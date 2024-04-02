20 Aranan şüpheli yakalandı

Okullar ve Metruk Binalar Güvende

Yapılan detaylı çalışmalarda, il genelinde bulunan 278 okul çevresinde 4 bin 927 kişinin sorgulanması gerçekleştirildi. Ayrıca, 117 metruk bina güvenlik güçleri tarafından incelendi. Bu süreçte, suç öğelerine karşı etkin bir mücadele sergilendiği vurgulandı.

Uyuşturucu Operasyonları ve Araç Denetimleri

Zonguldak'ta düzenlenen 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi. Ayrıca, 25-31 Mart tarihleri arasında 709 uygulama yapılarak, 16 bin 434 araç ve 10 bin 102 kişi denetlendi.

Maden Ocaklarına Sıkı Denetim

Bölgedeki maden ocaklarına yönelik yapılan denetimlerde, 10 adet ruhsatsız işletilen maden ocağı tespit edilerek, imha edildi. Bu denetimlerle, madencilik faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütülmesi sağlandı.