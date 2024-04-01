Güncellenmiş Skoda Superb Türkiye pazarında! Özellikleri neler?

Sınırlı Sayıda Üretim İle Eşsiz Bir Deneyim

Güncellenen Skoda Superb, Türkiye'deki otomobil tutkunları için özel olarak sadece 100 adet üretilecek. Bu özel serinin tamamı, lüks ve konforun zirvesini temsil eden tek bir donanım paketi olan L&K versiyonu ile sunulacak. CBU (Completely Built-Up) yani tamamen monte edilmiş olarak ülkemize getirilecek olan bu otomobiller, benzersiz bir sürüş deneyimi vadediyor.

Güçlü Performans ve Üstün Özellikler

Güncellenmiş Skoda Superb, 187 beygir güç ve 320Nm tork üreten 2,0 litrelik dört silindirli benzinli motoru ile performansı ön planda tutuyor. Yedi vitesli DSG otomatik şanzıman ile eşleştirilen bu motor, otomobili 0'dan 100 km/s hıza sadece 7,7 saniyede çıkarıyor.

Lüks ve Konforun Buluştuğu İç Mekan

Skoda Superb, L&K donanım paketi ile birlikte geliyor ve adaptif LED farlar, LED sis farları, kablolu Apple CarPlay ve Android Auto, havalandırmalı ve 12 yönlü elektrikle ayarlanabilen ön koltuklar sunuyor. Masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, Cognac renkli iç döşeme, üç bölgeli klima kontrolü, sanal kokpit ve dokuz hava yastığı gibi özelliklerle konforu en üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, TPMS, 360 derece kamera ile park asistanı, ADAS paketi ve Elektronik Diferansiyel Kilidi (EDS) gibi güvenlik özellikleri de yer alıyor. Ne yazık ki, panoramik açılır tavan bu modelde yer almıyor.

Göz Alıcı Renkler ve Şık Tasarım

Yenilenen Superb, Rosso Brunello, Water World Green ve Magic Black olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Otomobil, global modellerde bulunan 18 inçlik tekerleklerin aksine, 17 inçlik tekerlekler üzerinde zarif bir duruş sergiliyor.

Türkiye Otomobil Pazarında Yeni Bir Sayfa

Skoda Superb'in güncellenmiş versiyonu, Türkiye otomobil pazarına yeni bir soluk getiriyor. Sınırlı sayıda üretilmesi, bu otomobili daha da özel kılıyor. Teknik özellikleri, lüks donanımı ve şık tasarımı ile bu otomobil, yüksek performans ve konforu bir arada arayan sürücüler için ideal bir seçenek olacak.

Türkiye'deki otomobil severler, Nisan 2024 tarihinden itibaren bu eşsiz otomobili Skoda bayilerinde yakından inceleme fırsatı bulacaklar. Yenilenen Skoda Superb, sürüş deneyimini zirveye taşıyacak özellikleri ve sınırlı sayıda üretimi ile otomobil pazarında fark yaratmaya hazırlanıyor.