Galatasaray'da eksikler ve ceza sınırındaki oyuncular: Hatayspor maçı öncesi son durum!

Süper Lig'in 31. haftasında futbol severlerin gözü kulağı, lider Galatasaray ile 15. sırada yer alan Hatayspor arasındaki kritik mücadeleye çevrildi. Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta 20.30'da başlayacak olan bu zorlu karşılaşma, her iki takım için de kritik öneme sahip. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sergilediği müthiş performansla rakiplerine gözdağı verirken, Hatayspor ise ligde kalma mücadelesini sürdürüyor.

Tarihi randevunun detayları

Galatasaray ve Hatayspor, ligdeki sekizinci randevularına çıkıyor. Bugüne kadar yapılan yedi karşılaşmanın birinde hükmen olmak üzere, sarı-kırmızılılar dört galibiyetle üstünlük kurarken, Hatayspor üç zafer elde etti. Ligin ilk yarısında Mersin'de yapılan mücadeleyi Hatayspor 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Galatasaray'ın imparatorluğu

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 18 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı bu maçlarda muazzam bir performans sergileyen Galatasaray, son 11 karşılaşmadan da 3 puanla ayrılarak liderliğini perçinledi. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Süper Lig'in birçok güçlü ekibini mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'ın az gol yeme başarısı

Galatasaray, bu sezon attığı 68 golle dikkat çekerken, savunmada kalesine sadece 20 gol geçirerek ligin en az gol yiyen takımı unvanını elinde bulunduruyor. Bu başarıda, kalesini 15 maç boyunca gole kapatan sarı-kırmızılıların defans performansının büyük payı bulunuyor.

RAMS Park'ta yenilmezlik serisi

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçen sezonun ikinci haftasında yaşadığı mağlubiyetin ardından 32 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı. Bu maçlarda 30 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, bu sezon RAMS Park'ta oynadığı tüm maçları kazanarak evinde puan kaybetmeyen tek takım oldu.

Okan Buruk'tan rekor peşinde

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçıyla birlikte ligde evinde üst üste en fazla galibiyet alan teknik direktör olma rekorunu kırmak için sahada olacak. Ev sahibi olarak çıktığı 18 maçta da galip gelen Buruk, bu maçta da galibiyetle ayrılarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

Sarı kart tehlikesi ve kadro detayları

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde beş futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların herhangi biri sarı kart görmesi durumunda, önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ayrıca Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, disiplin cezası nedeniyle bu maçta kadroda yer almayacak.

Teknik direktörlerin mücadelesi ve maçın hakemi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, bugüne kadar iki kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda her iki teknik adam da birer galibiyet elde etti. Karşılaşmayı deneyimli hakem Ali Şansalan yönetecek.