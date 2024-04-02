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Yurtdışından gelen telefonların kullanım sürelerine ek getirildi

Türkiye, yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresini 180 güne çıkardı. Nasıl mı? Detaylar haberimizde...

Osman Aykan
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Yurtdışından gelen telefonların kullanım sürelerine ek getirildi mask
Yurtdışından gelen telefonların kullanım sürelerine ek getirildi
Yurtdışından gelen telefonların kullanım sürelerine ek getirildi
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Türkiye'de Yurt Dışı Telefon Kullanımında Önemli Değişiklik

Yurtdışından gelen telefonların kullanım sürelerine ek getirildi

Türkiye'de yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi, yeni bir düzenleme ile 180 güne çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, yurt dışında ikamet eden vatandaşlar, getirdikleri mobil cihazları için daha uzun bir kayıtsız kullanım süresi elde edebilecek.

e-Devlet Üzerinden Uzatma İmkanı

Yurtdışından gelen telefonların kullanım sürelerine ek getirildi

Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye ziyarette bulunan vatandaşlar, daha önce 120 gün olarak belirlenen kayıtsız cihaz kullanım sürelerini, e-Devlet Kapısı üzerinden otuzar günlük sürelerle iki defaya mahsus olmak üzere 180 güne kadar uzatabilecek. Bu yeni düzenleme, mobil cihaz kullanıcıları için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Dijital Dönüşümde Yeni Adım

Yurtdışından gelen telefonların kullanım sürelerine ek getirildi

Bu düzenleme, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde atılan önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Yurt dışından getirilen telefonların kayıtsız kullanım süresinin uzatılması, hem yurt dışında ikamet eden vatandaşlar için hem de Türkiye'ye ziyarete gelenler için önemli bir avantaj sunuyor.
# türkiye, Medya

02 Nis 2024 - 09:20 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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