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Bandırmaspor, Altay karşılaşmasına hazır!

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Son hazırlıklarını tamamlayan ekip, 3 Nisan'da İzmir'de mücadele edecek. Hakem kadrosu ve maç detayları açıklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Bandırmaspor, Altay karşılaşmasına hazır! mask
Bandırmaspor, Altay karşılaşmasına hazır!
Bandırmaspor, Altay karşılaşmasına hazır!
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Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, futbolseverler için heyecan verici bir maça sahne olacak. Bandırmaspor, deplasmanda güçlü rakibi Altay ile karşı karşıya gelecek. Balıkesir temsilcisi, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladığını duyurdu. Futbol takımı, maç öncesi stratejilerini gözden geçirerek son taktik çalışmalarını yaptı.

Bandırmaspor, Altay karşılaşmasına hazır!

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda büyük mücadele

İzmir'in gözde stadyumlarından Altay Alsancak Mustafa Denizli Stadı, 3 Nisan Çarşamba günü bu önemli mücadeleye ev sahipliği yapacak. Maçın başlama düdüğü, Trabzon bölge hakemi Furkan Aksuoğlu tarafından çalınacak. Aksuoğlu'na, tecrübeli yardımcı hakemler Özgür Ertem ve Ömer Lütfü Aydın eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Eren Özyemişçioğlu olarak açıklandı.

Bandırmaspor, Altay karşılaşmasına hazır!

Bandırmaspor'un gözü üç puan üzerinde

Trendyol 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Bandırmaspor, Altay karşılaşmasından alacağı üç puanla iddiasını pekiştirmeyi amaçlıyor. Rakibi karşısında sahaya güçlü bir kadro ve yüksek motivasyonla çıkacak olan Balıkesir ekibi, maçı kazanarak ligdeki pozisyonunu sağlamlaştırmak istiyor. Bu kritik mücadele, her iki takım için de ligdeki konumlarını belirleyici olacak.

Bandırmaspor, Altay karşılaşmasına hazır!

Hakem kadrosu açıklandı

Karşılaşmanın adil bir şekilde yönetilmesi için deneyimli hakem Furkan Aksuoğlu ve yardımcıları, sahada görev alacak. Bu atamalar, mücadelenin önemini ve ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bandırmaspor, Altay karşılaşmasına hazır!

# nisan

02 Nis 2024 - 09:30 Balikesir/ Bandirma- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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