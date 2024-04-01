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CHP'li Aday seçim gününde yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır, seçim gününde görevli olduğu okulda aniden fenalaşarak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailesi ve siyasi camiadan birçok kişi, bu üzücü olay karşısında derin üzüntü yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
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CHP'li Aday seçim gününde yaşamını yitirdi mask
CHP'li Aday seçim gününde yaşamını yitirdi
CHP'li Aday seçim gününde yaşamını yitirdi
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Seçim Görevi Sırasında Yaşanan Acı Veda

59 yaşındaki iki çocuk babası Çakır, Turgut Reis Ortaokulu'nda okul sorumlusu olarak görev yapmaktaydı. Seçim gününün erken saatlerinde, saat 09.16 sıralarında, kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Çakır için çevredekiler hemen müdahale etti. Ancak Çakır, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

CHP'li Aday seçim gününde yaşamını yitirdi

Toplum ve Siyaset Dünyası Yasta

Haberin duyulmasının ardından, siyasi partilerden ve yerel topluluktan insanlar hastaneye akın etti. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, basına yaptığı açıklamada Çakır'ın demokrasiye olan tutkusundan ve seçim çalışmalarına olan şevkinden bahsetti. Posbıyık, Çakır'ın değerli bir kişilik olduğunu ve seçim günü yaşanan bu kaybın herkesi derinden etkilediğini ifade etti.

CHP'li Aday seçim gününde yaşamını yitirdi

Bir Yürek Seslenişi: "Demokrasi Aşığı Bir İnsandı"

Çakır'ın siyasi ve toplumsal katkıları, seçim öncesi ve sırasındaki tutumu, arkadaşları ve tanıdıkları tarafından yoğun bir şekilde övgüyle anıldı. Olayın ardından yapılan açıklamalarda, Çakır'ın demokrasiye olan inancının ve toplum hizmetine olan adanmışlığının altı çizildi.

CHP'li Aday seçim gününde yaşamını yitirdi

# seçim, belediye, çocuk

01 Nis 2024 - 14:47 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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