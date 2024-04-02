Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetim kurulu, futbol takımıyla buluştu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı Ali Koç ve yönetimi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelerek, profesyonel futbol A takımı ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Bu buluşma, futbol takımına yarın yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi muhtemel kararları aktarmak ve oyuncuların kişisel görüşlerini almak amacıyla düzenlendi.
Oyuncular ve yönetim kenetleniyor
Toplantıda, Fenerbahçe'nin kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, takım olarak karşılaşılan zorluklara ve sahada yaşanan haksızlıklara dikkat çekerek, Trabzon deplasmanından daha güçlü bir şekilde döndüklerini ve her koşulda mücadele etmeye hazır olduklarını ifade ettiler. Başkan Ali Koç, bu duruş ve aidiyet duygusu için takımını övdü ve 2 Nisan'da alınacak kararlarla ilgili olarak herhangi bir eylemsizlik ihtimalinin söz konusu olmadığını belirtti.
Teknik Direktör İsmail Kartal'dan motivasyon
Teknik Direktör İsmail Kartal, toplantıda yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin geçmişte yaşadığı zorluklara değinerek, takım olarak her türlü mücadeleye hazır olduklarını ve genel kurul kararlarına saygı duyacaklarını vurguladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.