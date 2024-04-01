CHP'li Aday seçim gününde yaşamını yitirdi

Seçim Görevi Sırasında Yaşanan Acı Veda
59 yaşındaki iki çocuk babası Çakır, Turgut Reis Ortaokulu'nda okul sorumlusu olarak görev yapmaktaydı. Seçim gününün erken saatlerinde, saat 09.16 sıralarında, kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Çakır için çevredekiler hemen müdahale etti. Ancak Çakır, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Toplum ve Siyaset Dünyası Yasta
Haberin duyulmasının ardından, siyasi partilerden ve yerel topluluktan insanlar hastaneye akın etti. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, basına yaptığı açıklamada Çakır'ın demokrasiye olan tutkusundan ve seçim çalışmalarına olan şevkinden bahsetti. Posbıyık, Çakır'ın değerli bir kişilik olduğunu ve seçim günü yaşanan bu kaybın herkesi derinden etkilediğini ifade etti.
Bir Yürek Seslenişi: "Demokrasi Aşığı Bir İnsandı"
Çakır'ın siyasi ve toplumsal katkıları, seçim öncesi ve sırasındaki tutumu, arkadaşları ve tanıdıkları tarafından yoğun bir şekilde övgüyle anıldı. Olayın ardından yapılan açıklamalarda, Çakır'ın demokrasiye olan inancının ve toplum hizmetine olan adanmışlığının altı çizildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.