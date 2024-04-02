Son topaç ustasının elinden çocukluk hatıraları

Bir Ustanın Elinde Can Bulan Geleneksel Oyunlar

Teknolojinin hızla değiştirdiği dünyamızda, bazı ustalar geleneklerin izini sürerek geçmişin oyuncağını, topacı, geleceğe taşıyor. 47 yaşındaki Bekir Altay, 25 yıldır bu misyonu evinin bahçesine kurduğu atölyede sürdürüyor. Topaç yapımını sanatının son temsilcilerinden biri olarak, Altay, el emeği göz nuru ile ahşabı şekillendiriyor.

Zamanı Aşan Bir Sanat: Ahşap Topaç Yapımı

Topaç, geçmişte çocukların ellerinde dönen, onları sokaklarda buluşturan geleneksel bir oyuncaktı. Bekir Usta, bu unutulmaya yüz tutmuş oyuncağı gelecek nesillere aktarabilmek için elinden geleni ardına koymuyor. Usta, geleneksel oyuncakları yeni nesillere sevdirebilmek adına, Türkiye genelinde azalmış olan bu oyuncak üretimini canlı tutmak için çalışıyor.

Teknolojiye Direnen Bir Geleneğin Son Kaleleri

Altay, topaç ustası olarak sadece birkaçının kaldığı bir zanaatı temsil ediyor. Onun da ifade ettiği gibi, artık bölgesinde tek kaldı; diğer illerde de ustalar nadiren bulunuyor. Usta, teknolojinin yaygınlaşmasıyla sokaklarda azalan çocuk oyunlarının, topaç gibi geleneksel oyunlara olan ilginin düşüşünü gözlemliyor.

Bir Ustalık Hikayesi: Topaç Yapımında 25 Yıl

Altay'ın marifeti, sadece topaç yapmak değil, aynı zamanda bu oyuncaklara can vermek. Onun atölyesinden çıkan topaçlar, yalnızca birer oyuncağın ötesinde, çocukluğun masumiyetini ve eski zamanların saf eğlencesini temsil ediyor. Yıllar içinde edindiği deneyim ve öğrendiği tekniklerle, Altay, ürettiği her bir topacın içine, bir zamanlar sokaklarda yaşanan neşeyi damıtlıyor.

Çocukların Ellerinden Teknolojinin Ekranlarına

Altay, çocukların giderek artan teknoloji kullanımıyla birlikte geleneksel oyunlara olan ilgilerinin azaldığını dile getiriyor. Yetişkinlerin çocukluk anılarında özel bir yere sahip olan topacın, modern oyunların gölgesinde kaybolmaması için çaba gösteriyor. Onun amacı, elde dönen bu ahşap oyuncakların, çocukların yalnızca eğlencesi değil, aynı zamanda hafızasında kalıcı bir iz bırakması.<