Bolu ve 55 ilde Narkoçelik-10 operasyonu! Büyük darbe vuruldu

Emniyetin Büyük Başarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen bu geniş çaplı operasyon, Bolu'da da uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik düzenlendi. Operasyonun detaylarına dair Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgiler, vatandaşların huzur ve güvenliği için devletin ne denli kararlı adımlar attığını gözler önüne seriyor.

Operasyonun genel sonuçlarına bakıldığında, 1 ton 19 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisi dikkat çekiyor. Ayrıca, operasyonlar neticesinde 250 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Bolu ve Diğer Şehirlerde Elde Edilen Başarılar

Operasyonun Bolu ayağı, kentteki uyuşturucu satışı ve dağıtım ağlarına ciddi bir darbe indirmiştir. Bolu'nun yanı sıra İstanbul, İzmir, Adana ve Gaziantep gibi büyük şehirlerde de önemli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. İstanbul'da 130 kg metamfetamin, İzmir'de 112 kg metamfetamin, Adana'da 305 kg skunk gibi büyük miktarlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra, Gaziantep'te 992 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirilmesi, operasyonun ne denli geniş çaplı ve başarılı olduğunun göstergesidir.

Kahraman Güvenlik Güçlerimize Minnettarız

Operasyonu gerçekleştiren polislerimiz ve jandarmamız, gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için mücadele etmektedirler. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın da belirttiği gibi, bu kahramanlarımızın çabaları sayesinde uyuşturucu tacirlerine geçit verilmemektedir.