Balkondan düşen taşlar otomobile zarar verdi

Hasarın Boyutları ve İlk Müdahale

Yerel saatle öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, dört katlı bir binanın birinci katındaki dairenin balkonundan kopan ağır taş parçaları, altında park halinde bulunan bir otomobilin tamponuna düştü. Şiddetli darbe, otomobilin ön tamponunda gözle görülür hasarlara yol açtı. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çevreyi güvence altına aldı ve ilgili incelemelerde bulundu.

Araç Sahibinin Tepkisi ve Sonraki Adımlar

Olayın ardından, polis ekipleri tarafından telefonla ulaşılan araç sahibi, yaşanan durum karşısında şaşkınlık ve üzüntüsünü ifade etti. Sahibi, daha sonrasında otomobilini olay yerinden güvenli bir noktaya taşıyarak, hasar tespit ve onarım sürecini başlattı.