2024 Yerel Seçimleri Bolu Gerede seçim sonucu

2024 Yerel Seçim Bolu Gerede sonuçları açıklandı. AK Parti, BBP, MHP ve diğer partilerin aldığı oy sayıları, yüzdelik dağılımları ve Gerede Belediye Meclisi'nin yeni üyeleri. Detaylı analiz ve sonuçlar için okumaya devam edin.

Gerede yerel seçimlerinde oy dağılımı

Gerede'de gerçekleşen 2024 yerel seçimler, büyük bir katılım ve rekabetle sonuçlandı. Toplam 16,548 seçmenin bulunduğu ilçede, 13,967 seçmen oy kullanma hakkını yerine getirdi. Kullanılan oyların 13,405'i geçerli sayılırken, 562 oy ise geçersiz olarak kaydedildi.

AK Parti önde bitirdi

AK Parti, Gerede'de en çok oyu alarak öne çıktı. Toplamda 4,461 oy ile seçmenlerin tercihi oldu. Bu sonuçla AK Parti, Gerede Belediye Meclisi'nde önemli bir temsile sahip oldu.

BBP ve MHP'nin performansı

Büyük Birlik Partisi (BBP), 3,759 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise 3,333 oy ile üçüncü oldu. Her iki parti de Gerede Belediye Meclisi'nde temsil edilecek.

Diğer partilerin aldığı oylar

Yeniden Refah Partisi (YRP) 975 oy alırken, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) 340 oyda kaldı. Saadet Partisi (SP) 237, Millet Partisi (MP) 149, Türkiye Komünist Partisi (TKP) 14, Zafer Partisi (ZP) 90 ve Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ise 47 oy aldı.

Gerede Belediye Meclisi'nin yeni üyeleri

Gerede Belediye Meclisi'ne seçilen asil üyeler arasında AK Parti'den Sedat Zengin ve Yunus Demirses kontenjan üyeleri olarak yer alıyor. Ayrıca, İsmail Çetin, Sefa Çubukcuoğlu, Hacer Ayanoğlu, Mesut Karadaşlı, Hulusi Calayır ve İsmail Yiğit de AK Parti adına mecliste olacak. BBP'den Emin Yalçın, Salih Turçin, İbrahim Özcan ve Cafer Başer; MHP'den ise Eşref Şenol Töngemen, Ekrem İpek ve Sadık Nazlı meclis üyeliğine seçildi.

Sonuçların değerlendirilmesi

Gerede'de 2024 yerel seçimleri, seçmenlerin aktif katılımı ve partiler arasındaki rekabetle dikkat çekti. AK Parti'nin liderliğinde şekillenen Belediye Meclisi, yeni dönemde ilçenin yönetiminde önemli rol oynayacak. Seçim sonuçları, Gerede'nin siyasi haritasını yeniden çizdi ve vatandaşların tercihlerini net bir şekilde ortaya koydu.