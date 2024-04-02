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Eskişehir’in gururu kürsüye çıktı

Eskişehirli yetenek Beyza Halvacıay Bacak, Ankara’daki Büyükler Epe Müsabakası'nda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Disiplinli çalışması ve azmiyle dikkat çeken genç sporcu, Eskişehir’in gururu oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Eskişehir’in gururu kürsüye çıktı mask
Eskişehir’in gururu kürsüye çıktı
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Eskişehir’den çıkan yetenekli sporcular arasına yeni bir isim daha eklendi. Genç ve yetenekli eskrimci Beyza Halvacıay Bacak, Ankara’da gerçekleşen prestijli Büyükler Epe Müsabakası’nda üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen bu önemli yarışma, ülkenin dört bir yanından gelen en iyi eskrimcileri bir araya getirerek kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Eskişehir’in gururu kürsüye çıktı

Ankara’dan madalya ile dönüş

Eskişehirli Beyza, zorlu rakipleri arasından sıyrılarak müsabakada üçüncülük gibi önemli bir derece elde etmeyi başardı. Müsabakalarda sergilediği üstün performans ve azmiyle dikkatleri üzerine çeken genç sporcu, bu başarısıyla Eskişehir’in gururu oldu. Antrenörü ve takım arkadaşlarıyla kutlama yapan Beyza’nın mutluluğu, başarısının en güzel kanıtı olarak gözler önüne serildi.

Eskişehir’in gururu kürsüye çıktı

Disiplin ve azmin zaferi

Eskişehirli genç eskrimci, bu başarısını disipline olan sıkı bağlılığı ve antrenmanlardaki azmi sayesinde kazandığını belirtiyor. Türkiye genelindeki eskrim camiasında saygın bir yere sahip olan Büyükler Epe Müsabakası, Beyza gibi genç yeteneklerin kendilerini kanıtlamaları için eşsiz bir platform sunuyor. Bu tür başarılar, sporcuların ulusal ve uluslararası arenada daha büyük başarılara ulaşmaları için önemli birer basamak oluşturuyor.

 

 

 

 

 

# türkiye, ankara, uluslararası

02 Nis 2024 - 01:28 Eskişehir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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