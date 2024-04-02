Yurtdışından gelen telefonların kullanım sürelerine ek getirildi

Türkiye'de Yurt Dışı Telefon Kullanımında Önemli Değişiklik
Türkiye'de yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi, yeni bir düzenleme ile 180 güne çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, yurt dışında ikamet eden vatandaşlar, getirdikleri mobil cihazları için daha uzun bir kayıtsız kullanım süresi elde edebilecek.
e-Devlet Üzerinden Uzatma İmkanı
Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye ziyarette bulunan vatandaşlar, daha önce 120 gün olarak belirlenen kayıtsız cihaz kullanım sürelerini, e-Devlet Kapısı üzerinden otuzar günlük sürelerle iki defaya mahsus olmak üzere 180 güne kadar uzatabilecek. Bu yeni düzenleme, mobil cihaz kullanıcıları için büyük bir kolaylık sağlıyor.
Dijital Dönüşümde Yeni Adım
Bu düzenleme, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde atılan önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Yurt dışından getirilen telefonların kayıtsız kullanım süresinin uzatılması, hem yurt dışında ikamet eden vatandaşlar için hem de Türkiye'ye ziyarete gelenler için önemli bir avantaj sunuyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.