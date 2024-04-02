Ünlü şef Danilo Zanna'dan anlamlı iftar buluşması

Kızılay ile El Ele Verilen Mutluluk Dolu Akşam

Etkinliğe, Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da katılarak, bu anlamlı organizasyona destek verdi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Danilo Zanna'nın muhteşem yemekleri eşliğinde büyüklerimizle bir arada olmak, Ramazan'ın ruhunu tam anlamıyla yaşamak demektir" dedi. Program, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Müzik Kulübü'nün sunduğu müzik şöleni ile taçlandırıldı.

Birlik ve Beraberliğin Adresi: Kızılay Yaşlı Konukevi

Şef Danilo Zanna, iftar programında yaptığı konuşmada, bölgeye olan sevgisini ve Ramazan ayında bir arada olmanın önemini vurguladı. "Burada olmak, bu özel ayı yaşlılarımızla birlikte karşılamak benim için büyük bir onur" diyerek duygularını ifade etti.

Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetimi Bölge Müdürü İsmail Hakkı Duru ve Kızılay Düzce Başkanı Halil Aydın'ın da yer aldığı iftar programı, huzurevi sakinlerine unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı.