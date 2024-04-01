Korkutan kaza Kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Direksiyon Hakimiyeti Kayboldu, Kamyon Devrildi

67 ES 627 plakalı kamyonun sürücüsü Tekin Ö., seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Yolun sağ tarafında bulunan bir tabelaya çarpan kamyon, ardından yola devrildi. Bu tehlikeli anlar, çevredeki vatandaşlar ve dron tarafından kaydedildi.

İlk Yardım Çevredekilerden Geldi

Kazanın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar yaralanan sürücüye müdahale etti. Kazazedeyi araçtan çıkaran Kadem Aslanyılmaz ve diğer vatandaşlar, yaralı sürücüyü hızla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Aslanyılmaz, kazanın nasıl olduğunu sürücünün de anlamadığını belirtti.

Trafik Güvenliği için Alternatif Yol

Kaza sonrası, ekipler devrilen kamyonu kaldırmak için hızla harekete geçti. Bu süreçte, trafiğin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için alternatif bir güzergah oluşturuldu.

Kaza Anı Dron ile Kaydedildi

Sinop'ta yaşanan bu üzücü kaza, teknolojinin de yardımıyla gözler önüne serildi. Dron ile havadan yapılan çekimler, kaza anının etkilerini ve sonrasındaki müdahaleleri detaylı bir şekilde gösterdi.