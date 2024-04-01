'Taş Kağıt Makas' dizisinde Eylem Tok göndermesi mi yapıldı?

Kanal D'nin dikkat çeken dizisi "Taş Kağıt Makas", her geçen hafta izleyici kitlesini genişletmeye devam ediyor. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, Yusuf Pirhasan'ın yönettiği ve Uğraş Güneş'in kaleminden çıkan dizi, toplumsal konulara duyarlı yapısıyla dikkat çekiyor. Dizinin bu hafta ekranlara gelen 6. bölüm tanıtımında işlenen olay, Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlunun gerçek hikayesini anımsatıyor ve toplumsal vicdanda derin izler bırakıyor.

Gerçeğe Paralel Bir Senaryo: Lüks Araç ve Bir Annenin Kararı

Dizide, Yeliz Akkaya'nın canlandırdığı "Meryem" karakterinin oğlu Furkan, lüks bir araçla bir kuryeye çarpıyor. Bu olay, İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan gerçek bir trafik kazasını hatırlatıyor. O kazada, lüks bir araç sürücüsü, arızalanan bir ATV'ye çarpıp kaçmış ve bir kişinin ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Dizi, bu gerçek olaydan esinlenerek, Meryem'in oğlunu kurtarmak için yaptığı tercihleri gözler önüne seriyor.

Vicdan ve Adalet Arayışı

"Meryem" ve ailesi, oğlunun suçunu örtbas etmek için harekete geçiyor. Aile büyüğü Atsız Karaduman'ın desteğiyle, oğlunu önce Katar'a, sonra da Amerika'ya kaçırmaya karar veriyorlar. Bu süreçte, avukat Harun (Ozan Güven) karakteri, adaletin tecelli etmesi için mücadele ediyor ve olayın ailenin şoförüne atılmaması gerektiğini vurguluyor.

Toplumsal Vicdanın Yansıması

"Taş Kağıt Makas", izleyicilerine sadece bir eğlence sunmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal sorunlara ışık tutarak düşündürüyor. Dizi, gerçek hayattan alınma hikayelerle toplumsal vicdanı harekete geçiriyor ve adaletin önemini vurguluyor.