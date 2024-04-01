Korkutan kaza Kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Direksiyon Hakimiyeti Kayboldu, Kamyon Devrildi
67 ES 627 plakalı kamyonun sürücüsü Tekin Ö., seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Yolun sağ tarafında bulunan bir tabelaya çarpan kamyon, ardından yola devrildi. Bu tehlikeli anlar, çevredeki vatandaşlar ve dron tarafından kaydedildi.
İlk Yardım Çevredekilerden Geldi
Kazanın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar yaralanan sürücüye müdahale etti. Kazazedeyi araçtan çıkaran Kadem Aslanyılmaz ve diğer vatandaşlar, yaralı sürücüyü hızla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Aslanyılmaz, kazanın nasıl olduğunu sürücünün de anlamadığını belirtti.
Trafik Güvenliği için Alternatif Yol
Kaza sonrası, ekipler devrilen kamyonu kaldırmak için hızla harekete geçti. Bu süreçte, trafiğin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için alternatif bir güzergah oluşturuldu.
Kaza Anı Dron ile Kaydedildi
Sinop'ta yaşanan bu üzücü kaza, teknolojinin de yardımıyla gözler önüne serildi. Dron ile havadan yapılan çekimler, kaza anının etkilerini ve sonrasındaki müdahaleleri detaylı bir şekilde gösterdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.