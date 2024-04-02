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Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetim kurulu, futbol takımıyla buluştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, A takım ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Olağanüstü Genel Kurul öncesi, takımın duruşu ve mücadele azmi vurgulandı.

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetim kurulu, futbol takımıyla buluştu mask
Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetim kurulu, futbol takımıyla buluştu
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı Ali Koç ve yönetimi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelerek, profesyonel futbol A takımı ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Bu buluşma, futbol takımına yarın yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi muhtemel kararları aktarmak ve oyuncuların kişisel görüşlerini almak amacıyla düzenlendi.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetim kurulu, futbol takımıyla buluştu

Oyuncular ve yönetim kenetleniyor

Toplantıda, Fenerbahçe'nin kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, takım olarak karşılaşılan zorluklara ve sahada yaşanan haksızlıklara dikkat çekerek, Trabzon deplasmanından daha güçlü bir şekilde döndüklerini ve her koşulda mücadele etmeye hazır olduklarını ifade ettiler. Başkan Ali Koç, bu duruş ve aidiyet duygusu için takımını övdü ve 2 Nisan'da alınacak kararlarla ilgili olarak herhangi bir eylemsizlik ihtimalinin söz konusu olmadığını belirtti.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetim kurulu, futbol takımıyla buluştu

Teknik Direktör İsmail Kartal'dan motivasyon

Teknik Direktör İsmail Kartal, toplantıda yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin geçmişte yaşadığı zorluklara değinerek, takım olarak her türlü mücadeleye hazır olduklarını ve genel kurul kararlarına saygı duyacaklarını vurguladı.

# nisan, spor, başkan

02 Nis 2024 - 01:09 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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