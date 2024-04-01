3 Marka ile İmza Atıldı! Hadise'den dudak uçuklatan kazanç

Ünlü şarkıcı Hadise, sahne performansları ve özel hayatıyla sık sık magazin gündemine taşınırken, iş dünyasında da büyük bir başarıya imza attı. 2024 yılında üç büyük marka ile yaptığı anlaşmalar, hayranlarını ve takipçilerini şaşkına çevirdi.

Dudak Uçuklatan Anlaşma Detayları!

Hadise, son dönemlerdeki başarısını iş dünyasına da taşıyarak, üç büyük firma ile anlaşma sağladı. Bu firmalardan birinin mücevher sektöründe faaliyet gösterdiği biliniyor. Anlaşmanın detaylarına göre, Hadise'nin her bir marka ile imzaladığı sözleşme karşılığında 3'er milyon dolar kazanacağı iddia ediliyor. Bu da toplamda yaklaşık 300 milyon liraya denk geliyor.

Sahne ve Anlaşmalarla Dolu Bir Yıl!

Hadise, bahar ve yaz aylarında vereceği 95 konser ile de adından söz ettirmeye devam edecek. Bu konserlerden elde edeceği gelirin 237,5 milyon lira olması bekleniyor. Bu, Hadise'nin hem müzik kariyerinde hem de iş dünyasında önemli bir başarıya imza attığını gösteriyor.

İş ve Müzik Dünyasında Zirveye Oynuyor

Hadise'nin bu başarısı, sahne tarzı ve özel hayatıyla magazin gündemini meşgul eden ünlü şarkıcının, iş dünyasında da ne kadar başarılı olduğunu kanıtlıyor. 3 büyük marka ile yapılan anlaşmalar ve konser gelirleri, Hadise'nin 2024 yılında adından sıkça söz ettireceğini gösteriyor.

Bu başarı hikayesi, Hadise'nin sadece müzik sektöründe değil, iş dünyasında da adından söz ettiren bir yıldız olduğunu ortaya koyuyor. Anlaşmaları ve konser gelirleriyle, Hadise'nin bu yıl da gündemden düşmeyeceğinin sinyallerini veriyor.