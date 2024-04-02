7 İlde sürücüsüz araçlar için ihaleye çıkılıyor…

Bolu DKMP, Bakanlık hizmetleri için araç kiralayacak

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla sürücüsüz araç kiralama hizmeti alımı yapacağını açıkladı. Bu kapsamlı ihale, kamu hizmetlerinin daha etkin ve ekonomik bir şekilde sunulmasını amaçlıyor.

Elektronik ihale süreci nasıl işleyecek?

Araç kiralama ihalesi, modern ihale yöntemlerine uygun olarak tamamen elektronik ortamda yürütülecek. İlgili firmalar, tekliflerini 24 Nisan 2024 tarihinde saat 10:00'a kadar EKAP platformu üzerinden elektronik olarak sunacaklar. Bu süreç, ihaleye katılımın daha kolay ve erişilebilir olmasını sağlıyor.

Kiralanacak araçların özellikleri

İhale kapsamında, çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere farklı tiplerde sürücüsüz araçlar kiralanacak. Bu araçlar arasında 2018 ve üzeri model sedan binek otomobiller, 2024 model sedan binek otomobiller, 4X4 çift kabin pick-up'lar ve 8+1 kişilik otomobiller bulunuyor. Araçların tamamı akaryakıt hariç olacak şekilde 12 ay süreyle kiralanacak.

Hizmetin sunulacağı alanlar genişliyor

Kiralanan araçlar, Ankara, Bolu, Çankırı, Düzce, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat illerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çeşitli hizmetlerinde kullanılacak. Gerektiğinde, Bölge Müdürü'nün onayı ile Türkiye'nin diğer bölgelerinde de hizmet verebilecekler.

İhaleye katılım için gerekli belgeler

Katılımcıların ihaleye girebilmeleri için yönetim kadrosu, ortaklık yapısı ve iş deneyimi gibi konularda belirli bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmekte. Bu süreç, ihaleye katılan firmaların yeterliliklerinin doğrulanmasını sağlayarak, hizmet kalitesinin korunmasına katkıda bulunuyor.

Teklif ve sözleşme detayları

İhale sürecinde, firmalar tekliflerini birim fiyat üzerinden sunacaklar ve ihale sonucunda seçilen firma ile birim fiyat sözleşmesi imzalanacak. Katılımcılar, teklif ettikleri bedelin en az %3'ü kadar geçici teminat verecekler, bu da ihale sürecinin ciddiyetini ve güvenilirliğini artırıyor.