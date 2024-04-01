Alzheimer hastası kadın kapıyı kilitleyip unuttu! Eşi dışarıda kaldı

Eşinin Dönüşü ve Yaşanan Panik

Camiye gitmek için evden ayrılan 70 yaşındaki S.Ö., eve döndüğünde kapının kendisine direnç gösterdiğini fark etti. Kapıyı açamayınca, eşinin güvenliği konusunda endişelenerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olaya hızla müdahale etmek için Bolu Belediyesi İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve Polis Ekiplerinin Zekice Müdahalesi

Ekipler, olay yerine ulaştıklarında, üçüncü katın penceresinden daireye girmeye karar verdiler. 15 metre yükseklikteki pencereye uzun merdivenli bir itfaiye aracı yardımıyla ulaşan ekipler, E.Ö.'yü kurtarmak için dikkatli bir operasyon gerçekleştirdiler.

Evde Sürpriz Karşılama

Kapının açılmasının ardından içeri giren ekip ve endişeli eş, Alzheimer hastası E.Ö.'yü evde televizyon izlerken buldu. Olaydan tamamen habersiz olan E.Ö., eşi ve kurtarma ekibi tarafından bulunduğu yerde güvende olduğunu öğrendi. Eşi, gelecekte benzer durumların önüne geçmek için gerekli önlemleri alacağını belirtti.

Yaşlı Çiftin Duygusal Buluşması

Eşinin güvende olduğunu gören S.Ö., derin bir nefes alarak rahatlama hissetti. Yaşananlar sonrasında, yaşlı çiftin birbirine kavuşma anı, etrafındakilere duygusal anlar yaşattı.

Gülümseten Teşekkür

Kurtarma operasyonunun ardından, yaşlı adamın polis ekiplerine minnettarlığını ifade etme şekli, olaya hafif bir mizah kattı. Eşinin kurtarılmasının ardından polisleri eve davet eden S.Ö., "Borcum ne kadar?" diye sordu. Polislerin "Bizim görevimiz bu, amca. Borcun yok!" yanıtı üzerine yaşananlar, herkesi gülümsetti.