun dışında çok iyi gidiyorlar. Bu hafta sonuna biraz dikkat etmelerini ben tavsiye edeceğim. Çok benim istediğiniz, önem verdiğiniz kişilerle böyle bir tatsız diyaloglar olmasın diye söylemek istiyorum size.

Şimdiden önleminizi alın. Bugün benim gergin olmamam lazım.

Hele cumartesi sabahına uyandınız ya. Bebek gibi uyanıyorsunuz, duanızı ediyorsunuz. Sinirinizi bozan insanlarla kesinlikle görüşmüyorsunuz. Sizin sinirinizi bozacağını bildiğiniz kişilerin telefonunu açmıyorsunuz, gerilebilirler çünkü, özellikle öğlene doğru cumartesi öğlene doğru bunu uyarmış olayım.

Geleceğe bakarsak önümüzdeki uzun sürece bakarsak tatiller, keyifli aktiviteler mesela unuttuğu bir hobisine tekrar başlayabilir, unuttuğu bir işi varsa hep çok sevdiği rahatladığı bir şey varsa buna tekrar dönebilir.

Sanatla çok uğraşabilir, sporla uğraşabilir, daha çok spor yapabilir daha çok gezi yapabilir. Hareketleneceksiniz çocuklar gibi olacaksınız, bu dönem çocukluğunuzu hatırlamak, çocuklar gibi şen olmak, enerjinizi yüksek tutmak size ayrıca iyi gelir.

Ayrıca çocuğu olan yaylar onlarla ilgili problemleri çözmeleri gerekebilir işte laf dinlemiyor, söz dinlemiyor, disipline olmuyor, bunlarla biraz uğraşmaları gerekebilir. Bazıları da hamilelik, bebek haberleri alabilirler.

Bu dönem sizin çocuklarla ilgili de önemli gelişmeler yaşayacağınıza işaret ediyor.

Sevgili yaylar aşktan yana şanslısınız evet ama bir takım Söylenmemesi gereken düşünülmemiş sözler sebebiyle tartışmalar olmaması için de dikkatli olun.

Birden ağzınızdan bir şey çıkar. Keşke demeseydim dersiniz. Partnerinizi ve çocuğunuzu özellikle kırmamaya çalışın. Onlar sizi kırabilirler bu arada siz dikkat ederken. Bunun da üstünde çok durmayın. Retroda herkes herkesi kırabiliyor.

İstemeden ağzından bir şeyler çıkabiliyor. Ya da belki gerçek yüzlerini mi gösteriyorlar acaba? Bir de öyle bir şey var tabii. Tuttu tuttu retroda mı patladı?

Bir de öyle bir şey var. Hani aman canım retrodayız kusura bakma diyoruz ya. Belki de içinde sakladığını söylüyor yani. O da bir ayrı bir düşünmesi gereken bir konu. Şimdi ben ortalığı karıştırmış gibi olmayayım ama.

Kendine ve sevdiğin aktivitelere zaman ayır. Başarılı olmak için çok şanslı bir dönem. Üretken ol, harekete geç.

Özellikle hobi mesleği yapanlar, işte nakış, dikiş, örgü, boya. İşte ne bileyim, hobisel meslekler, sanat, spor... Bu tip sektörde olan, dans edenler için muazzam başarılı bir süreç.

Yani çok para kazanacağınız, parasıyla hani böyle dans gösterileri, işte müziksel, müzikaller, sahne alanlar için muazzam iyi bir dönem. Çok iş gelir. Çok iş. Kısa kısa çok iş gelir.

Benim tavsiyem kısa gelen işleri kabul etmeleri. Kısa kısa vadeli işleri.

Esmayı söyleyeyim, Ya Gafur, ya Rahim.

OĞLAK BURCU (1-7 NİSAN)

Aile içinde ve evde koşturmak, düzeni sağlamak için sorumlu davranmak zamanı. Çok koşturmacası olabilir. Evle, aileyle, anneyle, babayla çok koşturmacası olabilir. Çok tartışması olabilir. Uzun zamandır tuttuğu, dilinde böyle hani artık yapışmış ama atamadığı ne varsa hepsini atabilir.

Bir anda oğlaklar bilmedikleri şeyleri öğrenebilirler. Başkalarına söylemedikleri şeyleri söylemeye başlayabilirler.

İçlerinde tuttukları şeyleri konuşacakları bir süreç olacak ama şöyle dikkat etmeleri lazım. Mars 3. evlerinde gerçekten böyle zamanlarda konuşmanız gerekiyordur.

İçinizi dökmeniz gerekiyordur. Konuşun ama sonradan dönüşü olmayan yollara girmeyin. Özellikle kardeşleriniz ve akrabalarınızla uyum sorunları yaşayabilirsiniz. Tartışmalarınız olabilir.

Kardeşlerinizle ve akrabalarınızla ilişkilerinizi düzenlemek anlamında zorlanabileceğiniz bir süreç olabilir.

Bir de araba bakımı, arabayla ilgili sorunlar, trafikle alakalı cezalar bunlara çok dikkat edin bu süreçte. Aklınız çok hızlı çalışacak, çok enteresan çalışacak. Sizin de sezgilerinizin çok yükseldiği, çok güçlendiği, rüyalarınızın çok rehber olduğu, aklınızın biraz karışık ama iyi çalıştığı bir dönemdesiniz.

Eğer bir şeyleri bir kenara not ederseniz siz de bu konuda iyi yapmış olursunuz. Ne zamandır almak istediği bir ev tam da retroda karşısına çıkabilir.

Böyle olduğunda ne yapmalıyım? Şartlar uygunsa, gerçekten benim için bir riski, bir eksisi, bilmediğim bir detayı yoksa o evi almalıyım ya da ben almam da hani ben artık alacağım ya sizi mi dinleyeceğim diye isyan edenlere söylüyorum eminsen bütün şartlarından ve koşullarından tabii ki alabilirsin yeterince eminsen.

Bunun dışında kiralamak için, satın almak için, alım-satım işleri için çok hızlı gelişmeler yaşayabilirler. Mesela hiç satamadıkları bir ev tam da retro zamanında satılabilir.

Buradan güzel bir gelir elde edebilirler. Araba alım-satımı da buna dahil. ama yine de diyorum ya iyi düşünün retroda bir şey alırken iyi düşünün genelde geçici oluyor yatırım için olabiliyor yatırım için bir şeyler almak için belki değerlendirilebilir iyi düşünmek lazım.

Bunun dışında annenizle babanızla aile büyüklerinizle evliyseniz eşinizle aynı yuvanın içinde öğrenciyseniz ev arkadaşınızla böyle ufak tefek sudan sebeplerle kavga ve tartışmalar artmaya başlayabilir bunu da lütfen bilincinde olun oğlaklar bu hafta sonu bir yalanla bir itirafla veya bir bilgiyle azıcık yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz kızabilirsiniz bazı şeylere bu anlamda lütfen dikkatli olun diye söylemek istiyorum yakın çevrenizde ve ailenizle anlaşmaktan azıcık zorlanabileceğiniz bir süreç peki avantajınız ne? Mesela ailenizle alakalı, evinizle alakalı yapmak istediğiniz bir tadilat, bir tamirat, bir elden geçirme varsa bu süreçte yapabilirsiniz.

Eşinize ya da ailenize itiraf etmek istediğiniz, söylemek istediğiniz, içinizi sıkan, daraltan bir şey varsa bundan bahsedebilirsiniz.

Mutlu değilseniz, huzurlu değilseniz bunu itiraf edebilirsiniz. Ben hiç mutlu değilim bu şekilde.

Ben şöyle olmasını arzu ederdim. Eşinizle konuşabilirsiniz mesela. Ben böyle hiç mutlu değilim.

Başka türlü bir şey isterdim demenin tam zamanı aslında. İçinizi dökebilirsiniz ama bunu yaparken dediğim gibi önünü sonunu düşünerek yapmanızda fayda var. Çabuk kızan tahammülsüz taraf siz olmayın. İki düşünüp bir söyleyin. Bazı gizemler ve sırlar açığa çıkabilir.

Bunların karşısında olgunluk göstermeniz gerekebilir. Yani kendinizi anladığınız kadar karşı tarafı da anlayın. Karşı tarafın hassasiyetlerini de anlayın. Bu şekilde demokratik bir ortamda konuşursanız ailenizle de eşinizle de bütün problemlerinizi çözebilirsiniz.

Bununla beraber aşk hayatınızla ilgili de son derece verimli bir süreç desteklendiğiniz bir süreç evlilikle ciddi ilişkilerle ilgili şansınızın çok açık olduğu bir süreç bu süreçte bir ilişkinin içinde olan değerinizi daha net göreceksiniz ne kadar değerli olduğunuzu daha net göreceksiniz.

Zaten değerli olmadığınızı düşünüyorsanız da takdir sizin ama gerçek değerinizi bir ilişkide bir ailede bir evde gerçek değerinizi göreceksiniz. Bunu da söyleyeyim Ya malikel, mülk tabii ki.

Böyle zamanlarda mesela böyle evle alakalı açılar aldığımızda, aileyle alakalı açılar aldığımızda bu isim bizim ev, aile problemlerini daha rahat çözmemize ve mal, mülk edinme anlamında da şansımızın açılmasına vesile olur.

KOVA BURCU (1-7 NİSAN)

Evet, kovalar ve yükselen kovalar. Zaten hep ışıldayan ve herkese gönül veren fikirleriniz var ama bu hafta özellikle hızlı ve parlak fikirleriniz hızla evrene yayılacakmış. Bu ne demek?

Çok iyi düşünün. Planlarınız, beklentileriniz çok hızlı bir şekilde hayata geçebilir. Mesela aylardır iş arıyorsunuz, aylardır bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Olmuyor.

Birilerine bir derdinizi anlatmak istiyorsunuz. Olmuyor. Haksız davranmış olabilirsiniz. Şimdi bunların hızlı bir şekilde çözüldüğü bir süreç olacak. Bu arada lütfen konuşmanıza dikkat edin, düşüncelerinize, bunu oğlaklara çok sık söyledim.

Şimdi sıra kovalara geldi. Düşüncelerinize ve konuşmalarınıza çok dikkat edin. Çünkü sizin iletişim alanınızda kardeş, yakın çevre, akraba ve iletişim alanınızda yaşanacak merkür retrosu. Dolayısıyla konuşmalarınıza, düşüncelerinize çok dikkat edin.

Benim tavsiyem sabah akşam arabayla giderken, işe giderken, okula giderken ya da sabah uyandığınız rutininiz, kahvenizi içiyorsunuz, gerçi şu an Ramazan'dayız ya da ne bileyim sabah ilk ne yapıyorsanız artık, o esnada zikirlerinizi tekrar edin.

Kendinizle ilgili olumlu düşünceleriniz varsa tekrar edin. Oturun düşünün, ben daha iyi ne yapabilirim diye. Çünkü parlak fikirlerinizin ve hızlı düşüncelerinizin size çok hızlı bir şekilde geri döndüğü bir süreçte olabilirsiniz.

Siz de arabanızın bakımını, elektroniklerinizle alakalı konuları ihmal etmeyin. Bunları ekstra değerlendirin.

Elektrik ve elektroniklerle ilgili en çok sorun yaşayacak burçlardan birisi de Kova burcu olacak bu süreçte. Lütfen elektrik, elektronik motorlu cihazlarla ilgili bu süreçte ev içi eşyalarla ilgili de dikkatli olun sizde yakın çevrenizde bir dedikodu veya bir gizlenmiş bir şeyin duyulduğuna şahit olabilirsiniz sizde bir şeyleri açığa çıkarabilirsiniz tahmin edip söyleyip ben bunu düşünüyorum ama emin değilim dediğiniz şeylerin üstüne giderseniz gerçekleri görme olasılığınız çok daha fazla yüksek.

Peki aşk hayatlarıyla ilgili nasıllar? Artık aşkta da işte de her bakımdan daha iyisiniz. Çünkü Mars'ın o Plüton'la kavuşumu, Şubat, Ocak o kadar zordu ki kovalar için. Hatta aralığı da dahil ediyorum.

Son 3 ayları Allah'ım yeter diyerek geçti. Şu an o süreç geride kaldı. Artık birilerine laf anlatmak için kendinizi neden heder etmemeniz gerektiğini herhalde öğrenmişsinizdir. Çünkü önceliği kendinize vermeniz gerekiyor. Sizi yanlış anlayan insanlarla değil de sizi gerçekten anlayanlarla zamanınızı geçirmeniz gerektiğini öğrendiniz.

Özel hayatınızda, aşk ilişkilerinizde, duygusal konularda veya arkadaşlık ilişkilerinizde her bakımdan şans sizin tarafınıza geçti. O yorgunluk geride kaldı. Fakat siz de bu hafta sonu bir arkadaşınızla çok büyük atışabilirsiniz. Dikkat edin.

Sosyal çevrenizde kavgalar patlayabilir. Özellikle kritik konuları bu hafta sonuna denk getirmemenizi tavsiye ediyorum. Siz sevgili kovalar, arkadaşlarınızla problemler olabilir zira kendini iletişim konularında iyice geliştir eğitimler al bilgi edin yaz çiz bir şeyleri gözden geçir planlarını hayata geçirmek için daha istekli ve hevesli ol.

En azından bu planları bir yere not etmeni tavsiye ediyorum. Ya hafiz ya rahman onlara da tavsiyem.

Bu arada özel hayatınızda dediğim gibi o gergin hava dağıldı Bu konuda daha şanslısınız ama maddi konularda da birazcık dikkat etmelerini tavsiye edeceğim. Özellikle hafta sonu.

Retro ile ilgili sevgili seyirciler, biliyorsunuz retro çok önemli. Hayatımızda birçok şey bitip yeni şeyler başlıyor, yeni şeyler gelebiliyor, eskiler dönebiliyor. Retro ile ilgili en çok hangi burçlar etkilenecek?

BALIK BURCU (1-7 NİSAN)

Sevgili balıklar ve yükselen balıklar.

Ama son tahlilde insanı en pişman eden kendisine verdiği sözleri tutmamasıdır. Eğer siz kendinize kızdığınız bir konunun etrafında defaten dönüyorsanız, bir hatanın etrafında defaten dönüyorsanız, oturup şunu düşünmeniz lazım. Ben neden bu konuyu tekrar tekrar kendime yaşatıyorum?

Veya niye bu acıyı tekrar tekrar kendime yaşatıyorum? Bu bir psikolojik problem de olabilir, bir ilişki sorunu da olabilir, bir bağımlılık da olabilir.

Kendinize verdiğiniz sözleri tutmanız çok önemli. Eğer ki ben atıyorum Allah muhafaza bağımlılığınız var ben bunu bırakacağım bu bağımlılığı deyip tekrar başlıyorsanız oturun bir düşünün veya ihanet ediyorsunuz birine yalan söylüyorsunuz yapmayacağım diyorsunuz tekrar yapıyorsunuz ya da kendinizle ilgili yapmayacağım diyorsunuz tekrar yapıyorsunuz bu dönem bunun zararını misliyle çekebilirsiniz.

Sizi bu ara çok ikaz edeceğim. Öfkenizi kontrol edin.

İnsanlara olan davranışlarınızı da kontrollü olun. Kendinize olan davranışlarınızı da kontrollü olun. Çünkü hayatınızda ertelediğiniz birçok şeyle, üstünü kapattığınız, örttüğünüz, görmezden geldiğiniz birçok şeyle bir anda yüzleşmeye başlayabilirsiniz sevgili balıklar. Bana lütfen kızmayın. Venus Balık Burcu da muazzam bir şey.

Size güzellik, ışıltı, parlaklık, destek getiriyor. Ama Mars da size birazcık kriz çözme zorunluluğu getiriyor. Bir de ne bileyim ufak tefek operasyonlar, kavgalar, biraz sinir nöbetleri olabilir.

Vücudunuzda hararet seviyesi yükselir Mars zamanlarında. Daha çok su tüketin ve toprakta mutlaka vakit geçirin.

Bu ara en çok topraklanması gereken su içmesi, su tüketmesi gerekn dönemdesiniz. Mesela iftardasınız, öncelikle suya ağırlık vermeye çalışın. Çok giyerek kendinizi şişirmeyin. Katılaştırmayın vücudunuzu ve mutlaka toprakta yürüyün.

Çok önemli sizin için. Çünkü o ateş ve alev sizi öfke nöbetlerine, stresli durumlara maalesef taşıyabilir.

Bu arada alerjik reaksiyonlarla ilgili de balıkları uyarmak istiyorum. Ayak problemleri, alerji problemleri artabilir hayatlarında.

Peki avantajları ne? Spora başlayabilirler. Çok rahat kilo verebilirler. Kaçan para fırsatları, alamadıkları paralar onlara çok hızlı bir şekilde geri gelmeye başlayabilir.

Çok güzel bir gelir kapısıyla karşılaşabilirler. Bu Nisan'da inanın bana şöyle aklı başında zekice fırsat kollayan balıklar müthiş para kazanacaklar.

Evet. Güneş tutulması da çünkü burada.

Çok güzel bir para kazanma kapısı, çok güzel bir gelir elde etme kapısı, sorumluluk almak, mesela tayin, atama yeni bir işe başlamak, mesleğe başlamak, emekli olup başka bir işe geçmek, bunlar konusunda çok şanslı gözüküyorsunuz.

Maddi kısmetiniz çok açık, özgüveniniz de giderek yükselecek ama kendinizi boş şeylerle sinirlendirmeyin diye söylemek istiyorum. Bu arada o gizli düşmanlıklar, dedikodular, arkadan dönen oyunlar artık önünüze gelmeye başlıyor, çözmeniz gerekiyor.

Ertelediğiniz konular önünüze gelmeye başlıyor. Çözmeniz gerekiyor. Kendinizi sakın yormayın. Ağır işler yapmayın. Kötü enerjili insanlarla da pek haşir neşir olmamanızda fayda var.

Bu ara size iyi gelen şeyleri yapın.

Esmasını da verelim. Ya Rezzak, ya Fettah. Evet.

Eğitimde en başarılı burçlar hangi burçlar?

Kesinlikle başaklar, kovalar, ikizler. İkizler canı isterse müthiş başarılı.

İte kaka, hani zorla yürüttüğümüz, aman bu çocuk da okumuyor dediğimiz hanki burç dersek ; ruhsal haline göre dersleri şekil alanlar, balıklar, yengeçler. Ruhsal olarak iyi hissetmezse derslerinde de başarısız olabilir.

Bir de tabii ki Merkür Retrosu'ndan ya da Merkür'ün durağan zamanında doğanlar tekrar gerektirebilir. Çocuğunuz Merkür Retrosu'na doğduysa onun eğitimine ayrıca özen göstermeniz gerekiyor.

Aslında bu biraz Merkür Burcu'muzla ilgileniyor.

Kaynak: Nur Viral ile hayatta her şey var programındaki Astrolog Mine Ölmez