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Alzheimer hastası kadın kapıyı kilitleyip unuttu! Eşi dışarıda kaldı

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Alzheimer hastası E.Ö., eşinin kısa bir süreliğine dışarı çıkmasıyla yaşanan bir olaya konu oldu. Eşi evden ayrıldıktan sonra kapıyı içeriden kilitleyen E.Ö., eşinin eve dönüşünde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı.

Arzu Sarı
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Alzheimer hastası kadın kapıyı kilitleyip unuttu! Eşi dışarıda kaldı mask
Alzheimer hastası kadın kapıyı kilitleyip unuttu! Eşi dışarıda kaldı
Alzheimer hastası kadın kapıyı kilitleyip unuttu! Eşi dışarıda kaldı
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Eşinin Dönüşü ve Yaşanan Panik

Camiye gitmek için evden ayrılan 70 yaşındaki S.Ö., eve döndüğünde kapının kendisine direnç gösterdiğini fark etti. Kapıyı açamayınca, eşinin güvenliği konusunda endişelenerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olaya hızla müdahale etmek için Bolu Belediyesi İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi.

Alzheimer hastası kadın kapıyı kilitleyip unuttu! Eşi dışarıda kaldı

İtfaiye ve Polis Ekiplerinin Zekice Müdahalesi

Ekipler, olay yerine ulaştıklarında, üçüncü katın penceresinden daireye girmeye karar verdiler. 15 metre yükseklikteki pencereye uzun merdivenli bir itfaiye aracı yardımıyla ulaşan ekipler, E.Ö.'yü kurtarmak için dikkatli bir operasyon gerçekleştirdiler.Alzheimer hastası kadın kapıyı kilitleyip unuttu! Eşi dışarıda kaldı

Evde Sürpriz Karşılama

Kapının açılmasının ardından içeri giren ekip ve endişeli eş, Alzheimer hastası E.Ö.'yü evde televizyon izlerken buldu. Olaydan tamamen habersiz olan E.Ö., eşi ve kurtarma ekibi tarafından bulunduğu yerde güvende olduğunu öğrendi. Eşi, gelecekte benzer durumların önüne geçmek için gerekli önlemleri alacağını belirtti.Alzheimer hastası kadın kapıyı kilitleyip unuttu! Eşi dışarıda kaldı

Yaşlı Çiftin Duygusal Buluşması

Eşinin güvende olduğunu gören S.Ö., derin bir nefes alarak rahatlama hissetti. Yaşananlar sonrasında, yaşlı çiftin birbirine kavuşma anı, etrafındakilere duygusal anlar yaşattı.Alzheimer hastası kadın kapıyı kilitleyip unuttu! Eşi dışarıda kaldı

Gülümseten Teşekkür

Kurtarma operasyonunun ardından, yaşlı adamın polis ekiplerine minnettarlığını ifade etme şekli, olaya hafif bir mizah kattı. Eşinin kurtarılmasının ardından polisleri eve davet eden S.Ö., "Borcum ne kadar?" diye sordu. Polislerin "Bizim görevimiz bu, amca. Borcun yok!" yanıtı üzerine yaşananlar, herkesi gülümsetti.

# bolu belediyesi, polis

01 Nis 2024 - 22:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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