- Gündem

Ünlü şef Danilo Zanna'dan anlamlı iftar buluşması

Dünya çapında tanınan ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak üzere Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Kızılay Yaşlı Konukevi sakinleriyle özel bir iftar programında bir araya geldi. Şef Zanna'nın kendi restoranlarında özenle hazırladığı yemek ve tatlılar, yaşlılar tarafından büyük beğeni topladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Ünlü şef Danilo Zanna'dan anlamlı iftar buluşması mask
Ünlü şef Danilo Zanna'dan anlamlı iftar buluşması
Ünlü şef Danilo Zanna'dan anlamlı iftar buluşması
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kızılay ile El Ele Verilen Mutluluk Dolu Akşam

Etkinliğe, Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da katılarak, bu anlamlı organizasyona destek verdi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Danilo Zanna'nın muhteşem yemekleri eşliğinde büyüklerimizle bir arada olmak, Ramazan'ın ruhunu tam anlamıyla yaşamak demektir" dedi. Program, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Müzik Kulübü'nün sunduğu müzik şöleni ile taçlandırıldı.

Ünlü şef Danilo Zanna'dan anlamlı iftar buluşması

Birlik ve Beraberliğin Adresi: Kızılay Yaşlı Konukevi

Şef Danilo Zanna, iftar programında yaptığı konuşmada, bölgeye olan sevgisini ve Ramazan ayında bir arada olmanın önemini vurguladı. "Burada olmak, bu özel ayı yaşlılarımızla birlikte karşılamak benim için büyük bir onur" diyerek duygularını ifade etti.Ünlü şef Danilo Zanna'dan anlamlı iftar buluşması

Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetimi Bölge Müdürü İsmail Hakkı Duru ve Kızılay Düzce Başkanı Halil Aydın'ın da yer aldığı iftar programı, huzurevi sakinlerine unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı.Ünlü şef Danilo Zanna'dan anlamlı iftar buluşması
# ankara, destek, ramazan, düzce, karadeniz, iftar

02 Nis 2024 - 09:28 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL