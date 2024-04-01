Usta oyuncu Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

Usta Oyuncunun Sağlık Durumu İyileşiyor

Türk sinemasının duayen ismi Kadir İnanır, beyininde oluşan pıhtı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından nöroloji servisine alındı. Beykoz'da yaşanan sağlık sorunu sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İnanır'ın sağlık durumu, yapılan müdahalelerin ardından olumlu yönde ilerliyor.

Başhekimden Açıklama: Tedavi Süreci ve Rehabilitasyon

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam tarafından yapılan açıklamada, Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavisinin tamamlandığı ve tedavi sürecinin artık nöroloji servisinde devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Sağlam, İnanır'ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini, kas güçlerinin, bilinç durumunun ve genel sağlık durumunun gelişme kaydettiğini belirtti.

Rehabilitasyon sürecinin önemine değinen Başhekim Sağlam, bu sürecin uzun ve meşakkatli olabileceğini, ancak İnanır'ın durumunun olumlu gidişatının umut verici olduğunu vurguladı. Ayrıca, İnanır'ın ek hastalıklarının tedavisinin de son aşamaya geldiğini ve herhangi bir olumsuz durumun beklenmediğini ekledi.

Ziyaretçi Kısıtlaması ve Rehabilitasyon Süreci

Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın daha rahat bir ortamda yakınlarıyla görüşebilmesi adına mümkün olduğunca ziyaretçi kabul edilmeyeceğini söyledi. Bu dönemde İnanır'ın toparlama sürecine odaklanacağını ve sağlık ekibinin bu süreci yakından takip edeceğini ifade etti.

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında yapılan bu açıklamalar, sevenlerini umutlandırırken, Türk sinemasının efsane isminin en kısa sürede sağlığına kavuşması için duaların sürdüğü biliniyor.