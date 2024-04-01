- Asayiş

Korkutan kaza Kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Sinop-Ayancık yolunda meydana gelen trafik kazasında kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. İlk yardım çevredekilerden gelirken, olay dron ile kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
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Korkutan kaza Kamyon devrildi, sürücü yaralandı mask
Korkutan kaza Kamyon devrildi, sürücü yaralandı
Korkutan kaza Kamyon devrildi, sürücü yaralandı
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Direksiyon Hakimiyeti Kayboldu, Kamyon Devrildi

67 ES 627 plakalı kamyonun sürücüsü Tekin Ö., seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Yolun sağ tarafında bulunan bir tabelaya çarpan kamyon, ardından yola devrildi. Bu tehlikeli anlar, çevredeki vatandaşlar ve dron tarafından kaydedildi.

Korkutan kaza Kamyon devrildi, sürücü yaralandı

İlk Yardım Çevredekilerden Geldi

Kazanın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar yaralanan sürücüye müdahale etti. Kazazedeyi araçtan çıkaran Kadem Aslanyılmaz ve diğer vatandaşlar, yaralı sürücüyü hızla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Aslanyılmaz, kazanın nasıl olduğunu sürücünün de anlamadığını belirtti.Korkutan kaza Kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Trafik Güvenliği için Alternatif Yol

Kaza sonrası, ekipler devrilen kamyonu kaldırmak için hızla harekete geçti. Bu süreçte, trafiğin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için alternatif bir güzergah oluşturuldu.Korkutan kaza Kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Kaza Anı Dron ile Kaydedildi

Sinop'ta yaşanan bu üzücü kaza, teknolojinin de yardımıyla gözler önüne serildi. Dron ile havadan yapılan çekimler, kaza anının etkilerini ve sonrasındaki müdahaleleri detaylı bir şekilde gösterdi.Korkutan kaza Kamyon devrildi, sürücü yaralandı

# trafik, kaza

01 Nis 2024 - 14:42 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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