Alzheimer hastası kadın kapıyı kilitleyip unuttu! Eşi dışarıda kaldı

Eşinin Dönüşü ve Yaşanan Panik
Camiye gitmek için evden ayrılan 70 yaşındaki S.Ö., eve döndüğünde kapının kendisine direnç gösterdiğini fark etti. Kapıyı açamayınca, eşinin güvenliği konusunda endişelenerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olaya hızla müdahale etmek için Bolu Belediyesi İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve Polis Ekiplerinin Zekice Müdahalesi
Ekipler, olay yerine ulaştıklarında, üçüncü katın penceresinden daireye girmeye karar verdiler. 15 metre yükseklikteki pencereye uzun merdivenli bir itfaiye aracı yardımıyla ulaşan ekipler, E.Ö.'yü kurtarmak için dikkatli bir operasyon gerçekleştirdiler.
Evde Sürpriz Karşılama
Kapının açılmasının ardından içeri giren ekip ve endişeli eş, Alzheimer hastası E.Ö.'yü evde televizyon izlerken buldu. Olaydan tamamen habersiz olan E.Ö., eşi ve kurtarma ekibi tarafından bulunduğu yerde güvende olduğunu öğrendi. Eşi, gelecekte benzer durumların önüne geçmek için gerekli önlemleri alacağını belirtti.
Yaşlı Çiftin Duygusal Buluşması
Eşinin güvende olduğunu gören S.Ö., derin bir nefes alarak rahatlama hissetti. Yaşananlar sonrasında, yaşlı çiftin birbirine kavuşma anı, etrafındakilere duygusal anlar yaşattı.
Gülümseten Teşekkür
Kurtarma operasyonunun ardından, yaşlı adamın polis ekiplerine minnettarlığını ifade etme şekli, olaya hafif bir mizah kattı. Eşinin kurtarılmasının ardından polisleri eve davet eden S.Ö., "Borcum ne kadar?" diye sordu. Polislerin "Bizim görevimiz bu, amca. Borcun yok!" yanıtı üzerine yaşananlar, herkesi gülümsetti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.