- Asayiş

Balkondan düşen taşlar otomobile zarar verdi

Karabük Kayabaşı Mahallesi'nde bir evin balkonundan düşen taşlar, park halindeki bir otomobile zarar verdi. Polis güvenlik önlemi aldı, araç sahibi duruma müdahale etti.

İhlas Haber Ajansı
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Balkondan düşen taşlar otomobile zarar verdi
Balkondan düşen taşlar otomobile zarar verdi
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Hasarın Boyutları ve İlk Müdahale

Yerel saatle öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, dört katlı bir binanın birinci katındaki dairenin balkonundan kopan ağır taş parçaları, altında park halinde bulunan bir otomobilin tamponuna düştü. Şiddetli darbe, otomobilin ön tamponunda gözle görülür hasarlara yol açtı. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çevreyi güvence altına aldı ve ilgili incelemelerde bulundu.

Balkondan düşen taşlar otomobile zarar verdi

Araç Sahibinin Tepkisi ve Sonraki Adımlar

Olayın ardından, polis ekipleri tarafından telefonla ulaşılan araç sahibi, yaşanan durum karşısında şaşkınlık ve üzüntüsünü ifade etti. Sahibi, daha sonrasında otomobilini olay yerinden güvenli bir noktaya taşıyarak, hasar tespit ve onarım sürecini başlattı.

Balkondan düşen taşlar otomobile zarar verdi
# araç, polis

02 Nis 2024 - 09:36 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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