Galatasaray efsanesi Muslera'dan yarım binlik dev adım!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, futbol kariyerinin önemli bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapılacak olan karşılaşma, Muslera için sarı-kırmızılı formayla çıkacağı 500. resmi maç anlamına geliyor. Bu, sadece Galatasaray için değil, Türk futbol tarihi için de unutulmaz bir kilometre taşı olacak.

Bir dekadın ardından gelen başarılar

2011 yılında Lazio'dan Galatasaray'a katılan Muslera, geçen zaman zarfında kulübün en önemli oyuncularından biri haline geldi. 6 Süper Lig şampiyonluğu, 5 TFF Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası zaferi ile takımının başarısına önemli katkılar sağlayan Muslera, Galatasaray ile kazandığı 15 kupa ile kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor.

Muslera'nın Galatasaray ile inanılmaz yolculuğu

Fernando Muslera'nın Galatasaray macerası, rakamlarla bile olağanüstü bir hikaye anlatıyor. 499 resmi karşılaşmaya çıkan tecrübeli kaleci, Süper Lig'de 401, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 53, Türkiye Kupası'nda 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 17 ve TFF Süper Kupa'da 7 maçta görev aldı. Muslera'nın bu başarısı, onu Galatasaray'ın en fazla resmi müsabakaya çıkan yabancı futbolcusu yapıyor.

Muslera'nın unutulmaz anı

Muslera, sadece kurtarışlarıyla değil, aynı zamanda attığı golle de Galatasaray tarihine adını yazdırdı. 2011-2012 sezonunun son haftasında Manisaspor'a karşı kazanılan penaltıyı gole çeviren Muslera, kaleciler arasında nadir rastlanan bir başarıya imza attı.

Defansın sarsılmaz direği

Muslera'nın kalesindeki başarısı, sadece gol atma kabiliyetiyle sınırlı değil. 499 maçta kalesinde 533 gol gören Uruguaylı kaleci, 178 maçta kalesini gole kapatarak rakiplerine geçit vermedi. Bu sezon oynanan 47 resmi maçın 43'ünde forma giyen Muslera, 44 gol yedi ve 17 maçta kalesini gole kapattı.

Rekor peşindeki kaptan

Fernando Muslera, kariyeri boyunca birçok rekorun sahibi oldu. En çarpıcı başarılarından biri, 2011-2012 sezonunda 32 lig maçının 16'sında kalesini gole kapatarak Galatasaray rekorunu kırması oldu. Bu sezonda da Muslera, kendi rekorunu kırmak için mücadele ediyor.