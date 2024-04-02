02 Nis 2024 - 11:00- Gündem

Küresel ısınmanın etkisiyle kış uykusuna yatamayan boz ayılar yiyecek peşinde

Anadolu'nun dağlarında kış uykusuna yatamayan boz ayılar, küresel ısınmanın olumsuz etkileriyle mücadele ediyor. Karlı arazilerde yiyecek arayan ve yerleşim yerlerine kadar inen ayılar, yaşam mücadelesini sürdürüyor. Bu nadir görüntüler, doğanın alarm verdiğinin bir işareti olarak kaydedildi.