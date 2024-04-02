Manisa FK, Bodrum FK'yı ağırlıyor

Manisa Futbol Kulübü, heyecan dolu Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında, zorlu rakibi Bodrum Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bu önemli mücadele, Muğla'nın güçlü temsilcisi Bodrum FK'yı konuk edecek olan Manisa FK için büyük bir önem taşıyor. Bugün gerçekleşecek olan bu kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Maçın oynanacağı yer ve zaman

Karşılaşma, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak. 20.30'da start alacak olan bu zorlu mücadele, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Manisa FK, sahadan 3 puanla ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Futbolseverlere açık davet

Manisa FK yönetimi, bu önemli maç için tüm taraftarları ve futbolseverleri Manisa 19 Mayıs Stadyumu'na davet ediyor. Siyah-beyazlıların, Bodrum FK karşısında alacağı destek, maçın kaderini belirleyecek önemli faktörlerden biri olacak.

Hakem kadrosu belli oldu

Karşılaşmanın düdüğünü, deneyimli hakem Ömer Faruk Gültekin çalacak. Gültekin'e, Mehmet Dura ve Arif Dilmeç yardımcı hakem olarak eşlik edecekler. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Demirkıran olarak açıklandı.

Bilet bilgilendirmesi ve fiyatları

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı yerinden izleyebilmek için biletlerini www.passo.com.tr adresinden ve Passo mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla temin edebilecekler. Bilet fiyatları, Kapalı Alt Tribün için 40 TL, Misafir Tribünü için ise 50 TL olarak belirlendi. Bu kritik mücadelede yerinizi almak için biletlerinizi şimdiden temin etmeyi unutmayın.