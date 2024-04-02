02 Nisan 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 02 Nisan 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 02 Nisan OLAN İŞ İLANLARI

Oto Yıkama Elemanı - HASAN BUYRUK OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK ZİRAİ ALET H9AYVANCILIK S AN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Oto Bakım-Onarımcısı (Otomotiv Mekanikcisi) - HASAN BUYRUK OTOMOTİV İNŞAAT EMLAK ZİRAİ ALET H9AYVANCILIK S AN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Paketleme İşçisi - GEZER AYAKKABI DERİSAN.VE TİC.A.Ş.

Beden İşçisi (Genel) - OĞUZ DOĞAL MADEN SUYU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Aşçı - YİMA TUR.İNŞ.GIDA TELEKO.ELEK.TİC.VESAN.LTD.ŞTİ.

Satış Temsilcisi / Plasiyer - SARKON YATIRIM MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel) - ERYEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ