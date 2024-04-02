- Gündem

Son topaç ustasının elinden çocukluk hatıraları

Bekir Altay, 25 yıllık ustalığıyla nesilden nesile geçen bir geleneksel oyun olan topacı yaşatıyor. Teknolojiye meydan okuyan el işçiliğinin hikayesini keşfedin.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Son topaç ustasının elinden çocukluk hatıraları mask
Son topaç ustasının elinden çocukluk hatıraları
Son topaç ustasının elinden çocukluk hatıraları
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Bir Ustanın Elinde Can Bulan Geleneksel Oyunlar

Teknolojinin hızla değiştirdiği dünyamızda, bazı ustalar geleneklerin izini sürerek geçmişin oyuncağını, topacı, geleceğe taşıyor. 47 yaşındaki Bekir Altay, 25 yıldır bu misyonu evinin bahçesine kurduğu atölyede sürdürüyor. Topaç yapımını sanatının son temsilcilerinden biri olarak, Altay, el emeği göz nuru ile ahşabı şekillendiriyor.

Son topaç ustasının elinden çocukluk hatıraları

Zamanı Aşan Bir Sanat: Ahşap Topaç Yapımı

Topaç, geçmişte çocukların ellerinde dönen, onları sokaklarda buluşturan geleneksel bir oyuncaktı. Bekir Usta, bu unutulmaya yüz tutmuş oyuncağı gelecek nesillere aktarabilmek için elinden geleni ardına koymuyor. Usta, geleneksel oyuncakları yeni nesillere sevdirebilmek adına, Türkiye genelinde azalmış olan bu oyuncak üretimini canlı tutmak için çalışıyor.

Son topaç ustasının elinden çocukluk hatıraları

Teknolojiye Direnen Bir Geleneğin Son Kaleleri

Altay, topaç ustası olarak sadece birkaçının kaldığı bir zanaatı temsil ediyor. Onun da ifade ettiği gibi, artık bölgesinde tek kaldı; diğer illerde de ustalar nadiren bulunuyor. Usta, teknolojinin yaygınlaşmasıyla sokaklarda azalan çocuk oyunlarının, topaç gibi geleneksel oyunlara olan ilginin düşüşünü gözlemliyor.

Son topaç ustasının elinden çocukluk hatıraları

Bir Ustalık Hikayesi: Topaç Yapımında 25 Yıl

Altay'ın marifeti, sadece topaç yapmak değil, aynı zamanda bu oyuncaklara can vermek. Onun atölyesinden çıkan topaçlar, yalnızca birer oyuncağın ötesinde, çocukluğun masumiyetini ve eski zamanların saf eğlencesini temsil ediyor. Yıllar içinde edindiği deneyim ve öğrendiği tekniklerle, Altay, ürettiği her bir topacın içine, bir zamanlar sokaklarda yaşanan neşeyi damıtlıyor.Son topaç ustasının elinden çocukluk hatıraları

Çocukların Ellerinden Teknolojinin Ekranlarına

Altay, çocukların giderek artan teknoloji kullanımıyla birlikte geleneksel oyunlara olan ilgilerinin azaldığını dile getiriyor. Yetişkinlerin çocukluk anılarında özel bir yere sahip olan topacın, modern oyunların gölgesinde kaybolmaması için çaba gösteriyor. Onun amacı, elde dönen bu ahşap oyuncakların, çocukların yalnızca eğlencesi değil, aynı zamanda hafızasında kalıcı bir iz bırakması.<

# türkiye, teknoloji, çocuk

02 Nis 2024 - 09:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL