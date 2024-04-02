Son topaç ustasının elinden çocukluk hatıraları

Bir Ustanın Elinde Can Bulan Geleneksel Oyunlar
Teknolojinin hızla değiştirdiği dünyamızda, bazı ustalar geleneklerin izini sürerek geçmişin oyuncağını, topacı, geleceğe taşıyor. 47 yaşındaki Bekir Altay, 25 yıldır bu misyonu evinin bahçesine kurduğu atölyede sürdürüyor. Topaç yapımını sanatının son temsilcilerinden biri olarak, Altay, el emeği göz nuru ile ahşabı şekillendiriyor.
Zamanı Aşan Bir Sanat: Ahşap Topaç Yapımı
Topaç, geçmişte çocukların ellerinde dönen, onları sokaklarda buluşturan geleneksel bir oyuncaktı. Bekir Usta, bu unutulmaya yüz tutmuş oyuncağı gelecek nesillere aktarabilmek için elinden geleni ardına koymuyor. Usta, geleneksel oyuncakları yeni nesillere sevdirebilmek adına, Türkiye genelinde azalmış olan bu oyuncak üretimini canlı tutmak için çalışıyor.
Teknolojiye Direnen Bir Geleneğin Son Kaleleri
Altay, topaç ustası olarak sadece birkaçının kaldığı bir zanaatı temsil ediyor. Onun da ifade ettiği gibi, artık bölgesinde tek kaldı; diğer illerde de ustalar nadiren bulunuyor. Usta, teknolojinin yaygınlaşmasıyla sokaklarda azalan çocuk oyunlarının, topaç gibi geleneksel oyunlara olan ilginin düşüşünü gözlemliyor.
Bir Ustalık Hikayesi: Topaç Yapımında 25 Yıl
Altay'ın marifeti, sadece topaç yapmak değil, aynı zamanda bu oyuncaklara can vermek. Onun atölyesinden çıkan topaçlar, yalnızca birer oyuncağın ötesinde, çocukluğun masumiyetini ve eski zamanların saf eğlencesini temsil ediyor. Yıllar içinde edindiği deneyim ve öğrendiği tekniklerle, Altay, ürettiği her bir topacın içine, bir zamanlar sokaklarda yaşanan neşeyi damıtlıyor.
Çocukların Ellerinden Teknolojinin Ekranlarına
Altay, çocukların giderek artan teknoloji kullanımıyla birlikte geleneksel oyunlara olan ilgilerinin azaldığını dile getiriyor. Yetişkinlerin çocukluk anılarında özel bir yere sahip olan topacın, modern oyunların gölgesinde kaybolmaması için çaba gösteriyor. Onun amacı, elde dönen bu ahşap oyuncakların, çocukların yalnızca eğlencesi değil, aynı zamanda hafızasında kalıcı bir iz bırakması.<
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.