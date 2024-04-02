02 Nis 2024 - 11:00- Gündem G:

Küresel ısınmanın etkisiyle kış uykusuna yatamayan boz ayılar yiyecek peşinde

Anadolu'nun dağlarında kış uykusuna yatamayan boz ayılar, küresel ısınmanın olumsuz etkileriyle mücadele ediyor. Karlı arazilerde yiyecek arayan ve yerleşim yerlerine kadar inen ayılar, yaşam mücadelesini sürdürüyor. Bu nadir görüntüler, doğanın alarm verdiğinin bir işareti olarak kaydedildi.

Sadiye Dura
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Küresel ısınmanın etkisiyle kış uykusuna yatamayan boz ayılar yiyecek peşinde mask
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Küresel Isınma Ayıları Uykusuz Bıraktı

Küresel ısınmanın etkileri, Anadolu'nun en büyük kara memelisi olan boz ayıların yaşam döngüsünü etkiledi. Kış uykusuna yatamayan ayılar, eriyen karların ortasında yiyecek arama mücadelesine girişti.

Kış Uykusuz Ayılar Yiyecek Arayışında

Baharın erken gelmesiyle, kış uykusundan mahrum kalan boz ayılar, yiyecek bulma peşinde. Karlı dağlarda yiyecek arayan bir boz ayı, yaşam mücadelesini gözler önüne seren çarpıcı görüntülere konu oldu.

Yiyecek Arayan Boz Ayı Kameralarda

Kış uykusundan uyandığı varsayılan bir boz ayı, yeşil alanlarda yiyecek arayışını sürdürdü. Uzun süre kameralar tarafından kaydedilen ayı, arayışını sonlandırdıktan sonra karlı dağların arasında gözden kayboldu.

Bu görüntüler, küresel ısınmanın yaban hayatı üzerindeki etkisini gözler önüne sererken, doğanın korunması gerektiğine dair önemli bir mesaj veriyor.

02 Nis 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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