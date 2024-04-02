- Asayiş

20 Aranan şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta, 25-31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen geniş çaplı güvenlik operasyonları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli kişi adaletin karşısına çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından koordineli olarak yürütülen bu operasyonlar, halkın huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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20 Aranan şüpheli yakalandı mask
20 Aranan şüpheli yakalandı
20 Aranan şüpheli yakalandı
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Okullar ve Metruk Binalar Güvende

Yapılan detaylı çalışmalarda, il genelinde bulunan 278 okul çevresinde 4 bin 927 kişinin sorgulanması gerçekleştirildi. Ayrıca, 117 metruk bina güvenlik güçleri tarafından incelendi. Bu süreçte, suç öğelerine karşı etkin bir mücadele sergilendiği vurgulandı.

20 Aranan şüpheli yakalandı

Uyuşturucu Operasyonları ve Araç Denetimleri

Zonguldak'ta düzenlenen 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi. Ayrıca, 25-31 Mart tarihleri arasında 709 uygulama yapılarak, 16 bin 434 araç ve 10 bin 102 kişi denetlendi.20 Aranan şüpheli yakalandı

Maden Ocaklarına Sıkı Denetim

Bölgedeki maden ocaklarına yönelik yapılan denetimlerde, 10 adet ruhsatsız işletilen maden ocağı tespit edilerek, imha edildi. Bu denetimlerle, madencilik faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütülmesi sağlandı.20 Aranan şüpheli yakalandı
# araç, maden

02 Nis 2024 - 09:31 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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